У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак

До конца трансферного окна в топ-5 лигах Европы остаётся менее двух недель! Во Франции сделки разрешены до 31 августа, в Англии, Испании и Италии – до 1 сентября, а в Германии – до 2-го. У клубов всё меньше времени, чтобы не только усилить составы, но и расстаться с ненужными/проблемными активами. Какие топ-игроки сейчас находятся вне заявок команд и ждут разрешения ситуации со своим будущим?

Александер Исак («Ньюкасл»)

Главная трансферная сага лета. «Ньюкасл» никак не хочет отпускать Исака, хотя сам форвард сообщил клубу о желании перейти в «Ливерпуль». Все предложения мерсисайдцев по игроку отвергаются «сороками». А сам Исак бойкотирует тренировки и матчи «Ньюкасла». Ситуация дошла до критической отметки: во вторник, 19 августа, Александер опубликовал сообщение в соцсетях. Он заявил, что «клуб нарушил обещания» и «сотрудничество не может продолжаться».

В ответ «Ньюкасл» выступил со своим сообщением: «Мы разочарованы публикацией Александера Исака в социальных сетях. В ответ мы можем сообщить, что у Алекса действующий контракт и что ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл Юнайтед» этим летом.

Мы хотим сохранить наших лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасл Юнайтед», команды и наших болельщиков. И мы ясно дали понять, что условия продажи этим летом не изменились».

The Athletic сообщает, что Исак сосредоточен на трансфере в «Ливерпуль». Однако мерсисайдцы пока что не делали новых предложений после того, как «Ньюкасл» отказался от сделки в £ 110 млн. Трансфер возможен в случае, если «Ливерпуль» предложит около £ 150 млн, а «Ньюкасл» найдёт шведу замену. Но теперь клуб Исака может пойти на принцип и не продать шведа ни за какие деньги после его демарша в соцсетях.

Йоан Висса («Брентфорд»)

Висса – основная цель «Ньюкасла» для усиления атаки. Однако в переговорах с «Брентфордом» возникли трудности. Журналист Daily Mail Крейг Хоуп сообщил, что предложение «Ньюкасла» в £ 40 млн за Висса было отклонено. «Брентфорд» требует за 28-летнего игрока £ 60 млн.

Год назад клуб удержал Йоана, однако согласился отпустить его летом 2025 года. Нападающий ожидал, что «Брентфорд» сдержит обещание, но пока с этим возникли проблемы. Из-за этого Висса отказался тренироваться с командой и играть в 1-м туре АПЛ. Затем он удалил все фото из соцсетей, которые связаны с «Брентфордом».

«Ньюкасл» угодил в забавную ситуацию. Их трансферная цель (Висса) ведёт себя так же, как и собственный футболист (Исак). А «Брентфорд» принципиально не сбавляет стоимость, как и сам «Ньюкасл» в истории с Александером и «Ливерпулем». Перейдёт ли хотя бы один из игроков в новый клуб? Запасаемся попкорном и следим.

Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»)

История с уходом Эдерсона из «Манчестер Сити» развернулась в нескольких актах. В начале лета СМИ активно отправляли вратаря в «Галатасарай». В середине июля бразилец сообщил, что «никуда не уйдёт из «Сити». Но клуб приобрёл вратаря «Бёрнли» Джеймса Траффорда и близок к сделке с «ПСЖ» по Джанлуиджи Доннарумме. Поэтому Эдерсон решил, что пора расставаться.

Вратарь отсутствовал в заявке «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Тренер команды Пеп Гвардиола заявил, что если игрок хочет уйти, то он может это сделать – на условиях клуба. Главный претендент на Эдерсона – снова «Галатасарай». Инсайдер Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что турецкий клуб предложил за 32-летнего бразильца около € 10 млн, однако англичане пока не приняли сделку, поскольку хотят получить за Эдерсона более внушительную сумму. Переговоры продолжаются.

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Доннарумма стал одним из главных героев «ПСЖ» в сезоне-2024/2025. Без него клуб вряд ли бы взял четыре трофея за год. Но тренер Луис Энрике принял циничное решение избавиться от итальянца. Почему? Всё дело в навыках Джиджи: он – не лучший вратарь по игре ногами. А в футболе Энрике этот аспект важен. «Доннарумма исключён из состава, это моё собственное решение. Я на 100% ответственен за это. Мне нужен другой тип вратаря, и я принял это решение. Джиджио — один из лучших голкиперов в мире», — отметил тренер «ПСЖ».

Джанлуиджи выступил с заявлением об уходе из парижского клуба. Однако он до сих пор принадлежит «ПСЖ», пусть и не включён в заявку. Главный претендент на итальянца – «Манчестер Сити». Инсайдер Флориан Плеттенберг отметил, что клуб и игрок практически договорились по контракту. А «Сити» сделает официальное предложение «ПСЖ», как только продаст Эдерсона.

Савио («Манчестер Сити»)

Савио за сезон-2024/2025 так и не стал одним из лидеров «Манчестер Сити». Хотя провёл 48 матчей за клуб во всех турнирах. Вероятно, бразилец решил, что оказаться звездой в «Тоттенхэме» будет проще. И согласился на переход в лондонский клуб, однако «Сити» не отпускает бразильца. Издание Globo сообщило, что Савио отказались продать «Тоттенхэму» за € 70 млн.

Фабрицио Романо информировал, что главный исполнительный директор City Group Ферран Сориано препятствует переходу. Сам Савио очень хочет перейти, однако не собирается портить отношения с «Манчестер Сити». Найдут ли компромисс клубы и футболист за оставшиеся дни? Отметим, что Савио отсутствовал в заявке «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»,

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не хочет видеть Алехандро Гарначо в команде. Проблемы между футболистом и тренером начались ещё по ходу сезона-2024/2025. Аморима не устраивали игра аргентинца и его отношение к делу. А после проигранного финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» между ними случился конфликт. Футболист был недоволен, что его не выпустили на поле. «Тебе лучше молиться, чтобы найти клуб, который тебя подпишет», – сказал ему Аморим.

И такая команда нашлась. «Челси» хочет приобрести аргентинца и ведёт переговоры с «МЮ». По информации журналиста talkSPORT Алекса Крука, Гарначо сообщил своим друзьям, что переходит в «Челси». Руководство лондонцев призвало Алехандро проявить терпение. Ожидается, что переговоры между клубами активизируются в ближайшие дни. А по данным Бена Джейкобса, «МЮ» требует за вингера £ 50 млн.

Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»)

Летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» купил Расмуса Хойлунда у «Аталанты» за € 77,8 млн. Но датчанин не стал лидером атаки манкунианцев. За 95 матчей в клубе он забил всего 26 мячей. Нынешним летом «МЮ» взял в атаку Беньямина Шешко, Матеуса Кунью и Брайана Мбемо. А на Хойлунда не сильно рассчитывают. Расмус остался вне заявки на матч 1-го тура АПЛ с «Арсеналом». А «МЮ» активно ищет форварду новую команду.

Интерес к Хойлунду проявляли разные команды: «Интер», «Милан», «Наполи», «Ювентус», дортмундская «Боруссия». Однако датчанин до сих пор остаётся в Манчестере. По информации Фабрицио Романо, «Наполи» рассматривает вариант с арендой Хойлунда после травмы основного форварда Ромелу Лукаку. А героев, готовых заплатить за Расмуса, так и не нашлось.

Кристофер Нкунку («Челси»)

«Челси» хочет расстаться с Кристофером Нкунку. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб ведёт переговоры с «Баварией» и «РБ Лейпциг». Однако обе немецкие команды предпочитают аренду, а «Челси» – полноценную продажу.

По данным Caught Offside, лондонцы уже снизили трансферную стоимость Кристофера с € 45 млн до € 40 млн. «Челси» мечтает продать француза как можно скорее, чтобы приобрести Хави Симонса. Но пока что потенциальные покупатели не спешат платить требуемую сумму.

Николас Джексон («Челси»)

Николас Джексон стал третьим выбором на роль центрфорварда после прихода в «Челси» Лиама Делапа и Жоао Педро. Фабрицио Романо сообщил, что сенегалец точно покинет клуб летом. Но пока что ни один из клубов не договорился с «Челси». Ранее интерес к Джексону проявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

По последней информации, «Арсенал» рассматривает вариант с покупкой Николаса после травмы Кая Хаверца. У сенегальца есть полторы недели, чтобы найти новый клуб. Иначе Джексон рискует потерять минимум полгода: матч 1-го тура с «Кристал Пэлас» он уже пропустил.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

«Манчестер Юнайтед» мечтает избавиться от Джейдона Санчо. Но реальных претендентов на вингера нет. Арендовавший игрока в сезоне-2024/2025 «Челси» даже выплатил компенсацию «МЮ» в £ 5 млн за отказ от выкупа. Затем Санчо интересовались «Ювентус» и «Рома», однако в итоге сделки не состоялись. Джейдон отстранён от основной команды «Манчестер Юнайтед». Если англичанин не найдёт новый клуб до конца лета, то высока вероятность, что 25-летний игрок останется на год без футбола.