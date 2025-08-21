Договорённости на словах — зло. В футболе имеет значение только бумага

Если бы всё делалось правильно, то у «Арсенала» и «Ливерпуля» не было бы столько проблем этим летом.

В футболе наметилась интересная тенденция. Речь о том, как футболисты продавливают свой трансфер. Сначала это сделал Виктор Дьёкереш, который пошёл на конфликт со «Спортингом» ради перехода в «Арсенал» и добился своего. Теперь похожая ситуация у Александера Исака, стремящегося сменить «Ньюкасл» на «Ливерпуль». И, кстати, на замену нападающему может прийти Йоан Висса из «Брентфорда». Форвард тоже форсирует свой переход – уже удалил все фотографии, связанные с нынешним клубом. Висса вот-вот исполнится 29 лет, и после крутого сезона в АПЛ (19 мячей) у него едва ли не последний шанс попасть в команду уровня Лиги чемпионов.

Причём ситуации у Дьёкереша и у Исака во многом идентичны. Футболисты дают понять, что их обещали отпустить этим летом, а потом договорённость исчезла. И если в случае с Дьёкерешем хотя бы понятно, как она пропала (согласовали всё с одним спортивным директором, а пришёл новый), то у Исака всё иначе. «Ньюкасл» просто опровергает, что стороны на чём-то сошлись.

Исак выпустил заявление, в котором высказался достаточно прямо: «Когда обещания нарушаются и доверие теряется, сотрудничество не может продолжаться». Клуб сразу же выпустил ответное заявление: «Ни один представитель клуба не давал никаких гарантий относительно того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом».

Обстановка получается принципиальной для обеих сторон. Сообщается, что игрок не намерен больше выступать за «Ньюкасл», даже если останется в клубе. Тяжело представить эту ситуацию, учитывая контракт футболиста ещё на три года. С другой стороны, такой саботаж может привести к желанию самого клуба отстранить футболиста. Тут вспоминается история полузащитника Олега Самсонова, которого «Краснодар» на два года отправил в дубль без возможности выступать за главную команду. Это было в России и в 2012 году, и сейчас подобные истории представить сложно. Тем более в АПЛ. Правда, в похожем положении находился Бен Чилуэлл в «Челси» (не так долго, но у него ещё год контракта и 10 дней, чтобы уйти из клуба, в котором на него не рассчитывают).

Ситуация выглядит парадоксальной, если сравнивать с другими профессиями. У вас действующий контракт? Если он вам не нравится, то это ваши проблемы. Не нужно было ставить под ним подпись. Хотите сменить клуб? Либо дождитесь окончания контракта и уйдите бесплатно, либо ждите, когда ваш клуб согласится на трансфер. Однако в футболе так работает не всегда. Футболисты вполне могут способствовать своему уходу, пускай даже получается это нечасто.

Гарри Кейн в 2021-м хотел уйти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» и тоже пропускал тренировки, но всё-таки остался в команде. Килиану Мбаппе потребовалось несколько лет, чтобы покинуть «ПСЖ». Теперь же футболисты оказались будто бы в более сильной позиции. Судя по инсайдам, Исак ещё год назад обозначил, что сезон-2024/2025 – последний для него в «Ньюкасле». Как такое можно требовать с контрактом на четыре года – необъяснимо. Ситуация выглядит практически неразрешимой. Тем более что клубу пока не удаётся договориться по Висса.

Отпустить Исака перед стартом Лиги чемпионов – плохой пример для других футболистов «Ньюкасла». Уход шведа покажет остальным, что любой может покинуть команду, когда захочет. Как тут поступить? Исак мог бы переподписать контракт на улучшенных условиях и с опцией выкупа, которая становилась бы доступна уже через год. Похоже, клуб был готов обсуждать этот вариант, но, по мнению игрока, это должно было случиться ещё год назад. Тогда футболиста оставили с прежней зарплатой (£ 120 тыс. в неделю, по информации Сapology) и, как понял игрок, с устным обещанием отпустить летом 2025 года. Только вот право выкупа на словах не то, на что можно опираться при переговорах.

В 2025 году, учитывая размах футбольного бизнеса, только договорённости на бумаге имеют значение. Всё остальное – лишь бомба замедленного действия. Мы это знаем и по чемпионату России. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе упустил Хвичу Кварацхелию, потому что переоценил значимость рукопожатия.

Финальная история взаимоотношений ЦСКА и Марио Фернандеса – ещё один случай, когда стороны по-разному восприняли договорённость. Именно так человеческий мозг и работает: чуть-чуть лучше запоминает то, что ему приятнее. Поэтому и существуют контракты, а ещё целая наука о том, как они должны составляться. Это исключает ситуации, когда стороны поговорили и каждый запомнил то, что ему нужно.