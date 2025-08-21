Суперэффективный бомбардир — у новичка РПЛ. Где «Балтика» нашла Хиля?

Нападающий «Балтики» – в числе самых эффективных бомбардиров РПЛ. После пяти туров на счету Брайана Хиля четыре гола и ни одного полного матча. В среднем 24-летний форвард проводит на поле по полтора тайма. А четыре мяча уместил в 346 минут. Для сравнения: Вадиму Ракову с таким же количеством голов потребовалось 417 минут, Мирлинду Даку – 487. Алексей Батраков же свои шесть мячей забил за 461 минуту.

Продвинутые данные представлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Не менее важно, что такую статистику футболист из Сальвадора показывает в клубе, от которого в принципе мало кто ждал большого количества голов. Как же общественность ошибалась: «Балтика» Андрея Талалаева, вероятно, самая системная команда РПЛ. Там каждый знает свою роль и каждый понимает, как добиваться результата. Всего у команды девять голов. Больше, чем у «Спартака», «Динамо» и «Зенита».

Но кто такой — этот самый Брайан Хиль?

Сальвадорец – один из самых дорогих трансферов в истории «Балтики». Его удалось затащить ещё в Первую лигу.

Зимой 2025 года у тренерского штаба «Балтики» появился запрос на забивного центрального нападающего. К тому моменту уже было понятно, что команда, скорее всего, окажется в РПЛ. Поэтому форварда искали с потенциалом роста. К тому моменту в команде уже были Виталий Лисакович и Саид Эльдарушев, однако этого набора оказалось недостаточно.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян на своей станице в соцсетях рассказывал, что Хиль попал в клубный список ещё в 2024-м. Но тогда колумбийский клуб «Депортес Толима» запросил слишком много за трансфер. Калининградцы добавили его в лонг-лист и продолжили следить. А зимой вышли с предложением, которое в Колумбии приняли. По данным Transfermarkt, клуб заплатил € 1,5 млн за 100% прав на футболиста. Эту сделку называли рекордной. Хоть и по данным того же Transfermarkt, в сезоне-2023/2024 «Балтика» потратила € 1,6 млн на Кирилла Капленко.

Также Маргарян детально объяснял мотивацию подписания именно Хиля. В сезоне-2023/2024 он сравнивал его с другими нападающими колумбийской лиги, которая, со слов менеджера, коррелируется с РПЛ. Там Брайан был среди худших по единоборствам в атаке (хоть и скаутский отдел не был согласен с такой оценкой), при этом он часто вступал в верховую борьбу и принимал длинные передачи чаще 87% нападающих. Был одним из лучших по количеству ударов, касаний в штрафной и лучше 68% игроков в плане реализации. В целом за два года в чемпионате Колумбии он провёл 69 матчей и сделал 9+5 по «гол+пас». А Маргарян добавлял, что рассчитывает получить от игрока «мощь и голы». Но то, что дал Хиль, вряд ли ожидал увидеть даже он. В первых пяти встречах в Первой лиге Брайан сделал 3+2. А в восьмой добавил ещё одну голевую передачу. Он быстро стал первой опцией Талалаева. А общественность полюбила его за постоянную неуступчивость и желание проявить себя.

Голы Хиля уже позволили «Балтике» набрать три очка. А мяч «Локо» — просто кайф

Брайан не стал долго адаптироваться к РПЛ. И забил уже в 1-м туре – московскому «Динамо». Кто-то скажет, что его заслуги в этом голе минимум. Нужно было всего-то оторваться от еле бегущих защитников. И он с этой задачей справился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» – единственный соперник, кому сальвадорец не забивал. После он отличился в игре с «Оренбургом», однако с пенальти. Спас ничью в матче с «Крыльями» и положил гол «Локо», который точно многим запомнился. Принял передачу со своей половины и сразу бахнул в дальний.

Понятно, что такая статистика – оверперформанс. Ведь четыре гола при восьми ударах в створ и 2,65 xG – суперцифры. При этом процент удачных действий у нападающего в районе 56. А точность передач – около 66%. Интересная статистика и по единоборствам – всего 34% выигранных. К слову о том, что в этом компоненте он действительно недостаточно хорош. Может, поэтому и получает от Талалаева не целый матч, а 62-63 минуты. Главная сила Хиля, по наблюдениям со стороны: он и правда ничего не боится. Бьёт при первом выгодном случае, часто оказывается там, где необходимо, и пока это даёт эффект.

Проявится ли он на дистанции – главный вопрос. Но если что, у «Балтики» есть альтернатива – Чинонсо Оффор. Он хоть и довёл Талалаева до падения на спину, однако в перспективе точно способен заменить Хиля.