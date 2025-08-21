Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 22 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Черчесов против Слишковича в РПЛ, хоккей, волейбольный ЧМ, теннис и ММА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 августа 2025 года
Аудио-версия:
Насыщенное 22 августа: «Челси» — в АПЛ, «Бавария» — в Бундеслиге, «ПСЖ» — в Лиге 1 и «Динамо» М — «Ак Барс» в предсезонке КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Диана Шнайдер (Россия, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5), Монтеррей, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монтеррей. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 00:00 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Интрига: сумеет ли Диана Шнайдер пробиться в первый полуфинал за сезон?

Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Монтеррее, одолев во втором круге соотечественницу Камиллу Рахимову. И теперь, чтобы впервые за сезон оказаться в полуфинале одиночного разряда, Диане необходимо справиться с бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки ранее играли трижды, и счёт пока 2-1 в пользу Элисе. Но последняя встреча в рамках Рима-2025 осталась за россиянкой. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Алисия Паркс — Ребекка Шрамкова.

WTA. Турнирная сетка. Монтеррей
Россиянка пытается вернуться в топ-10:
Шнайдер теперь работает с бывшим спаррингом Серены? Что известно про Сашу Бажина
Шнайдер теперь работает с бывшим спаррингом Серены? Что известно про Сашу Бажина

🏆👊 4:30*: Александр Романов — Олег Попов, PFL World Tournament 10, финал

*Время боя может измениться и будет уточнено

PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов
22 августа 2025, пятница. 04:30 МСК
Александр Романов
Не началось
Олег Попов

Интрига: добудет ли Попов ещё один пояс для России?

В ночь с 21 на 22 августа состоится турнир PFL World Tournament 10: Finals. Гран-при промоушена стремительно приближается к своему логическому завершению. Особое внимание фанатов смешанных единоборств из России вызывает финал в тяжёлом весе. За титул и солидный денежный приз будут биться Олег Попов и Александр Романов.

Финал мог принести России гарантированный чемпионский пояс. Но на предыдущей стадии случилась большая неприятность. К сожалению, запрещённый удар не позволил Валентину Молдавскому завершить поединок своей победой. Поэтому теперь есть вероятность, что у тяжеловесов страна останется без чемпиона.

Попов — последняя надежда страны в Гран-при PFL:
Шанс россиян спасти сезон. Команды Хабиба и Фёдора пока проваливаются
Шанс россиян спасти сезон. Команды Хабиба и Фёдора пока проваливаются

🏐 🎦 12:00: Пуэрто-Рико — Франция, чемпионат мира, женщины, группа C

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая сборная получит преимущество уже на старте?

Матч в Чиангмае между сборными Франции и Пуэрто-Рико даёт старт женскому чемпионату мира. Обе сборные подошли в хорошей форме к этому турниру. Франция хорошо показала себя в Лиге наций, команде немного не хватило, чтобы попасть в финальную восьмёрку. Сборной Пуэрто-Рико тоже есть чем ответить: команда Хуана Карлоса Нуньеса стала бронзовым призёром недавно прошедших Панамериканских игр. И, скорее всего, именно между этими сборными будет решаться, кто пройдёт в следующий раунд. Поэтому очная встреча в первом же матче может стать решающей в итоговом расположении мест в группе.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Что нового будет на ЧМ-2025?
Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!
Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!

🏐 12:00: Чехия — Аргентина, чемпионат мира, женщины, группа D

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Чехия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Хелена Грозер Чехии выйти из группы?

Чехия серьёзно настроена на борьбу и на то, чтобы в этом году как минимум выйти из группы. Команда с хорошим составом, в которой одним из лидеров является Хелена Грозер. В прошедшей Лиге наций чешские волейболистки показали, что могут вытаскивать даже безнадёжные игры. Как это было в матче с Турцией. А матч с Аргентиной станет проверкой, готова ли сборная Чехии в этом году замахнуться на место выше 18-го.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Кто основные претенденты на медали ЧМ-2025?
Сборная Италии — главный фаворит чемпионата мира. Сможет ли кто-то её остановить?
Сборная Италии — главный фаворит чемпионата мира. Сможет ли кто-то её остановить?

🏐 15:30: США — Словения, чемпионат мира, женщины, группа D

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
22 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
США
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли новичок чемпионата мира конкурировать с опытной сборной?

Словения впервые в своей истории будет выступать на чемпионате мира. И первый матч дебютантки проведут не с кем-нибудь, а с серебряными призёрами Олимпийских игр — сборной США. Американки во главе с новым главным тренером Эриком Салливаном нацелены на то, чтобы вернуться на пьедестал. В сборной отличный сплав опыта и молодости. Но наше внимание, конечно же, будет приковано к связующей Еве Павлович Мори. За её виртуозными передачами мы уже наблюдали в чемпионате России. Теперь посмотрим на связующую на международной арене. Получится ли её команде удивить соперника или США не испытают никаких трудностей во встрече с новичком турнира?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Как российская волейболистка оказалась в США:
Российская волейболистка уехала играть в США. Спросили у неё — зачем?
Эксклюзив
Российская волейболистка уехала играть в США. Спросили у неё — зачем?

🏐 🎦 16:30: Италия — Словакия, чемпионат мира, женщины, группа B

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Италия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько партий сможет выиграть Словакия у непобедимой Италии?

Очередному дебютанту не повезло с соперником в первом матче. Сборной Словакии предстоит испытать на себе всю мощь итальянской сборной. Для «Скуадра адзурра» это хорошая возможность постепенно вкатиться в ритм чемпионата мира, а заодно и продолжить свою победную серию. Или Словакия всё-таки сможет преподнести сенсацию уже на старте турнира?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Италия творит чудеса!
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!

🏒 16:30: «Динамо» Москва — «Ак Барс», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Динамо» вторую победу в предсезонке?

Москвичи начали подготовку к новой регулярке в Минске, где обыграли местную «Юность», а вот казанцы успели провести уже три встречи, где одержали две победы с «Нефтяником» и «Нефтехимиком» и потерпели поражение от «Лады». Как закончится предстоящая игра, которая является ремейком четвертьфинала последнего розыгрыша Кубка Гагарина?

Интервью с новичком бело-голубых:
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»
Эксклюзив
«Русский язык сложен. Но без него в России не обойтись». Интервью с канадцем из «Динамо»

🏒 16:30: «Северсталь» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Северсталь» продолжит идти без поражений на Кубке Блинова?

Череповчане начали свой путь на предсезонном турнире в Омске с победой над обладателями Кубка Гагарина из «Локомотива», а вот нижнекамцы в первой игре оказались слабее хозяев из «Авангарда». «Северсталь» может сравняться с возглавляющими общую таблицу «ястребами», если обыграют «Нефтехимик». Сделают ли это подопечные Андрея Козырева?

Статистика Кубка Блинова
Последний трансфер «Нефтехимика»:
Официально
«Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 27-летним нападающим

⚽️ 18:00: «Оренбург» — «Ахмат», РПЛ, 6-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Ахмат» третью победу подряд в РПЛ?

Приход Станислава Черчесова реанимировал «Ахмат». В первых трёх турах команда потерпела три поражения, а после смены тренера одержала две победы подряд. Грозненский клуб взлетел на седьмое место в таблице РПЛ. «Оренбург» в прошлом туре одержал первую победу — обыграл на выезде «Акрон» (2:1). Сейчас команда Владимира Слишковича занимает 10-е место в чемпионате России. «Ахмату» тяжело даются матчи в Оренбурге — ни одной победы в пяти предыдущих встречах. Смогут ли грозненцы прервать эту серию под руководством Черчесова?

Турнирная таблица РПЛ
Судья Бобровский принял решение в пользу грозненского клуба:
Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

⚽️ 21:30: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 1-й тур

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют участники первого матча нового сезона в Бундеслиге?

«Бавария» успешно стартовала в нынешнем сезоне — неделю назад она обыграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии. Победный гол оформил Луис Диас, которого не так давно купили у «Ливерпуля». «РБ Лейпциг» на прошлой неделе справился с клубом «Зaндхаузен» (4:2) в первом раунде Кубка Германии. При этом гости забили два мяча в концовке встречи. В прошлом сезоне оба матча с участием соперников в Бундеслиге получились достаточно результативными. «Бавария» раскатала «Лейпциг» дома (5:1), а гостевая для мюнхенского клуба встреча завершилась со счётом 3:3.

Турнирная таблица Бундеслиги
Гарначо в «Баварии» не будет:
Гарначо отклонил предложение «Баварии», вингер хочет перейти только в «Челси» — Романо

⚽️ 21:45: «ПСЖ» — «Анже», Лига 1, 2-й тур

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая победа для «ПСЖ»?

«ПСЖ» провёл уже два официальных матча в нынешнем сезоне, а вратарь Матвей Сафонов наблюдал за ними со скамейки запасных. Пока что главный тренер парижан Луис Энрике видит основным голкипером Люка Шевалье. В 1-м туре Лиги 1 «ПСЖ» справился на выезде с «Нантом» (1:0). «Анже», в свою очередь, обыграл с таким же счётом ФК «Париж». У «ПСЖ» превосходная статистика во встречах с соперником — 10 побед в 10 предыдущих матчах. В прошлом сезоне парижане обыграли «Анже» дома (1:0) и на выезде (4:2).

Турнирная таблица Лиги 1
Когда Доннарумма покинет Париж?
Доннарумма тренируется с полевыми игроками «ПСЖ», Сафонов и Шевалье — отдельно

⚽️ 22:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 2-й тур

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» одержит первую победу в новом сезоне?

«Челси» ударно выступил на прошедшем летом клубном чемпионате мира. Команда Энцо Марески завоевала трофей, а в финале не оставила никаких шансов лучшему клубу Европы — «ПСЖ» (3:0). Правда, в стартовом туре ПЛ лондонский клуб не справился на своём поле с «Кристал Пэлас» — зрители так и не увидели голов. «Вест Хэм» неделю назад также не забил, но при этом проиграл «Сандерленду» (0:3). В прошлом сезоне «Челси» дважды добился успеха в матче с соседями. Он обыграл «Вест Хэм» дома (2:1) и на выезде (3:0). А что мы увидим на этот раз?

Турнирная таблица АПЛ
Как вам форма?
Фото
«Челси» презентовал чёрный третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

