Топ-матч АПЛ, непростая игра для «Барселоны». Главные встречи выходных в Европе

Старт нового сезона в Серии А и Бундеслиге, а также тяжёлый соперник для «Монако» Головина.

Дождались! Первый уикенд в новом сезоне, когда в борьбу вступят клубы из всех ведущих европейских лиг. По традиции отобрали лучшие матчи. Ваша задача — расположить их в порядке вызываемого интереса.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.