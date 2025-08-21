Топ-матчи пятницы: Черчесов против Слишковича в РПЛ, хоккей, волейбольный ЧМ, теннис и ММА

Насыщенное 22 августа: «Челси» — в АПЛ, «Бавария» — в Бундеслиге, «ПСЖ» — в Лиге 1 и «Динамо» М — «Ак Барс» в предсезонке КХЛ!

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Диана Шнайдер (Россия, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5), Монтеррей, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Диана Шнайдер пробиться в первый полуфинал за сезон?

Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Монтеррее, одолев во втором круге соотечественницу Камиллу Рахимову. И теперь, чтобы впервые за сезон оказаться в полуфинале одиночного разряда, Диане необходимо справиться с бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Элисе. Но последняя встреча в рамках Рима-2025 осталась за россиянкой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Алисия Паркс — Ребекка Шрамкова.

🏆👊 4:30*: Александр Романов — Олег Попов, PFL World Tournament 10, финал

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: добудет ли Попов ещё один пояс для России?

В ночь с 21 на 22 августа состоится турнир PFL World Tournament 10: Finals. Гран-при промоушена стремительно приближается к своему логическому завершению. Особое внимание фанатов смешанных единоборств из России вызывает финал в тяжёлом весе. За титул и солидный денежный приз будут биться Олег Попов и Александр Романов.

Финал мог принести России гарантированный чемпионский пояс. Но на предыдущей стадии случилась большая неприятность. К сожалению, запрещённый удар не позволил Валентину Молдавскому завершить поединок своей победой. Поэтому теперь есть вероятность, что у тяжеловесов страна останется без чемпиона.

🏐 🎦 12:00: Пуэрто-Рико — Франция, чемпионат мира, женщины, группа C

Интрига: какая сборная получит преимущество уже на старте?

Матч в Чиангмае между сборными Франции и Пуэрто-Рико даёт старт женскому чемпионату мира. Обе сборные подошли в хорошей форме к этому турниру. Франция хорошо показала себя в Лиге наций, команде немного не хватило, чтобы попасть в финальную восьмёрку. Сборной Пуэрто-Рико тоже есть чем ответить: команда Хуана Карлоса Нуньеса стала бронзовым призёром недавно прошедших Панамериканских игр. И, скорее всего, именно между этими сборными будет решаться, кто пройдёт в следующий раунд. Поэтому очная встреча в первом же матче может стать решающей в итоговом расположении мест в группе.

🏐 12:00: Чехия — Аргентина, чемпионат мира, женщины, группа D

Интрига: поможет ли Хелена Грозер Чехии выйти из группы?

Чехия серьёзно настроена на борьбу и на то, чтобы в этом году как минимум выйти из группы. Команда с хорошим составом, в которой одним из лидеров является Хелена Грозер. В прошедшей Лиге наций чешские волейболистки показали, что могут вытаскивать даже безнадёжные игры. Как это было в матче с Турцией. А матч с Аргентиной станет проверкой, готова ли сборная Чехии в этом году замахнуться на место выше 18-го.

🏐 15:30: США — Словения, чемпионат мира, женщины, группа D

Интрига: сможет ли новичок чемпионата мира конкурировать с опытной сборной?

Словения впервые в своей истории будет выступать на чемпионате мира. И первый матч дебютантки проведут не с кем-нибудь, а с серебряными призёрами Олимпийских игр — сборной США. Американки во главе с новым главным тренером Эриком Салливаном нацелены на то, чтобы вернуться на пьедестал. В сборной отличный сплав опыта и молодости. Но наше внимание, конечно же, будет приковано к связующей Еве Павлович Мори. За её виртуозными передачами мы уже наблюдали в чемпионате России. Теперь посмотрим на связующую на международной арене. Получится ли её команде удивить соперника или США не испытают никаких трудностей во встрече с новичком турнира?

🏐 🎦 16:30: Италия — Словакия, чемпионат мира, женщины, группа B

Интрига: сколько партий сможет выиграть Словакия у непобедимой Италии?

Очередному дебютанту не повезло с соперником в первом матче. Сборной Словакии предстоит испытать на себе всю мощь итальянской сборной. Для «Скуадра адзурра» это хорошая возможность постепенно вкатиться в ритм чемпионата мира, а заодно и продолжить свою победную серию. Или Словакия всё-таки сможет преподнести сенсацию уже на старте турнира?

🏒 16:30: «Динамо» Москва — «Ак Барс», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК Динамо М Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Динамо» вторую победу в предсезонке?

Москвичи начали подготовку к новой регулярке в Минске, где обыграли местную «Юность», а вот казанцы успели провести уже три встречи, где одержали две победы с «Нефтяником» и «Нефтехимиком» и потерпели поражение от «Лады». Как закончится предстоящая игра, которая является ремейком четвертьфинала последнего розыгрыша Кубка Гагарина?

🏒 16:30: «Северсталь» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Северсталь» продолжит идти без поражений на Кубке Блинова?

Череповчане начали свой путь на предсезонном турнире в Омске с победой над обладателями Кубка Гагарина из «Локомотива», а вот нижнекамцы в первой игре оказались слабее хозяев из «Авангарда». «Северсталь» может сравняться с возглавляющими общую таблицу «ястребами», если обыграют «Нефтехимик». Сделают ли это подопечные Андрея Козырева?

⚽️ 18:00: «Оренбург» — «Ахмат», РПЛ, 6-й тур

Интрига: одержит ли «Ахмат» третью победу подряд в РПЛ?

Приход Станислава Черчесова реанимировал «Ахмат». В первых трёх турах команда потерпела три поражения, а после смены тренера одержала две победы подряд. Грозненский клуб взлетел на седьмое место в таблице РПЛ. «Оренбург» в прошлом туре одержал первую победу — обыграл на выезде «Акрон» (2:1). Сейчас команда Владимира Слишковича занимает 10-е место в чемпионате России. «Ахмату» тяжело даются матчи в Оренбурге — ни одной победы в пяти предыдущих встречах. Смогут ли грозненцы прервать эту серию под руководством Черчесова?

Судья Бобровский принял решение в пользу грозненского клуба: Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

⚽️ 21:30: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 1-й тур

Интрига: сколько мячей забьют участники первого матча нового сезона в Бундеслиге?

«Бавария» успешно стартовала в нынешнем сезоне — неделю назад она обыграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии. Победный гол оформил Луис Диас, которого не так давно купили у «Ливерпуля». «РБ Лейпциг» на прошлой неделе справился с клубом «Зaндхаузен» (4:2) в первом раунде Кубка Германии. При этом гости забили два мяча в концовке встречи. В прошлом сезоне оба матча с участием соперников в Бундеслиге получились достаточно результативными. «Бавария» раскатала «Лейпциг» дома (5:1), а гостевая для мюнхенского клуба встреча завершилась со счётом 3:3.

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Анже», Лига 1, 2-й тур

Интрига: лёгкая победа для «ПСЖ»?

«ПСЖ» провёл уже два официальных матча в нынешнем сезоне, а вратарь Матвей Сафонов наблюдал за ними со скамейки запасных. Пока что главный тренер парижан Луис Энрике видит основным голкипером Люка Шевалье. В 1-м туре Лиги 1 «ПСЖ» справился на выезде с «Нантом» (1:0). «Анже», в свою очередь, обыграл с таким же счётом ФК «Париж». У «ПСЖ» превосходная статистика во встречах с соперником — 10 побед в 10 предыдущих матчах. В прошлом сезоне парижане обыграли «Анже» дома (1:0) и на выезде (4:2).

Когда Доннарумма покинет Париж? Доннарумма тренируется с полевыми игроками «ПСЖ», Сафонов и Шевалье — отдельно

⚽️ 22:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 2-й тур

Интрига: «Челси» одержит первую победу в новом сезоне?

«Челси» ударно выступил на прошедшем летом клубном чемпионате мира. Команда Энцо Марески завоевала трофей, а в финале не оставила никаких шансов лучшему клубу Европы — «ПСЖ» (3:0). Правда, в стартовом туре ПЛ лондонский клуб не справился на своём поле с «Кристал Пэлас» — зрители так и не увидели голов. «Вест Хэм» неделю назад также не забил, но при этом проиграл «Сандерленду» (0:3). В прошлом сезоне «Челси» дважды добился успеха в матче с соседями. Он обыграл «Вест Хэм» дома (2:1) и на выезде (3:0). А что мы увидим на этот раз?