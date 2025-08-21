«Байер» трясёт рынок, «Зенит» может расстаться с двумя бразильцами. Трансферы и слухи дня

«Милан» продал одного нападающего и близок к покупке другого. А игрока махачкалинского «Динамо» ждут в топ-лиге.

В нашем традиционном обзоре – главные трансферы и слухи дня. Рассказываем о событиях на летнем рынке в четверг, 21 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Мощный трансферный день от «Байера»

Лоик Баде и Клаудио Эчеверри Фото: bayer04.de

Экс-чемпион Германии «Байер» мечтает вернуть титул уже под руководством Эрика тен Хага и выстрелил сразу несколькими трансферами перед стартом в Бундеслиге. Клуб из Леверкузена объявил о переходах центрального защитника «Севильи» Лоика Баде и полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри. За 25-летнего француза заплатят, по данным Transfermarkt, € 25 млн, а 19-летний аргентинец взят в аренду. Баде в прошлом сезоне провёл 32 матча в Примере и набрал 1+1. У Эчеверри было только три игры за «Ман Сити» во всех турнирах и один гол.

Планирует «Байер» взять и ещё как минимум двух игроков. По информации Footmercato, новичком леверкузенцев может стать защитник «Ниццы» Жонатан Клосс. Сообщается, что обсуждение трансфера продвигается продуктивно. А инсайдер Флориан Плеттенберг рассказал о переговорах «Байера» по хавбеку «Монако» Элиссу Бен-Сегиру. Монегаски просят за 20-летнего игрока более € 30 млн.

Кроме того, «Байер» продал в «Борнмут» нападающего Амина Адли. На сделке по 25-летнему марокканцу клуб заработал € 21 млн.

Форвард «Милана» ушёл в АПЛ

Форвард «Милана» Ноа Окафор продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 21 августа «Лидс» официально объявил о переходе 25-летнего игрока. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 19 млн. Швейцарец подписал контракт с «Лидсом» до июня 2029 года. Минувший сезон Окафор отыграл за «Милан» и на правах аренды за «Наполи». Поучаствовал в 20 встречах Серии А и Лиги чемпионов, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Главные трансферные слухи дня

«Милан» близок к покупке нападающего «Байера»

Ещё одна новость, связанная с «Миланом» и «Байером». Итальянский клуб близок к приобретению нападающего немецкого – Виктора Бонифасе. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сделка по 24-летнему нигерийцу будет оформлена как аренда за € 5 млн с опцией выкупа за € 24 млн. С самим Бонифасе «россонери» обсуждают контракт до 2030 года. Виктор вскоре должен пройти медобследование для «Милана» перед переходом. В прошлом сезоне он сыграл 24 матча в Бундеслиге и Лиге чемпионов, забил девять мячей и отдал один голевой пас.

Сперцян не перейдёт в «Саутгемптон»

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Трансфер Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон», судя по всему, не состоится. 21 августа «РБ-Спорт» написал: «Краснодар» принял окончательное решение не продавать армянского хавбека в английский клуб. Основной причиной отказа от сделки стали сложности с переводом денег от «святых». Утверждается, что «Саутгемптон» предложил отправить средства через третью сторону, но чемпион России так и не получил 100-процентную гарантию того, что оплата пройдёт успешно. Однако, как сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией, «Краснодар» готов был договориться с «Саутгемптоном», если бы Сперцян выразил чёткое и явное желание перейти именно в эту команду. В ходе переговоров все стороны решили ждать других вариантов в Европе. Конфликта между Эдуардом и воспитавшим его клубом нет.

«Зенит» может расстаться с Ренаном и Венделом

Роберт Ренан и Вендел Фото: «Чемпионат»

Звезда «Зенита» Вендел снова привлёк внимание клуба из Саудовской Аравии. По информации Al Riyadh, «Аль-Иттихад» хочет усилить полузащиту и рассматривает кандидатуру бразильца. Ранее сообщалось, что этот клуб может заплатить петербургскому € 30 млн за Вендела.

Тем временем «Зенит» договорился о переходе центрального защитника Роберта Ренана (отыгравшего прошлый сезон на правах аренды как раз в Саудовской Аравии) в «Васко да Гама». Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев подтвердил, что бразильцы арендуют 21-летнего игрока с опцией выкупа «доли экономических прав».

За игрока махачкалинского «Динамо» борются клубы топ-лиг

Неожиданным инсайдом поделился 21 августа TEAMtalk. По информации этого источника, в борьбу за полузащитника махачкалинского «Динамо» Джавада Хоссейннежада включились сразу несколько клубов из топ-лиг Европы. Утверждается, что главный претендент на подписание 22-летнего иранца – испанская «Севилья». Кроме того, Хоссейннежадом интересуются английские «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Детали возможного трансфера неизвестны. В нынешнем сезоне РПЛ у Джавада пять встреч, один гол и одна голевая передача.

Одной строкой