Прервутся ли неудачные серии «Зенита» и «Спартака»? Интриги 6-го тура РПЛ

В МИР Российской Премьер-Лиге впереди 6-й тур! Пока европейские чемпионаты только разгоняются, наш уже вовсю набрал ход. Рассказываем о главных интригах ближайших матчей.

Первыми на поле выйдут «Оренбург» и «Ахмат». Грозненцы после прихода Станислава Черчесова одержали в РПЛ две победы подряд и забрались на седьмое место. «Оренбург» в 5-м туре разобрался с «Акроном» и выбрался из зоны стыков. Обе команды находятся в хорошем настроении и планируют продолжить набор очков дальше.

В РПЛ «Оренбург» не обыгрывал «Ахмат» с октября 2022 года. В последних пяти очных матчах грозненцы одержали три победы. Но, возможно, именно сейчас «Оренбург» прервёт неудачную серию. Матч пройдёт на их искусственном поле – нужно пользоваться. Хотя «Ахмат» с Черчесовым опасен всегда.

Субботнюю программу откроют в Казани «Рубин» и «Спартак». Кто фаворит матча? Конечно, хозяева. Команда Рашида Рахимова за пять туров набрала уже 10 очков (четвёртое место). «Спартак» же нестабилен как в результатах, так и в футболе. Да и последний выезд команды Деяна Станковича в Казань получился неудачным: в марте москвичи уступили со счётом 1:2.

«Спартак» находится в тяжёлом положении. Команда – в зоне стыков, а ещё одна неудача сильно приблизит Станковича к увольнению. В предстоящем матче гости должны биться не только за результат, но и за тренера.

«Зенит» одержал всего одну победу в пяти турах РПЛ. Это худший старт петербуржцев в эпоху Сергея Семака. Пока что разговоров об отставке тренера нет. Но если тенденция в плане результатов продолжится, то боссам «Зенита» предстоит принять тяжёлое решение. Впрочем, у команды и Семака ещё есть время реабилитироваться. Впереди – домашний матч с махачкалинским «Динамо».

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл клуб из Дагестана. Победа сильно нужна и сейчас. «Динамо» же, если проиграет, рискует свалиться в зону стыков.

«Локомотив» – неожиданный лидер РПЛ после пяти туров. Москвичи здорово начали и прошлый сезон, но провалили весну. Теперь Михаил Галактионов учтёт ошибки? Чтобы сохранить первое место, в следующем туре москвичам нужна победа над «Ростовом». Южане в нынешнем сезоне испытывают проблемы: одна победа в пяти встречах и 14-е место в таблице. Будущее Джонатана Альбы в клубе под вопросом. И поражение во встрече с «Локо» может стать триггером для руководства.

Хотя последний выезд «Ростова» с Альбой к сопернику получился удачным. Ростовчане обыграли «Локо» (2:0) в Кубке России в апреле и вышли в финал Пути регионов. Нужно повторить трюк и сейчас. Иначе есть большой риск, что с тренером попрощаются.

Ещё одна встреча проблемных клубов. И если «Пари НН», кажется, начинает выздоравливать (команда в 5-м туре обыграла махачкалинское «Динамо» – 2:0), то команда Валерия Карпина уступила ЦСКА (1:3) и находится на 11-м месте в таблице. Не этого ожидало руководство, приглашая тренера сборной России.

«Пари НН» не обыгрывал «Динамо» в РПЛ с сентября 2021 года. Интересно, что тогда команды встретились впервые. С того момента в чемпионате они провели семь матчей: «Динамо» одержало четыре победы, ещё три встречи завершились вничью. Хороший статистический бонус для команды Карпина. Продлится ли удачная серия москвичей?

«Краснодар» набрал кондиции и снова впечатляет игрой. А Эдуард Сперцян за пять туров забил уже три мяча и оформил четыре ассиста. Пока что капитан краснодарцев не уехал в Англию, поэтому наверняка сыграет с «Крыльями Советов». Самарцы же неплохо начали сезон, за пять туров набрав восемь очков. Вряд ли команда Магомеда Адиева боится приезда чемпиона. Так что легко «Краснодару» в гостях с «Крыльями» не будет. Да и 29 июля самарцы обыграли южан на чужом поле в Кубке России (2:1). Будет ли вторая победа над «Краснодаром» за месяц?

ЦСКА крут! После смены Марко Николича на Фабио Челестини команда не стала слабее. И после пяти туров нынешнего сезона москвичи занимают третье место, всего на два очка отставая от «Локомотива». Нет сомнений, что ЦСКА планирует биться за золото. Самая важная задача сейчас – добавить вариативности составу с помощью трансферов.

Впереди у ЦСКА домашняя игра с «Акроном». Тольяттинцы за пять туров одержали одну победу, один раз уступили и трижды поделили очки (в том числе со «Спартаком»). Команда Заура Тедеева снова подтверждает статус крепкого середняка. Но увезти победу с «ВЭБ Арены» будет чрезвычайно трудно. Хотя пару недель назад «Акрон» обыграл ЦСКА в серии пенальти в Кубке России (1:1, 5:4 пен.). Возможно, получится совершить мини-чудо и в чемпионате.

Заключительная игра 6-го тура состоится на «Фиште». «Сочи» и «Балтика» – новички РПЛ сезона-2025/2026. Но какие разные истории! Калининградцы приятно удивляют и после пяти туров идут на пятом месте. Команда Андрея Талалаева ещё ни разу не уступила, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) и разгромив «Спартак» (3:0). А «Сочи» набрал всего одно очко и с разностью мячей 3:15 идёт на последнем месте.

Огромная вероятность, что неудача сочинцев в следующем туре вынудит руководство расстаться с Робертом Морено. У испанца остался последний шанс, чтобы подарить болельщикам надежду. «Балтика» же надеется удержаться в топе РПЛ.