Топ-матч АПЛ, непростая игра для «Барселоны». Главные встречи выходных в Европе

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: понедельник, 25 августа, 22:00 мск
Интрига: прервёт ли «Ньюкасл» неприятную серию в домашних встречах с «Ливерпулем»?
«Ливерпуль» провёл уже два официальных матча в нынешнем сезоне, и обе встречи получились достаточно результативными. Сначала команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас» в серии пенальти в игре за Суперкубок Англии. Основное время завершилось со счётом 2:2. После этого «Ливерпуль» с большим трудом обыграл «Борнмут» (4:2) в АПЛ. Победный гол на 88-й минуте забил Федерико Кьеза, о котором уже многие забыли. Что касается «Ньюкасла», то его матч стартового тура АПЛ с «Астон Виллой» в Бирмингеме завершился без голов.
Пикантности предстоящему матчу добавляет ситуация с нападающим «сорок» Александером Исаком. Швед хочет перейти в «Ливерпуль» и заявил, что «Ньюкасл» подорвал его доверие. В ответ клуб напомнил игроку о действующем контракте. Кстати, чёрно-белые не обыгрывают «Ливерпуль» на своём поле с 2015 года. С того момента соперники провели восемь матчей на поле «Ньюкасла» — пять побед мерсисайдцев, три ничьих.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: суббота, 23 августа, 14:30 мск
Интрига: реабилитируется ли «Сити» за унизительное поражение в прошлом сезоне?
Команды успешно стартовали в новом сезоне АПЛ. Мало того, что победили, так ещё и сделали это с большим преимуществом. «Сити» успешно съездил в гости к «Вулверхэмптону» (4:0), а «Тоттенхэм» разгромил на своём поле «Бёрнли» (3:0). Правда, перед этим лондонский клуб упустил победу в матче за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ». Английская команда вела с преимуществом в два мяча, однако позволила сопернику уйти от поражения в основное время, а затем уступила в серии пенальти. Любопытно, что в последнее время «Тоттенхэм» неплохо играет против «Сити» на поле соперника. В прошлом сезоне лондонская команда разгромила банду Хосепа Гвардиолы (4:0), а в целом потерпела всего одно поражение в четырёх предыдущих встречах на «Этихад Стэдиум».
«Бавария» — «РБ Лейпциг»: пятница, 22 августа, 21:30 мск
Интрига: кто победит в первой игре нового сезона Бундеслиги?
Новый сезон в Бундеслиге по традиции откроет матч с участием чемпиона. «Бавария» вернула себе титул спустя сезон и начнёт его защиту в домашней встрече с «РБ Лейпциг». В межсезонье мюнхенский клуб потратил € 70 млн на Луиса Диаса — его купили у «Ливерпуля». А вот трансферы защитника Жонатана Та и полузащитника Тома Бишофа обошлись суммарно в € 2,3 млн. Из потерь отметим уходы Кингсли Комана (отправился в «Аль-Наср»), Лероя Зане (уехал в «Галатасарай») и Томаса Мюллера (подписал контракт с «Ванкувером» из МЛС). «Лейпциг», в свою очередь, провалил прошлый сезон и пролетел мимо еврокубков. В межсезонье клуб потратил € 112 млн на приобретение новичков, а также продал Беньямина Шешко в «Манчестер Юнайтед» за € 76,5 млн. Кроме того, команда обзавелась новым главным тренером. Им стал 37-летний Оле Вернер, ранее работавший в «Вердере».
«Вест Хэм» — «Челси»: пятница, 22 августа, 22:00 мск
Интрига: забьют ли команды первые мячи в сезоне?
Стартовая игра 2-го тура АПЛ пройдёт с участием двух лондонских клубов. Команды по-разному стартовали в новом сезоне, однако и те, и другие не забили в 1-м туре. «Челси» не справился дома с «Кристал Пэлас» — встреча завершилась без голов, а «Вест Хэм» неудачно съездил в гости к «Сандерленду» — 0:3. Надо сказать, что гостевые встречи с «молотобойцами» складываются для «Челси» непросто — команда одержала всего лишь одну победу в четырёх предыдущих матчах. В прошлом сезоне она разгромила соперника (3:0), однако до этого потерпела два поражения при одной ничьей. А вот если принять во внимание общую статистику личных встреч, то «Челси» одержал три победы в трёх предыдущих матчах и забил суммарно 10 мячей.
«Лилль» — «Монако»: воскресенье, 24 августа, 21:45 мск
Интрига: прервёт ли команда Головина неудачную серию?
На прошлой неделе «Монако» обыграл на своём поле «Гавр» (3:1). Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и покинул поле на 89-й минуте. Полузащитник не отметился результативными действиями. Что касается «Лилля», то его игра в стартовом туре получилась крышесносной — 3:3 с «Брестом». Гости вели 2:0 и 3:2, однако не удержали победу. Один из мячей в составе «догов» забил ветеран Оливье Жиру. «Монако» ждёт достаточно тяжёлая игра. Дело в том, что команда трижды подряд уступила «Лиллю» в гостевых встречах. Более того, она пропустила в общей сложности восемь мячей.
«Арсенал» — «Лидс»: суббота, 23 августа, 19:30 мск
Интрига: столичный клуб снова обыграет соперника дома?
«Арсенал» в последнее время очень удачно играет с «Лидсом» в Лондоне — шесть побед подряд во всех турнирах. Столичная команда не уступает сопернику на своём стадионе с 2003 года. «Арсенал» стартовал в новом сезоне с победы. Команда Микеля Артеты справилась на выезде с «Манчестер Юнайтед» — для этого хватило всего одного гола. «Лидс» тоже добился успеха. Он обыграл дома «Эвертон» (1:0) благодаря голу с пенальти. Кстати, «Арсенал» в принципе победил «Лидс» в шести последних матчах. В прошлом сезоне лондонский клуб занял второе место в АПЛ, а соперник выступал в Чемпионшипе. К слову, сейчас с «Лидсом» работает бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке.
«Леванте» — «Барселона»: суббота, 23 августа, 22:30 мск
Интрига: справится ли «Барса» с неудобным соперником?
Неделю назад «Барселона» не оставила никаких шансов «Мальорке». Гости забили два мяча ещё в первом тайме, а соперник остался без двух игроков, получивших красные карточки. Окончательный счёт установил Ламин Ямаль — 3:0. А вот «Леванте» обидно проиграл «Алавесу» (1:2). Гости пропустили второй мяч на 90+2-й минуте. «Леванте» — далеко не самый удобный соперник для «Барселоны». Речь идёт именно о встречах в Валенсии. В последних шести таких матчах каталонская команда одержала две победы, но потерпела при этом три поражения. Более того, в четырёх предыдущих встречах «Барса» пропускала минимум два мяча. Как будет на этот раз?
«Интер» — «Торино»: понедельник, 25 августа, 21:45 мск
Интрига: как «Интер» стартует в Серии А с новым тренером?
Миланцы в прошлом сезоне претендовали на победу во всех турнирах, однако остались без единого трофея. Команда заняла второе место в Серии А, проиграла в полуфинале Кубка Италии и была уничтожена «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Плюс – поражение в финале Суперкубка Италии. По окончании прошлого сезона Симоне Индзаги покинул пост главного тренера и уехал в Саудовскую Аравию. Ему на смену пришёл Кристиан Киву, который в своё время брал с «Интером» Лигу чемпионов в качестве футболиста. Летом миланская команда приняла участие в КЧМ-2025, где вылетела в 1/8 финала. «Торино» завершил прошлый сезон на 11-й строчке. Кстати, команда вступает в новый сезон с новым тренером. Паоло Ваноли покинул свой пост, его место занял Марко Барони. «Интер» обыграл туринский клуб в шести домашних матчах подряд.
«Овьедо» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 24 августа, 22:30 мск
Интрига: «Реал» уложит новичка Примеры?
Мадридцы успешно стартовали в новом сезоне, но их победу в матче с «Осасуной» никак не назовёшь убедительной. Судьбу дебютной встречи мадридского клуба под руководством Хаби Алонсо в Ла Лиге решил гол Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти в начале второго тайма. Вернувшийся в высший дивизион испанского футбола «Овьедо», в свою очередь, уступил на выезде «Вильярреалу» (0:2). Кстати, «Реал» не проигрывал сопернику на выезде с 1998 года. С другой стороны, с того момента команды встречались друг с другом на поле «Овьедо» всего трижды.
«Сассуоло» — «Наполи»: суббота, 23 августа, 19:30 мск
Интрига: как «Наполи» проведёт первый официальный матч после чемпионского титула?
«Наполи» будет очень тяжело сохранить чемпионский титул, хотя бы потому, что в нынешнем сезоне команде предстоит выступать в Лиге чемпионов. А в предыдущей кампании южане сосредоточились исключительно на Серии А. В межсезонье неаполитанцы сделали несколько приобретений, среди которых выделяется полузащитник Кевин Де Брёйне. С другой стороны, нападающий Ромелу Лукаку травмировался в товарищеском матче, и сейчас клуб ищет ему подмену. «Сассуоло» в прошлом сезоне выступал во втором по значимости дивизионе итальянского футбола. Первое место позволило команде получить повышение в классе. Команды встречались друг с другом 11 раз на поле нынешнего новичка Серии А — хозяева одержали всего лишь одну победу и потерпели пять поражений. «Сассуоло» не обыгрывал «Наполи» на своём поле с 2015 года. А предыдущая игра с участием соперников завершилась настоящим унижением — неаполитанцы победили со счётом 6:1.
«ПСЖ» — «Анже»: пятница, 22 августа, 21:45 мск
Интрига: «ПСЖ» одержит третью победу подряд в сезоне?
В 1-м туре чемпионата Франции и те, и другие одержали победы с одинаковым счетом 1:0. «ПСЖ» справился на выезде с «Нантом», а «Анже» обыграл дома другой столичный клуб — «Париж». Для чемпиона Франции предстоящий матч станет уже третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда завоевала Суперкубок УЕФА, отыгравшись с 0:2 во встрече с «Тоттенхэмом». Если обратить внимание на статистику, то можно предположить, что «Анже» нечего ловить в предстоящей встрече. Во-первых, команда проиграла 12 матчей подряд на поле «ПСЖ». Во-вторых, не побеждала в Париже с 1972 года. А в трёх из четырёх предыдущих матчей в столице Франции футболисты «Анже» не забили ни одного мяча.