Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Статьи

Чемпионы мира тренируют в Серии А: Индзаги, Джилардино, Гроссо, От кого ждать сюрпризов в сезоне-2025/2026, расклады, прогнозы

В Серии А обязательно будут сюрпризы. Чемпионы мира — 2006 готовят интересные проекты!
Дмитрий Бажанов
Чемпионы мира тренируют в Серии А
Аудио-версия:
В чемпионат Италии залетели очень любопытные новички.

В Серии А резко возросла концентрация чемпионов мира. За это спасибо командам, которые поднялись из Серии В. Что ещё за парадокс? Всё очень просто: чемпионы мира – это тренеры. Те, кто привёл Италию к победе на турнире-2006, теперь рулят от бровки. И сразу двое из них – в Серии А.

Вашему вниманию – всё самое интересное о чемпионах мира в новом итальянском сезоне. Когда-то они были дико круты на поле. А теперь посмотрим, как они покажут себя в качестве менеджеров.

В конце вас ждёт бонус-трек – секретный итальянский чемпион мира, о котором никто не знает. В этом сезоне он тоже будет в Серии А!

Турнирная таблица Серии А

Лучший тренер для нападающих

Во втором тайме матча Чехия – Италия на ЧМ-2006 Филиппо Индзаги вышел вместо Альберто Джилардино и дал результат. Пиппо забил второй гол, и Италия победила 2:0. Этим летом произошла обратная замена. Индзаги вновь дал результат – вывел «Пизу» в Серию А впервые с сезона-1990/1991. И сразу после этого на его место был назначен Джилардино!

«Пиза» поблагодарила Индзаги за сезон и пожелала удачи в дальнейшей карьере. Но это всё равно выглядит странно. Как можно уволить тренера, который всего за год работы вернул команду в высшую лигу впервые за 30+ лет?! Однако если изучить тренерский опыт Индзаги, быстро станет ясно, что для Серии А он непригоден.

Филиппо Индзаги

Филиппо Индзаги

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

10-е место с «Миланом» в сезоне-2014/2015 вынесем за скобки. Тогда и «россонери» были совсем плохи, и для Пиппо это была первая тренерская работа на взрослом уровне. Гораздо показательнее то, что было дальше.

После хорошего отрезка в Серии В с «Венецией» (команда играла в плей-офф за выход в высший дивизион, но уступила в полуфинале) Индзаги пригласили в Серию А – в «Болонью». Он продержался всего полгода. Из 21 матча под руководством Пиппо «Болонья» выиграла два. Ситуацию спас Синиша Михайлович. Он подхватил команду, которую Индзаги оставил на 18-м месте, и уберёг от вылета.

Дальше в жизни Пиппо возник «Беневенто». Сперва – победа в Серии В. А дальше – 18-е место в Серии А и вылет. Потом Индзаги рубился в плей-офф за выход в «вышку» с «Реджиной». И затем получил ещё один шанс в Серии А. «Салернитана» тонула в сезоне-2023/2024 и позвала Пиппо на выручку. В октябре он был назначен – а уже в феврале освободился. «Салернитана» закончила чемпионат на уверенном 20-м месте.

Старший Индзаги – король Серии В. Вот и после триумфа с «Пизой» он остался во втором дивизионе. Теперь попробует вернуть в «вышку» «Палермо», который давненько там не играл. А в «Пизе» отныне Джилардино, у которого, в отличие от Индзаги, есть позитивный тренерский опыт в Серии А. В 2023-м Альберто вернул и удержал «Дженоа» в высшем дивизионе. 11-е место в Серии А в дебютном сезоне – очень приличный результат.

В той команде, к слову, круто себя проявили форварды – Матео Ретеги и Альберт Гудмундссон. Первого «Дженоа» выгодно продал «Аталанте», второго – «Фиорентине». Джилардино ведь и сам был форвардом. Так что, возможно, его профессиональные советы помогли Гудмундссону и Ретеги.

Джилардино — тренер «Пизы»

Джилардино — тренер «Пизы»

Фото: MB Media/Getty Images

В «Пизе» Джилардино теперь работает с молодым датским нападающим Андреасом Линдом. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром команды с восемью голами (больше всех забил полузащитник Маттео Трамони – 14). Также к Альберто приехал опытный форвард М’бала Нзола. На его счету 29 мячей в Серии А за «Специю» и «Фиорентину». А в прошлом сезоне анголец играл в Лиге 1 за «Ланс» (6+1 в 21 матче).

Самое статусное подписание «Пизы» – Хуан Куадрадо. Каких-то 10 лет назад Куадрадо и Джилардино играли против друга в Серии А! А теперь 37-летний колумбиец – игрок, а 43-летний Альберто – его тренер. Хуан, кстати, уже принёс пользу. В Кубке Италии «Пиза» в серии пенальти выиграла у «Чезены» – 2:1. Да-да, из 10 11-метровых было забито всего три! Кипер «Пизы» Адриан Шемпер отразил четыре пенальти! Ну а забили – опытные Куадрадо и Нзола.

Против «Чезены» мог выйти ещё один персонаж, который связан с героями ЧМ-2006. Точнее, с одним конкретным героем. За Примаверу «Пизы» выступает Луи Буффон – сын великого Джанлуиджи. Ему всего 17, он вингер. И в прошлом сезоне он один раз вышел на замену в Серии В.

Вряд ли Джиджи будет просить Джилардино, чтобы тот ставил его сына в состав. Но, если Луи хорошо себя покажет и заслужит место на поле, мы увидим уникальную и даже слегка фантасмагоричную картину: Буффон будет играть под руководством Джилардино! А рядом будет ещё и Куадрадо! Когда-то колумбиец делил раздевалку с Буффоном-старшим, а теперь рядом с ним уже младшенький.

Король Серии В

В составе «Сассуоло» в Серию А вернулся не только чемпион мира, но и чемпион Европы. Чемпион мира – Фабио Гроссо. Именно он в 2006-м сперва забил победный гол Германии в полуфинале, а затем – победный пенальти французам в решающем матче. Сейчас Гроссо – тренер. И с «Сассуоло» он второй раз в своей карьере выиграл Серию В. Первый раз он сделал это с «Фрозиноне» в 2023-м.

А чемпион Европы – Доменико Берарди. Его верность «Сассуоло» поражает. Да, у него было много травм. В последнее время – особенно. Это существенное ограничение для развития карьеры. Но чтобы не перейти вообще никуда и оставаться в «Сассуоло» всю карьеру (Берарди 31 год) – это удивительно и странно одновременно.

Доменико Берарди

Доменико Берарди

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Во-первых, такая верность в наше время встречается крайне редко. И в целом в жизни, и конкретно – в футболе. А во-вторых, по таланту и по скиллам Берарди точно способен был играть в командах круче «Сассуоло». Наверное, и сейчас способен. Но всё же он уже не юн. Плюс у него серьёзный багаж травм, это не может не сказываться.

В прошлом сезоне Берарди не был главной звездой команды Гроссо. В 29 матчах он забил всего шесть мячей. Больше всех забил француз Арман Лорьенте – 19 голов в 34 встречах. Правда, Берарди набил ещё 14 ассистов. И по этому показателю стал лучшим не только в своей команде, но и вообще во всей лиге.

У Гроссо был с большим отрывом самый дорогой состав в Серии В, и «Сассуоло» закономерно и с запасом выиграл чемпионат. Впрочем, преуменьшать заслуги Фабио не нужно. Самый дорогой состав далеко не всегда гарантирует результат.

До сих пор Гроссо как тренер провёл в Серии А всего три матча. Его назначили в «Брешию» по ходу сезона-2019/2020. Итог: три встречи, три поражения, 0 забитых мячей и 10 пропущенных. На команде Гроссо поочерёдно потоптались «Аталанта» (0:3), «Рома» (0:3) и «Торино» (0:4).

Также Фабио успел поработать в Лиге 1. После победы в Серии В с «Фрозиноне» в Серию А он с командой не пошёл. Гроссо дождался предложения от «Лиона» – клуба, за который он когда-то успешно играл. Тренерский этап во Франции получился значительно хуже игрового: одна победа в семи матчах и увольнение всего через два месяца после назначения.

Фабио Гроссо — тренер «Сассуоло»

Фабио Гроссо — тренер «Сассуоло»

Фото: NurPhoto via Getty Images

У Гроссо к 47 годам солидный тренерский опыт: помимо «Сассуоло», «Фрозиноне», «Брешии» и «Лиона», он также поработал в «Бари», «Вероне» и швейцарском «Сьоне». Однако пока Фабио повторяет путь Филиппо Индзаги. Он – король Серии В, который вообще не проявил себя в Серии А.

Впрочем, у Индзаги в высшей лиге было гораздо больше попыток. У Гроссо – только три встречи с «Брешией». И вот теперь он заходит в высший дивизион с «Сассуоло». Уже в 1-м туре Фабио и его команду ждёт тяжелейшая проверка: приедет чемпион – «Наполи».

Лучшая команда Серии А против лучшей команды Серии В. Антонио Конте против Фабио Гроссо. Доменико Берарди против звёзд из Неаполя. Отличная афиша, разве нет?!

Чемпион мира по спасению

Однажды Давиде Никола не спас команду от вылета из Серии А. И после этого у него… нет, у него ничего не отвалилось! Просто с тех пор его команды не вылетают из высшей лиги. Никола – абсолютный чемпион мира по спасению!

Его единственное фиаско случилось в сезоне-2013/2014. Никола выиграл Серию В с «Ливорно», однако в высшей лиге дела пошли хуже. В январе Давиде уволили. Ситуацию это не спасло, и в конце чемпионата Николу внезапно вернули. «Ливорно» проиграл с ним последние четыре матча и благополучно вылетел.

С тех пор «Ливорно» ни разу не играл в Серии А. А Никола ни разу из неё не вылетал! Его фирменный почерк – прийти в команду в середине сезона и спасти её от вылета. Такие тренеры есть в каждой лиге. И вот Никола – лучший в этом деле в Италии.

Давиде Никола

Давиде Никола

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Удинезе», «Дженоа», «Торино», «Салернитана», «Эмполи» – ни разу не вылетел никто! Бывали случаи, когда Никола начинал сезон в Серии А – и тоже не вылетал! Так было в «Кротоне» и в «Кальяри».

«Кальяри» – как раз последнее место работы Николы. Команда заняла 15-е место. Можно что угодно говорить о том, как незрелищно «Кальяри» играл. Но, во-первых, когда «Кальяри» играл зрелищно? А во-вторых, главная задача выполнена: команда осталась в Серии А. На место Николы сардинцы назначили Фабио Пизакане. Он много лет играл в «Кальяри», потом работал с юношеской командой, и теперь ему доверили главную.

Фабио – удачи! Однако «Кальяри» пошёл на огромный риск. Тренер совсем без опыта в команде, которой весь сезон грызться за выживание – опасная авантюра. В этом смысле «Кремонезе» поступил намного более прагматично. В прошлом сезоне команду тренировал Джованни Строппа. «Кремонезе» играл очень симпатично, старался комбинировать, держать мяч внизу. Это был футбол, приятный глазу, который к тому же принёс результат.

Однако, как только команда вышла в Серию А, со Строппой тут же расстались. Он уже пробовал играть симпатично в высшей лиге, и ничем хорошим это не заканчивалось. Строппа заходил в Серию А с «Пескарой» и «Кротоне», оба раза его увольняли по ходу сезона, и оба раза было слишком поздно. И «Пескара», и «Кротоне» в итоге вылетели.

Джованни Строппа

Джованни Строппа

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Зато со Строппой вовремя рассталась «Монца». В 2022-м он поднял команду из Серии В, в «вышке» набрал одно очко в шести матчах и тут же был уволен. На его место пришёл Раффаэле Палладино, и дела у команды сразу пошли лучше.

Последний раз «Кремонезе» провёл несколько подряд сезонов в Серии А в середине 1990-х. После этого лишь один раз поднялись в «вышку» – в сезоне-2022/2023 – и тут же вылетели. Очевидно, «Кремонезе» не хочет быть лифтом – не хочет снова уехать вниз сразу после повышения в классе. Потому и пригласили Николу.

Его команда почти наверняка не будет играть ярко. Эстетическое удовольствие – это вообще не про Давиде. Но он умеет добиваться результата. А это первостепенно для команды, которая обречена на борьбу за выживание и которая пробилась в Серию А всего второй раз в этом веке.

