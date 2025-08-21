«Сделали козлом отпущения». Что за противоречивого защитника берёт «Спартак»

«Спартак» близок к приобретению Карлоса Куэсты из «Галатасарая», переговоры о трансфере которого велись как минимум месяц. По информации журналиста Али Кючюка, московский клуб заплатит стамбульскому € 6,5 млн одним траншем. Кроме того, ещё € 2 млн чемпион Турции может заработать в виде «легкодостижимых бонусов». «Галатасарай» также получит 10% от суммы перепродажи колумбийца. Как сообщает инсайдер Маурисио Луна, зарплата центрального защитника в «Спартаке» составит € 1,9 млн в год. Знакомимся с новичком красно-белых.

Окан Бурук главный тренер «Галатасарая» «Карлос Куэста едет в Россию. Он профессионал и хороший человек. В этот период мы увидели, что Куэста – игрок, по которому есть много предложений на рынке. Он выступает за сборную Колумбии. Никогда нельзя было назвать его плохим футболистом».

Куэста отыграл за «Галатасарай» всего полгода. В феврале 2025-го стамбульский клуб выкупил его у бельгийского «Генка» за € 8 млн и в летнее окно поставил цель избавиться от колумбийца с минимальными финансовыми потерями. Чемпион Турции не хотел отдавать Карлоса в аренду с опцией выкупа или продавать за маленькие деньги. Слова главного тренера «Галатасарая» Окана Бурука доказывают, что на защитника хватало претендентов и помимо «Спартака». Более того, ещё несколько дней назад Куэста был в шаге от перехода в «Васко да Гама», где мог заменить проданного в ЦСКА Жоао Виктора, однако красно-белые в последний момент увели новичка у бразильцев – сделали, по данным турецких СМИ, более выгодное предложение «Галатасараю» и самому футболисту.

Куэста действительно игрок сборной Колумбии, а не просто кандидат в неё или случайный «пассажир», вызванный ради того, чтобы засветиться перед продажей. Карлос вызывается в национальную команду с июня 2021-го, правда, поначалу довольствовался ролью запасного (в том числе на Кубке Америки – 2021), а дебютировал только в сентябре того года. С тех пор провёл 23 матча за сборную, в которых не совершил результативных действий и заработал две жёлтые карточки.

На Кубке Америки – 2024 Куэста стал основным центральным защитником национальной команды после травмы в 1-м туре Джона Лукуми из «Болоньи». Колумбийцы дошли до финала, пропустив с Карлосом на поле только по одному мячу от Бразилии на групповом этапе (Рафинья забил со штрафного) и от Аргентины в решающем матче. Единственный гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и позволил аргентинцам забрать золото.

Правда, потом из 10 матчей отборочного цикла ЧМ-2026 Куэста поучаствовал только в трёх. Где-то не попадал в основу по решению тренера. Но пару туров квалификации чемпионата мира пропустил из-за разрыва икроножной мышцы, травмы, которую залечивал месяц.

Период в «Галатасарае», конечно, не укрепил позиции Куэсты в сборной Колумбии. Карлос приехал в стамбульскую команду в разгар того сезона, когда она вела борьбу за чемпионский титул и готовилась к плей-офф Лиги Европы. Через четыре дня после дебюта вышел уже в еврокубках против АЗ в Алкмаре – и тот матч «Галатасарай» провалил. Турки потерпели крупное поражение – 1:4. Да и в ответной встрече с Куэстой пропустили дважды (2:2). Вскоре колумбиец присел в запас. Зимний новичок поучаствовал только в пяти играх в Суперлиге и в двух – в Кубке страны. Более того, победный кубковый финал с «Трабзонспором» (3:0) Карлос смотрел со скамейки.

Турецкие СМИ, публикуя новости о трансфере Куэсты, отмечали, что его игра «не оправдала ожиданий» и «стала большим разочарованием». В одной команде, «Генке», игрок был лидером и даже выходил на поле с капитанской повязкой, а в другой у него не пошло – такое в футболе бывает. Прошлый сезон получился у Карлоса рваным из-за смены клуба и, возможно, спада, вызванного выступлением на Кубке Америки.

КАРЛОС КУЭСТА В СБОРНОЙ КОЛУМБИИ Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В позапрошлом сезоне Куэста сыграл 33 матча за «Генк» и забил один гол. Тогда он стал лучшим в составе бельгийской команды по количеству перехватов (49) и вторым по количеству точных передач (1379). Правда, выигрывал колумбиец чуть больше 50% единоборств. Для Карлоса как центрального защитника проблемой является его невысокий рост – 179 см. Да и в целом это не «выжигающий» защитник, а футболист с другими сильными качествами, такими как высокая скорость, умение прессинговать и хорошо продвигать мяч. Разумеется, с такими данными он универсален. Есть у Куэсты опыт игры и на правом фланге.

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов, оценивая трансфер колумбийца в «Спартак», написал в своём телеграм-канале следующее:

«Куэста пришёл в самый неудачный для команды момент сезона. Попали под каток «АЗ Алкмар» (Куэста играл в обоих матчах) и вылетели из ЛЕ. Скверно сыграли в чемпионате. Но идею его трансфера можно было понять: Куэста — быстрый защитник, а «Галатасарай» строит свою игру на высоком и постоянном прессинге, такие игроки в обороне нужны. Однако в прессингующей команде, увы, Карлос «поплыл»: ошибался позиционно, допускал грубые индивидуальные ошибки и «привозил» пенальти.

Но нужно сказать, что вся команда играла в феврале и начале марта плохо, это был худший отрезок сезона (пропустили суммарно 10 голов от АЗ, «Ризеспора» и «Касымпаши»), а козлом отпущения сделали Куэсту, не дав ему толком адаптироваться. Окан из-за шквала критики боялся ставить его в состав и всякий раз вынужден был оправдываться за его трансфер и потраченные € 8 млн…

В Турции Карлос провел девять неполных матчей. Адаптироваться ему не позволили. Своих лучших качеств он там не проявил».

«Генк» был первым клубом для Куэсты в Европе, за него он отыграл пять с половиной сезонов. Начинал карьеру Карлос в родном «Атлетико Насьональ», а в 2019 году в возрасте 20 лет отправился в Бельгию. Тогда трансфер колумбийца потянул на € 3,8 млн. К слову, ещё в январе 2022-го Transfermarkt сообщал об интересе к этому защитнику со стороны «Спартака» – Куэсту рассматривали в качестве замены Самуэлю Жиго, однако до Москвы он доедет только теперь.