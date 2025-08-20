У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня

Новая порция трансферов к вашему столу! В традиционном обзоре от «Чемпионата» – главные события и слухи дня. Сегодня, 20 августа, на рынке было много интересного.

Главные состоявшиеся трансферы дня

ЦСКА подписал защитника и отпустил нападающего

Жоао Виктор и Секу Койта Фото: ПФК ЦСКА/«Чемпионат»

ЦСКА объявил о двух трансферах за сутки. Новичком московского клуба, как и ожидалось, стал центральный защитник Жоао Виктор. 27-летний бразилец подписал контракт с армейцами на четыре года и будет выступать под четвёртым номером. «Васко да Гама» заработает на этой сделке € 4,5 млн, кроме того, получит 25% от суммы перепродажи игрока. Сообщалось также, что зарплата Жоао Виктора составит € 1,35 млн. В сезоне-2025 центрбек сыграл 16 матчей в чемпионате Бразилии и забил один гол. ЦСКА подтвердил также уход нападающего Секу Койта в «Генчлербирлиги». Московский клуб подчеркнул, что это аренда с обязательной опцией выкупа малийца.

«Рома» взяла игрока из АПЛ

«Рома» усилила линию атаки новичком из «Астон Виллы». Римский клуб подтвердил сегодня переход вингера Леона Бэйли. 28-летний ямайский легионер арендован на сезон, но в договоре прописана также опция выкупа. По данным инсайдера Фабрицио Романо, полноценный трансфер «Рома» может оформить за € 22 млн. А вот за аренду заплатит € 3 млн. Бэйли в прошлом сезоне сыграл 24 встречи в АПЛ, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Аталанта» купила лучшего бомбардира другого клуба Серии А

Никола Крстович Фото: atalanta.it

«Аталанта» тоже добавила новичка в линию нападения. Клуб из Бергамо приобрёл лучшего бомбардира «Лечче» Николу Крстовича. За 25-летнего черногорца заплатят € 25 млн. Инсайдер Джанлука Ди Марцио написал, что в договор включены ещё и бонусы, кроме того, «Лечче» получит 10% от суммы перепродажи игрока. В прошлом сезоне Крстович принял участие в 37 матчах Серии А, стал автором 11 голов и пяти голевых передач.

«Айнтрахт» продал вратаря и купил вратаря

Кевин Трапп и Михаэль Цеттерер Фото: parisfc.fr/eintracht.de

«Айнтрахт» поменял фигуры во вратарской линии. Немецкий клуб сообщил о продаже Кевина Траппа, который отыграл за команду 10 сезонов. 35-летний голкипер перешёл в «Париж», поднявшийся в Лигу 1, за € 1 млн. Трапп подписал контракт на три года. В то же время «Айнтрахт» приобрёл вратаря «Вердера» Михаэля Цеттерера. 30-летний новичок стоил € 5 млн без учёта бонусов в размере € 800 тыс. Договор с Цеттерером заключён до июня 2029 года. В минувшем сезоне этот голкипер провёл 34 матча в Бундеслиге, пропустил 57 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».

Главные трансферные слухи дня

Форвард из чемпионата Испании станет новичком «Сочи»

Сори Каба Фото: NurPhoto via Getty Images

«Сочи» подписывает новичка из Испании. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, сочинский клуб закрывает трансфер нападающего «Лас-Пальмаса» Сори Кабы. 30-летний гвинеец – экс-игрок сборной своей страны. Ранее он выступал во Франции за «Дижон», в Дании – за «Мидтьюлланн» и в Англии – за «Кардифф Сити». Прошлый сезон Каба провёл на правах аренды в «Эльче» (второй испанский дивизион) и забил четыре гола в 24 встречах. Transfermarkt оценивает Сори в € 1 млн.

Сперцян, возможно, перейдёт не в «Саутгемптон», а в другой клуб

И снова новости про Эдуарда Сперцяна! Его трансферная история превратилась в настоящий бразильский сериал. По информации Arménie Football, «Краснодар» не спешит принимать предложение «Саутгемптона». Напомним, клуб английского Чемпионшипа предлагает, как сообщалось, € 14 млн плюс бонусы. Причина в том, что полузащитник интересен также «Лидсу», который, впрочем, пока не сформулировал официальное предложение. Ситуация может разрешиться в течение дня. У Сперцяна в этом сезоне 3+4 в пяти матчах РПЛ.

Рабьо и Роу могут оказаться в одной лиге после драки в «Марселе»

Полузащитник Адриен Рабьо и вингер Джонатан Роу, выставленные «Марселем» на трансфер после драки, могут оказаться в чемпионате Италии. Как утверждает RMC, 30-летний француз интересен «Ювентусу» и «Милану». Провансальцы готовы отпустить его за € 15 млн. А вот на 22-летнего англичанина нацелена «Болонья». Кроме того, у Роу есть вариант с возвращением на родину и переходом в «Сандерленд». Тем временем президент «Марселя» Пабло Лонгория выступил с заявлением, сказав, в частности:

«Мы были вынуждены принять решение после инцидента, который перешёл все границы допустимого как в футбольном клубе, так и в любой другой организации. Это было что-то неслыханное, жестокое, очень агрессивное и выходящее за все возможные рамки. Роберто Де Дзерби тренирует уже 13 лет, [спортивный директор] Мехди Бенатиа в большом футболе 22 года, я сам начал в профессиональном футболе 20 лет назад. Думаю, у нас троих достаточно опыта, чтобы заявить: никогда ещё мы не видели ничего подобного в раздевалке».

Одной строкой