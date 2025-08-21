«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола. Никита Павлович радушно встретил гостей — поделился мнением о выступлениях любимой команды и раскрыл секрет собственного долголетия.

— Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

— Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всё познаётся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно. Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всё!

— Верите, что Станкович выправит ситуацию?

— Когда Станкович пришёл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой — не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!

— Видите отечественных тренеров, соответствующих амбициям и задачам «Спартака»?

— Пока был Романцев, «Спартак» выигрывал. Сейчас, думаю, таких тренеров нет.

Деян Станкович и Олег Романцев Фото: spartak.com

— Верите, что в обозримом будущем «Спартак» всё же станет чемпионом России?

— Да. Если руководство клуба пересмотрит, кто отвечает уровню команды, а кто — нет. У нас на Олимпийские игры ездило 10 спартаковцев, кроме вратаря. Десять! А сколько сейчас спартаковцев в сборной России?

Конечно, Федун заслуживает комплиментов и благодарности за строительство стадиона. Всё то, что он сделал — блестяще. Низкий ему поклон! Но команду он не сделал. Его команда выиграла только один чемпионат и один Кубок. За 670 матчей после ухода Романцева — одно чемпионство! Одуреть можно…

Никита Симонян и Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть категория так называемых любителей футбола, которые и сами играли. У них будет одна реплика: «Тогда футбол был другой». Я приведу пример, который о многом говорит. «Динамо» Минск принимало «Локомотив». Минская команда забила два мяча, и счёт был 2:0. Какие меры предпринимал центральный защитник против нападающего, который оформил дубль? Он его оскорблял! А какой ответ был у нападающего?

— Посмотри на табло?

— Вот! «Ваня или Вася, посмотри на табло». Больше ничего. Так и здесь. Что значит «другой футбол»? У нас в соперниках были «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Арарат» Ереван, «Днепр», «Динамо» Минск. Какие команды! Да и московское «Динамо» было не то, что сейчас. Но даже в такой конкуренции «Спартак» всё равно всегда боролся за первое место.

— В чём секрет вашей хорошей формы в 98 лет?

— Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает. Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына.