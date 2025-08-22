«Риера сказал: в ЦСКА не поеду — только в «Спартак». Как россияне рулят клубом в Европе

В последние годы в европейском футболе почти не осталось инвесторов из России. Тем интереснее история Валерия Колотило. С его приходом словенский «Целе» впервые стал чемпионом страны и дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, где уступил итальянской «Фиорентине». В конце июля 2025 года российский бизнесмен был переизбран на новый президентский срок в клубе. С этой темы мы и начали разговор.

О чём расскажем:

Как российский предприниматель стал президентом клуба в Европе

— Что для вас значит переизбрание на пост президента «Целе»?

— Любые выборы в такой демократической стране, как Словения, непредсказуемые. Я переживал, потому что это оценка моей работы и аванс от людей, для которых этот клуб — родной дом. Мы приехали из другой страны, и с нас особый спрос. Конечно, я надеялся, что всё будет хорошо, мы много сделали для развития клуба. Для меня большая честь и ответственность быть президентом словенского клуба.

— То есть даже статус главного инвестора не гарантировал президентский пост автоматом?

— Люди, которые меня выбирали, это серьёзные бизнесмены и политики. У них солидные финансовые возможности, которые позволяли им содержать «Целе» до нашего прихода. Всегда есть выбор.

— Вы с 2021 года в клубе?

— Немного не так. Процедура приобретения клуба была достаточно длинной — мы её начали в 2019 году, а с зимы 2020-го трансферные решения принимались с моим участием. В сентябре [того же года], после пандемии, я приехал в Словению и больше не уезжал. В начале занимал должность генерального директора. Президентом тогда был Милош Ровшник, которого мы, к сожалению, неожиданно потеряли из-за тяжёлой болезни. Я возглавил клуб до конца срока мандата Милоша и вот сейчас получил новый кредит доверия на четыре года.

Валерий Колотило и Милош Ровшник Фото: nk-celje.si

— Существенно различаются обязанности генерального директора и президента клуба?

— В Словении всё так организовано, что на всех контрактах требуются две подписи. По функциям эти две должности близки, но у президента ответственность и за детско-юношеский футбол, и за всю структуру клуба. В то время как генеральный директор отвечает только за основную команду.

— Как оцените этот период работы в «Целе»?

— Я всё время чем-то недоволен, понимаю наши слабые стороны, понимаю, где нужно что-то подправить или кардинально изменить. Теперь понимаю, где мы ошибались. Свою работу оценил бы на четвёрку, но если брать работу клуба в целом, то поставил бы пятёрку с минусом.

— Ваша команда постоянно играет в еврокубках. За счёт чего удалось добиться таких результатов?

— Поменяли систему организации клуба и методы комплектования команды. «Целе» из крепкого середняка превратился в лидера словенского футбола. Увеличили объём инвестиций, повысились качество игроков и уровень тренерского штаба. Результаты не заставили себя ждать.

Валерий Колотило и игроки «Целе» Фото: nk-celje.si

— Как восприняли вылет «Целе» из квалификации Лиги Европы?

— Сейчас актуальная цель — попасть в групповой этап Лиги конференций, в европейскую осень. Если эти задачи будут решены, я буду удовлетворён.

— То есть разочарования от невыхода в групповой этап Лиги Европы нет?

— Большой разницы между этими соревнованиями нет. С точки зрения финансового результата сильно отличается только Лига чемпионов, а в Лиге Европы и Лиге конференций похожие деньги и похожие по уровню команды. Но проигрывать всегда плохо.

— Под вашим руководством «Целе» дважды стал чемпионом и один раз выиграл Кубок Словении. Хороший результат?

— Конечно, да. У «Целе» никогда не было таких результатов. Раньше клуб находился на уровне пятого места в чемпионате. Сейчас пришли победы, увеличивается число болельщиков, появился ажиотаж в прессе. Клуб зажил той футбольной жизнью, которой живут большие команды. Мы растём и видим, как интерес к клубу увеличивается со всех сторон. Если раньше в Словении знали только «Олимпию» и «Марибор», то сейчас все в стране знают и про «Целе»!

— Как устроен и чем выделяется словенский футбол?

— Прежде всего демократичностью. В словенском футболе нет такого лидера, как «Црвена Звезда» в Сербии или загребское «Динамо» в Хорватии. Это очень конкурентный и интересный чемпионат. За последние пять лет у нас было четыре чемпиона. Нет такого, что ты уже перед стартом знаешь кто победит, и эта интрига часто сохраняется довольно долго. Болельщикам интересно смотреть за словенским чемпионатом. У нас лига состоит из 10 команд. Есть возможность отыграться и догнать команду, которая тебя опережает, ведь все встречаются между собой за сезон четыре раза. Даже представители нижней части таблицы часто преподносят сюрпризы и обыгрывают лидеров. Такой чемпионат смотреть интересно.

Другое дело, что плохо развита инфраструктура и на матчах не собираются полные стадионы. Нельзя назвать словенскую лигу мегачемпионатом. И клубам, и Федерации футбола Словении предстоит многое сделать в этом направлении.

Валерий Колотило Фото: nk-celje.si

— Приличные игроки уезжают из словенского чемпионата за любые деньги?

— Рядом Италия, Австрия и Польша. Сейчас больше сотни словенцев играют в других европейских чемпионатах на всех уровнях. Словения маленькая, но удивительным образом во всех ключевых лигах есть словенцы. Одна из последних историй — Шешко за € 76 млн перешёл в «Манчестер Юнайтед». Словения интегрирована в европейское пространство. Проблема в том, что молодые игроки слишком рано уезжают за границу.

Этим занимаются их агенты. В то время как некоторые словенские клубы не могут платить молодым игрокам, например, € 5 тыс. в месяц, в соседней Италии или Австрии с лёгкостью выплачивают такую зарплату. Итальянцы просто покупают молодых перспективных словенцев и тестируют их в Примавере (молодёжном чемпионате Италии). Многие уезжают в юном возрасте, потому что не могут закрепиться в главной команде. У нас есть несколько молодых футболистов, которые закончили академию, но ещё не могут усилить нынешний «Целе». И для них есть два варианта: или они выходят на поле на 10 минут, что очень мало, либо идут в аренду во Вторую лигу, где играют со взрослыми мужиками. И тот, и другой путь не простой.

Для словенцев большие футбольные страны — это не что-то далёкое. Ты играешь за итальянский клуб, просто переходя через границу. Это обыденная ситуация. Если это нормальный футболист, он больше не вернётся в Словению. Возвращаются уже ближе к пенсии, чтобы доигрывать, как Иличич. Или возвращаются, когда не получается в других странах, — например в чемпионате Словении сейчас играет Бенедидич, который прошёл школу «Интера», а за «Радомлье» выступает Куковец, проведший юность в «Фиорентине», и таких примеров в словенском чемпионате много.

— Но массовая миграция словенцев всё равно оказывает положительное влияние на сборную страны?

— Да, к сожалению для словенских болельщиков, практически все футболисты сборной играют вне Словении. Но словенский футбол, безусловно, развивается. На Евро-2024 сборная дошла до 1/8 финала, где лишь по пенальти уступила Португалии. Кроме того, молодёжная сборная Словении U21 попала в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в квалификации Францию. В прошлом сезоне два словенских клуба играли в Лиге конференций и добрались до весенних матчей. Это серьёзные успехи для национального футбола на всех уровнях, их нельзя не отметить.

Многие это связывают в том числе и с нашим приходом в «Целе». С каждым годом словенский футбол развивается. На европейском уровне он вызывает интерес хотя бы на уровне специалистов — скауты из Италии, Австрии или Бельгии постоянно находятся у нас на матчах и высматривают нового Шешко. Я знаю, что в России есть определённый скепсис по отношению к словенскому чемпионату и футболу. Мне кажется, это незаслуженно. Посмотрите, сколько словенцев сейчас играет в России — пять, кажется, и играют они не плохо.

Почему именно Словения?

— Почему вы решили инвестировать именно в словенский футбол?

— Я «загорелся» Словенией, как только в первый раз оказался в этой стране. Мы искали место для тренировочных сборов элистинского «Уралана» (тогда клуб выступал в высшей лиге чемпионата России). Нам предложили поехать в Словению, я приехал, всё посмотрел. В итоге позднее сборы мы провели в соседней Хорватии, но Словения ещё в начале XXI века запала в душу. Позже я начал размышлять об этой стране с точки зрения привлекательности жизни. Это удивительно красивая страна, где живут замечательные люди, у них похожая ментальность — они такие же славяне. А когда мы посмотрели матчи чемпионата, сложилось впечатление, что здесь в футболе можно попробовать свои силы. Родилась идея с футбольным клубом.

— «Целе» был самым доступным вариантом для инвестирования?

— Рассматривали разные варианты, но «Целе» в том сезоне выглядел предпочтительнее. Это сыграло ключевую роль. На следующий год клуб подтвердил наши надежды — стал чемпионом.

— Реально ли вывести словенский клуб на самоокупаемость?

— Реально, и мы близки к этому показателю. Вопрос о соответствии целей и задач. Мы ставим цель играть в Лиге чемпионов и понимаем, что для этого нужен бюджет в € 25 млн. Эти деньги не просто заработать на билетах или получить от спонсоров. Но если у тебя средний клуб, невысокие потребности, ты играешь молодыми воспитанниками своей академии и не ставишь задачи быть конкурентоспособным в Европе, совершенно спокойно можно быть в плюсе.

— В прошлом сезоне «Целе» дошёл до 1/4 финала Лиги конференций. Это существенный источник дохода для клуба?

— Существенный. ФИФА даёт открытую информацию — мы заработали больше € 8,5 млн на еврокубках.

Ждать ли в «Целе» ещё игроков из РПЛ и откуда взялись слухи о «Родине»

— Реально ли в Словению пригласить квалифицированного футболиста из России?

— Да. У нас изначально была идея о кооперации российского и словенского футбола. К сожалению, геополитическая ситуация не позволяет нам полностью реализовывать изначальные планы. Однако мы всё равно постоянно на связи, и все российские ребята находятся в поле зрения. В каждом сезоне в нашем составе есть русские футболисты. Я не могу назвать фамилию, но и сейчас мы ведём переговоры по одному переходу. Возможно, в это трансферное окно в «Целе» появится ещё один российский футболист из РПЛ.

Сейчас в «Целе» из россиян играет Никита Иосифов, который находится в очень хорошей форме, совершает результативные действия в каждом матче и становится лидером команды. У меня у самого были сомнения, когда Никита приехал разобранным из Испании. Однако в данный момент он выглядит очень хорошо и становится любимцем публики, каким был Егор Пруцев, который забил несколько феноменальных голов. Дети рвали его футболки на части! Наши ребята в Словении формируют хороший имидж российского футбола. Это то, чего мы хотели. Стараемся, чтобы российские игроки нравились болельщикам и своей игрой создавали положительное впечатление о русском футболе.

Никита Иосифов Фото: nk-celje.si

— Одним из первых стал Григорий Морозов.

— Это суперфутболист! Его влияние на команду в процессе её формирования было сильным. Когда ты приезжаешь как турист, картинка кажется одной, а когда уже заходишь внутрь, есть много вещей, о которых ты не знал. Григорий Морозов одним из первых пришёл с большой силой и ментальной мощью. Это духовитый футболист. Он в первые полгода, играя на позиции левого защитника, забил четыре очень важных мяча. Правда, на следующий год российский тренер Роман Пилипчук посчитал, что Морозов нам не подходит. Мы расстались, Григорий уехал в Израиль, где успешно играет до сих пор.

— С учётом того, что всё руководство «Целе» российское, тренер женат на русской женщине, часто играют россияне, можно ли сделать российский клуб из словенского?

— Да. Многие в Словении считают, что мы российский клуб, где играет больше словенцев, чем в словенских командах (смеётся). Словенцы очень хорошо относятся к русским исторически и ментально. Не может быть так много совпадений у двух стран — не может быть такого, чтобы два флага были настолько сильно похожи просто так, без причин. Здесь многие люди старшего поколения учили русский язык, и до недавнего времени экономические связи двух стран были очень тесными.

Конечно, жаль, что сейчас политические отношения ослабили связи, но мы не испытываем какого-то давления или напряжения, как это происходит в других европейских странах. К русским относятся очень приветливо. Все хотят, чтобы всё наладилось. И мы стараемся поддерживать позитивный имидж российского футбола и России в целом в Европе. Очень позитивно в этом смысле выглядело выступление «Целе» в еврокубках в прошлом году, это большой успех.

— Насколько сложно сегодня вести переговоры с коллегами из европейских клубов?

— Никаких проблем не было, никто не отказывался с нами общаться. Понятно, что мы не общаемся с украинскими клубами, но с другими европейскими командами нормальный контакт. Когда выезжали на матчи еврокубков, было понятно, что все одна большая футбольная семья. Никакого антагонизма не возникало. Даже с поляками за столом говорили на русском языке. Футбол может объединить мир и народы. Я в этом убеждаюсь каждый день – как в Словении так и и в других европейских странах. Влияние футбольной дипломатии на людей сложно переоценить. Это очень существенный объединяющий фактор.

— Что связывает «Целе» с «Родиной»?

— В прошлом году читал статью, где анализировали наших бенефициаров. Там действительно есть интересные вещи: что-то прочитал про себя и удивился, что про меня кто-то знает. Что-то правда. Но какие-то вещи были додуманы, наверное, из-за отсутствия информации. Что касается связей с «Родиной», то я поясню. Изначально спортивным директором «Целе» был Алексей Зинин. Сейчас он в «Родине». Наверное, поэтому есть история, что мы связаны. Я вообще Сергея Ломакина не знаю, мы с ним не знакомы и никогда не виделись, поэтому говорить, что он бенефициар «Целе» — странно. С Максимом Дёминым у нас хорошие отношения, есть компании, в которых мы пересекаемся. Хотим пригласить Максима в совет директоров «Целе», ведём переговоры. Он продал «Борнмут», и теперь это стало возможным. Но захочет ли Максим быть связанным с «Целе» после «Борнмута» — это вопрос.

— Всё-таки есть у «Целе» сотрудничество с каким-либо российским клубом?

— Сотрудничество между клубами — немного неправильная формулировка. Это как? Если, условно, арендовать российских футболистов — это возможно, но в чемпионате Словении может играть максимум три футболиста не из ЕС. Мы можем отдать кого-то в аренду в российский клуб, однако пока интереса нет. Мне видится перспективным сотрудничество между словенским и российским футболом в организационно-методологическом направлении.

Я имею в виду прежде всего тренеров. Общий уровень тренерских кадров в России достаточно высок. Мы сейчас пригласили Владимира Казакова, который играл за «Торпедо», другие клубы, с которым вместе работали в «Локомотив-2» и который как тренер помогал Кержакову в «Кайрате», на должность главного тренера молодёжной команды «Целе». Директором академии стал Евгений Дурнев. У нас генеральный директор клуба — Павел Швец, долгое время трудившийся в московском «Спартаке», а спортивный директор клуба Геннадий Голубин ранее на этой должности работал в московском «Динамо» и «Крыльях Советов». Мы все опираемся на знания, которые получили в российском футболе, и делимся своим опытом в Словении. Судя по турнирной таблице, у нас получается.

Валерий Колотило и игроки «Целе» Фото: nk-celje.si

Готовы ли отпустить Риеру в «Спартак»

— Довольны сотрудничеством с Альбертом Риерой?

— Безусловно. Сейчас Риера — тема номер один как кандидат на пост главного тренера «Спартака». Эта история длится очень давно, [началась] ещё до назначения Абаскаля в «Спартак». Риера — супертренер и талантливый человек. Как у всех победителей, у него сложный характер, но в коллективе он готов взаимодействовать. По тому, как он организовывает учебно-тренировочный процесс, как подходит к организации команды, какое внимание уделяет мелочам, понятно, что это большой тренер! Под нашим руководством сменилось семь тренеров. Были словенцы, были Иржи Ярошик и Роман Пилипчук. Однако Риера — совсем другой уровень! Я не удивлюсь, если он скоро станет тренером, например, «Ливерпуля». Сам Риера понимает свои сильные стороны, но также осознаёт и свои недостатки. Мы об этом с ним говорим, развиваемся вместе. Главное, что игра команды нравится болельщикам и есть результат!

Сейчас «Целе» может играть с любой командой. В прошлом сезоне минуты не хватило до ничьей с «Бетисом», до финального свистка соперничали с «Фиорентиной», играя без своего лучшего нападающего, а «Истанбул Башакшехир» обыграли 5:1! У нас нет футболистов за € 20 млн, как в «Спартаке». Думаю, если бы Риера играл против «Фиорентины» со «Спартаком», вопросов о победителе не возникло бы.

Посмотрите на Transfermarkt: «Лугано» стоит € 71 млн, а мы — € 9 млн, но в Швейцарии обыграли их со счётом 5:0 и в итоге прошли дальше. Это не разовый успех! Это уже построенная тренером система. Футболисты меняются, а командная игра остаётся. Это позволяет нивелировать разницу в классе при игре с европейскими грандами. В этом основная заслуга тренера — Риера работает так, что наши игроки развиваются и прибавляют в цене. Такой тренер нужен любому клубу!

Альберт Риера и Валерий Колотило Фото: nk-celje.si

— Вам как руководителю льстит, что вашим тренером интересуются российские топ-клубы? Ранее сообщалось ещё и о заинтересованности ЦСКА.

— Официального письма от ЦСКА я не видел. Всё это было на уровне разговоров. Однако когда Риера отказывал ЦСКА, сказал в шутку: «Ха-ха, в ЦСКА не поеду — только в «Спартак»!» Когда он так говорил, не хотел обидеть ЦСКА, но, наверное, там всё равно обиделись. Когда Альберт жил в России, определился — больше симпатизирует «Спартаку».

Риера — харизматичный человек, который нравится болельщикам. Этим он похож на Карреру. Альберт был отличным футболистом, а сейчас стал отличным тренером. То, что «Спартак» интересуется Риерой, есть позитивная оценка нашей работы. Мне будет жаль, если он уйдёт. Благодаря ему команда побеждает, а футболисты растут в цене.

— Если сейчас «Спартак» предложит контракт Риере, вы будете настаивать на том, чтобы он остался в «Целе»?

— Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать! Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме и всё работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещё и ещё! Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать.

— Почему Роман Пилипчук не задержался в «Целе»?

— Мы очень признательны Роману Михайловичу за то, что он принял наше приглашение возглавить команду и приехал в Словению. Он взял команду, которая закончила чемпионат плачевно. Первое чемпионство «Целе» пришло неожиданно быстро, и в следующем сезоне футболисты и тренеры потеряли мотивацию и ориентиры, что делать дальше: «Мы уже наверху, за что бороться теперь?» В команде начался спад, мы убрали Душана Костича, который привёл «Целе» к чемпионству, наверное, это была ошибка. Команду возглавил Иржи Ярошик. Отличный футболист и перспективный тренер. Он хорошо подготовил команду физически, его работа очень помогла нам. Но результата не было. Убрали Ярошика, потом поменяли ещё несколько словенских тренеров, однако команду всё равно лихорадило. Были разные причины, проблески надежды и опять падения, мы учились словенскому футболу и искали решение.

Стабилизировать ситуацию удалось после того, как мы пригласили Романа Пилипчука. Под его руководством «Целе» взял серебряные медали. Но когда после жеребьёвке в Лиге конференций нам выпало играть с «Виторией Гимарайш», мы перестали верить в свои силы. Наверное, мы с Романом просто устали. С его стороны были непонятные для нас решения, например, он захотел расстаться с Григорием Морозовым: «Он мне мешает». Роман поставил команду на ноги и стабилизировал игру «Целе», однако нужно было что-то менять для того, чтобы побеждать.

— Следите за результатами Пилипчука в «Челябинске»?

— Это больше входит в обязанности Геннадия Голубина. Знаю, что они общаются. «Челябинск» ещё в прошлом сезоне должен был выйти в Первую лигу. Слышал, что это серьёзный проект. Для меня неудивительно лидерство «Челябинска»! Желаю Роману Михайловичу и его команде спортивных успехов! Пилипчук — хороший тренер. Но так бывает — определённый человек нужен на определённом этапе построения команды.

— В России сравнивают «Целе» с «Ред Булл». Уместны аналогии?

— На самом деле, это шаблон. Мне очень приятно, что у нас есть болельщики в России и нас воспринимают на родине как кусочек России. Но нельзя сказать, что мы строим «Ред Булл». Мы просто делаем команду как умеем, знаем и считаем нужным. Нам хочется выигрывать и растить молодых футболистов. Даже словенцам очень нравится «Целе», потому что в нашей команде больше словенских футболистов, чем в других топ-клубах страны. Мы избрали такую политику и хотим развиваться в этой парадигме. Я не хочу каких-то шаблонов. Конечно, нам приятно сравнение с «Ред Булл», однако у нас совсем разные подходы. Нам до «Ред Булл» ещё далековато.

Валерий Колотило (слева) Фото: nk-celje.si

— Что нужно для развития «Целе»?

— Прежде всего нас интересует развитие инфраструктуры, потому что это ахиллесова пята всего словенского футбола. Все стадионы принадлежат муниципалитетам. Это усложняет возможности строительства новых объектов и реконструкции старых. Нам попросту негде строить новый «Ред Булл». Для начала нужно построить нормальные поля для тренировок. Свой главный стадион «Здежеле» мы оцениваем на три с плюсом. Он, может, не новый и не такой красивый, но вмещает 13 400 зрителей, поэтому мы можем на нём играть матчи Лиги конференций вплоть до финала. Постепенно муниципалитет его реконструирует. Сейчас вместе с городом мы активно работаем над тем, чтобы построить клубную базу и дополнительные поля в академии. Это очень важный аспект для развития футбола в Целе.

Представьте, ни у одного словенского клуба нет своей базы! Нет такого, чтобы с утра и до вечера футболисты жили только на базе, оставались там перед игрой. Так тут не живут. Если у нас будет система подготовки на русский манер, получим серьёзное конкурентное преимущество перед соперниками.

— Почему у клубов нет своих баз?

— Словенцы не видят в этом проблемы — они живут по-другому. Им не надо ехать на тренировку два часа, всё близко — все футболисты дисциплинированны, поэтому все сами по себе. Команда приехала на стадион, потренировалась, дальше пошли на фитнес или на теорию. Стадионы хорошо оборудованы, вся жизнь строится вокруг них. Такая традиция. Мы же хотим сделать всё по-нашему: закрыть футболистов на базе, чтобы они готовились, а не ходили в «Макдоналдс» (смеётся).

— Как у словенских команд проходят сборы?

— Я уже говорил, что первый раз приехал в Словению посмотреть возможности для сборов. Мы находимся на курорте, в месте, куда летом приезжают команды со всей Европы и даже из Азии. «Фенербахче», загребское «Динамо», «Бешикташ», «Ференцварош» постоянно тренируется рядом с нами. Поэтому летом используем для сборов Словению, здесь замечательные условия для тренировок. А зимой ездим в Турцию или в соседнюю Хорватию.

Кто такой Валерий Колотило и как он пришёл в футбол

— Как вы попали в бизнес спортивной экипировки?

— Я болел за «Милан», который играл в Lotto. Как-то в «Спорт-экспрессе» увидел объявление, что дистрибьютор Lotto ищет партнёров для открытия магазина. Пришёл внаглую и сказал: «Возьмите меня на работу. Я буду продавать экипировку, я буду хорошо продавать». С того момента начал работать. Потом приехали итальянцы и открыли своё представительство, куда меня пригласили работать менеджером. Через полгода стал директором этого представительства, а ещё через год, когда после дефолта в 1998 году его решили закрыть, стал владельцем фирмы. Уже дальше сам развивал бизнес. Кроме Lotto, представлял в России французский бренд Le Coq Sportif. Помните самый известный гол Марадоны на ЧМ-1986? Сборная Аргентины тогда играла в этой форме. Как-то предложил спонсорство ЦСКА, но из-за эмблемы [изображение петуха] Евгений Леннорович Гинер отказался принять такую форму.

— А сами в футбол играли?

— Нет, я никогда не играл в футбол. Пришёл в профессиональный футбол, когда начал заниматься бизнесом. Как и многие, я любил футбол. С помощью Lotto пришёл в этот круг и познакомился со многими футбольными людьми. Мы экипировали команды Высшей лиги, в одном сезоне сразу четыре клуба играло в нашей экипировке. Много клубов Первой и Второй лиг. В 2002 году я стал партнёром клуба «Москабельмет», впоследствии «Лотто-МКМ», когда он вышел во Вторую лигу. Раньше в Москве был такой закон, по которому предприятие часть своей прибыли могло отдавать на поддержку спортивных организаций. Завод «Москабельмет» был главным спонсором благодаря этому закону, но, когда его отменили, мне пришлось всё содержание клуба взять на себя. В первый год мы заняли 10-е место, а на следующий сезон, учитывая мои приятельские отношения с Кирсаном Николаевичем Илюмжиновым, договорились, что сделаем фарм-клуб, чтобы во Второй лиге развивать молодых футболистов. Команда стала называться «Уралан ПЛЮС».

В 2003 году с «Уралан ПЛЮС» мы выступали в зоне «Запад» во Второй лиге. В том сезоне первое место заняла калининградская «Балтика», второе — тульский «Арсенал», а третье — мы. Уже тогда это были серьёзные клубы, а у нас была простая команда «Москабельмет» с пацанами из соседнего двора. В том «Уралан ПЛЮС», который стал бронзовым призёром зоны «Запад», ни до, ни после, кроме Евгения Дурнева, никто ничего не выигрывал на серьёзном уровне. Тренером команды был Юрий Быков, его тоже мало кто знает. Бронза — это результат большой работы, которую мы проделали вместе с футболистами и тренерами. Однако уже в следующем сезоне клуб прекратил существование – и не потому, что у нас закончилось финансирование, найти в то время 10 млн рублей (такой был бюджет у команды Второй лиги) не составляло никакого труда. Мы снялись не из-за финансирования, а потому, что нам не продлили лицензию.

Николай Александрович Толстых, в то время президент ПФЛ, вручал бронзовую медаль, поздравлял и говорил, что я большой молодец. Но уже через два месяца он же сказал: «Вы ничего не можете». У меня было ощущение, что нас испугались и «слили». Тогда во Второй лиге играли областные команды, их руководство — электорат, то есть голоса в борьбе за должности в РФС. Я был молодой и немного наивный, наверное, недооценил негативное влияние дружбы с Кирсаном Николаевичем на отношения с Толстых. Мы круто начали, и, видимо, это кому-то не понравилось. Но тогда с «Ураланом» я первый раз почувствовал вкус победы, который забыть нельзя.

— Уже потом вы начали экипировать «Анжи»?

— «Анжи» в то время одевался в Kappa, это была хорошая команда: Будунов, Сирхаев, Рахимич и Ранджелович. В то время я познакомился с Айвазом Казиахмедовым, с которым потом вместе успешно работали и до сих пор остаёмся большими друзьями. Я всегда с радостью приезжал в Махачкалу, а один раз даже очутился за столом с самим Расулом Гамзатовым! Да, у меня не получилось одеть главную команду, однако я поддерживал детскую школу «Анжи» и дал спонсорские контракты ведущим футболистам клуба. Они играли в бутсах Lotto. Это была моя торговая политика. Кроме элистинского «Уралана», после которого в моей жизни появилось много близких людей, я экипировал «Крылья Советов», где президент клуба Герман Ткаченко сам выбирал форму. Также с теплотой вспоминаю раменский «Сатурн», которым тогда руководил Сергей Павлов, и казанский «Рубин», где всё согласовывал сам Курбан Бердыев.

Помимо команд, которым мы поставляли экипировку, были индивидуальные контракты с футболистами. Тот же Дмитрий Хомуха исполнял суперштрафные в бутсах Lotto. Это было приятно. Вадим Евсеев из «Локомотива» и Алексей Смертин тоже были довольны бутсами. Правда, потом Алексея перекупил Nike, но бизнес есть бизнес. Как раз Смертин привёл меня к Смородской. Ольга Юрьевна мне доверила руководить «Локомотивом-2».

— Что было дальше?

— У «Локомотива-2» был большой бюджет на то время — € 4,5 млн. Несмотря на Вторую лигу, у «Локо-2» были колоссальные возможности в плане развития молодых игроков. Две детские академии, прекрасная инфраструктура, куда там «Ред Булл»! Но от предложения «Анжи» я не мог отказаться. Нет, не из-за денег, а потому что хотел в Лигу чемпионов. Я и сейчас очень хочу в Лигу чемпионов. Но по статусу и по финансовым показателям из «Локомотива-2» в «Анжи» я ушёл на понижение.

— Какие у вас были обязанности?

— Я отвечал за все организационные и коммерческие вопросы. В моём ведении были все коммерческие права «Анжи», организация и проведение мероприятий, всех матчей клуба, в том числе в Лиге Европы, которую мы в одном сезоне проводили в Раменском, на «Локомотиве» и в «Лужниках»! В то время у меня вообще не было выходных, было трудно, но интересно. Очень интересный опыт я получил во время реконструкции стадиона в Каспийске. По сути, это была новая стройка, переделали всё: поле, трибуны, свет, подтрибунные помещения, вип-зоны, магазины, кафе, построили гостиницу и интернат. Организовали новую систему охраны стадиона и современную билетную систему. В общем, «научили» стадион играть в футбол. Было грандиозное открытие, на которое приехали мировые звёзды! Но, к сожалению, выиграть трофеи на этом стадионе «Анжи» не довелось.

— Расстроились, когда «Анжи» закрылся?

— Были пустота и ощущение несправедливости. Когда кто-то умирает, всегда грустно. Но когда умирает молодой человек или ребёнок, хуже в два раза. Такое же чувство было, когда такой молодой «Анжи» закончился.

— Какие были перспективы у этого проекта?

— Когда я только приехал в Словению, об «Анжи» знали все! Не знаю, как это получилось, но все словенцы, даже те, кто не разбирается в футболе, слышали об «Анжи». Перед нами стояла задача — создать клуб, способный дойти до финала Лиги чемпионов. Жаль, что не получилось это реализовать.

— Могли тогда представить, что дорастёте до президента европейского клуба?

— Конечно, я хотел быть лучшим футболистом, но не получилось, поэтому пришлось стать президентом (смеётся)! Каждый свою любовь к футболу реализует по-разному, у меня получилось вот так.

— Есть ли в планах развивать клуб в другой европейской стране?

— Сейчас у нас проект сформирован для Словении. На сегодняшний день в планах других стран нет. Да, мы видим, что сейчас футбольные клубы разного уровня объединяются в международные холдинги, но у нас нет таких планов. Мы концентрируемся на работе в Словении.

— Сейчас какой у вас бизнес?

— Работа в клубе отнимает львиную долю моего времени, не остаётся ни времени, ни сил. Практически всё своё время провожу в клубе. Конечно, есть разные коммерческие проекты, но они не связаны с футболом.

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в следующем сезоне будет введён новый лимит на легионеров в РПЛ. Пойдёт ли это на пользу российскому футболу?

— Министру виднее, ведь он находится в России — у него есть понимание, какая сейчас обстановка. Многим не нравится, что большие клубы приобретают иностранцев за любые деньги, из-за чего теряются российские воспитанники. Это вечный вопрос, который всё время обсуждают. Думаю, развитие футбола в любой стране идёт циклично. В какой-то момент правильно убрать лимит, а в какой-то, наоборот, ужесточить. Мне из Словении сложно почувствовать, какая ситуация сейчас в российском футболе.

— Вы же ещё являетесь и вице-президентом Федерации скейтбординга России. По вашим оценкам, скоро наших спортсменов вернут на международную арену?

— Президент УЕФА словенец Александер Чеферин — большой поклонник российского футбола. Он делает больше, чем может, чтобы вернуть российский футбол на европейскую арену. Все очень надеются, что в ближайшее время всё изменится. Мы заложники этой ситуации. Возвращение очень важно и для нас жизненно необходимо. Мы все надеемся, что скоро будет как раньше – и даже лучше. Но к этому моменту нужно быть готовым. Российские клубы должны понимать, что останавливаться нельзя, несмотря на отсутствие международной практики. То же самое касается и сборной России. Победа над африканцами — это замечательно, но хорошо, что сейчас в соперниках появились Чили и Перу. Эти спарринги куда серьёзнее! Всем это нужно. Мы со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтобы поддерживать положительный имидж российского футбола.

— Как вы относитесь к выступлениям наших спортсменов из других видов спорта под нейтральным флагом?

— Спорт — большой бизнес. В каждом виде спорта работают разные механизмы. Президент Федерации скейтбординга России Илья Андреевич Вдовин проводит огромную работу для того, чтобы наша страна была включена в международную семью скейтборда. Это огромное сообщество. У одного скейтбордиста подписчиков может быть больше, чем у всего Международного олимпийского комитета. Это огромная сила. Сейчас в России проходят соревнования, в которых участвуют спортсмены из более чем 40 стран. Это суперсоревнование! Это успех и доказательство того, что Россию не вычеркнули из международного спорта. Нам просто нужно перетерпеть, и всё должно наладиться.

Александер Чеферин и Валерий Колотило Фото: nk-celje.si

— После назначения Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России видны ли положительные изменения?

— Тот же президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин очень хорошо о нём отзывается. Я представляю, как министерству спорта тяжело, потому что у России практически нет международных программ и курс изменился. Это непростая работа. Как говорят словенцы, klobuk dol, снимаю шляпу перед министром, который в такое тяжёлое время возглавляет российский спорт.

Отношения, дружбу спортсменов и тренеров, создававшуюся годами на спортивных площадках, сложно разрушить. Я знаю тренера по дзюдо Марьяна Фабиана, который напечатал на словенском языке книгу про русское дзюдо, про тренера Анатолия Рахлина, который тренировал и Владимира Путина. У него много друзей в России. Эта дружба прошла проверку годами, её невозможно разорвать. Но нужно время, чтобы всё вернулось на свои места. У министерства спорта тяжёлая работа — желаю ему успехов и удачи!

P.S. В четверг вечером «Целе» одержал победу со счетом 1:0 над чешским «Баником» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.