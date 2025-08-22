В РПЛ новое популярное трансферное направление. Игроков из Северной Африки всё больше!

На вопрос, откуда больше всего легионеров в МИР Российской Премьер-Лиге, вы наверняка ответите легко. Конечно же, из Бразилии (29 человек). В сложившихся обстоятельствах в нашу страну едут на заработки прежде всего футболисты из Южной Америки и Сербии, а если брать шире – со всей бывшей Югославии. Неудивительно, что в топ-4, помимо Бразилии, входят также Сербия (12), Босния и Герцеговина (9) и Аргентина (9). Однако труднее догадаться, какая страна на пятом месте в списке поставщиков рабочей силы для РПЛ.

Это Марокко – семь игроков. Вообще, страны Северной Африки как будто бы превращаются в популярное направление для селекционных служб российских клубов. В нашем чемпионате выступают также три легионера из Алжира, два — из Туниса и один — из Египта. Только в нынешнее трансферное окно в РПЛ приехали пять североафриканских футболистов. Махачкалинское «Динамо» подписало Мехди Мубарика (Марокко), Имадеддина Аззи (Алжир) и Хазема Мастури (Тунис), «Балтика» – Аймана Мурида (Марокко), а «Оренбург» – Фахда Муфи (Марокко). Чтобы вы не запутались в этих именах, рассказываем о каждом.

Хазем Мастури, Тунис – «Динамо» Махачкала

Хазем Мастури Фото: ФК «Динамо» Махачкала

28-летний Мастури – нападающий сборной Туниса. Между прочим, далеко не последней национальной команды Африки. На сегодняшний день Тунис входит в топ-50 сборных мира, занимая 49-е место в рейтинге ФИФА.

По данным Transfermarkt, махачкалинское «Динамо» заплатило «Монастиру» за Мастури € 350 тыс. В прошедшем сезоне Хазем был вторым бомбардиром чемпионата Туниса, наколотив 16 мячей в 27 матчах. Всего на один гол отстал от лучшего бомбардира лиги и помог своей команде поучаствовать в «золотой» гонке. «Монастир» стал вице-чемпионом – взявший титул «Эсперанс» опередил его на четыре очка.

За сборную Туниса у Мастури шесть матчей и два гола. Один из них он забил в отборочном цикле ЧМ-2026 – Либерии, победный (1:0). Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов, комментируя для «Матч ТВ» трансфер нападающего, сказал:

«Мы знаем, что по стилистике он подходит под нашу концепцию игры, это сильный и агрессивный футболист, довольно неплохо завершает атаки, был штатным пенальтистом в прежнем клубе, психологически устойчив. Уверены, что он будет хорошо выглядеть в РПЛ».

Понравился новичок и главному тренеру «Динамо» Хасанби Биджиеву:

«По первым тренировкам оставляет очень приятное впечатление, видно, что опытный игрок и хороший нападающий, хорошо играет головой. Я думаю, для нас он будет хорошим усилением».

Мастури дебютировал в 5-м туре РПЛ в матче с «Пари НН» (0:2), выйдя на замену в перерыве спасать команду от поражения. Действительно, обратил на себя внимание физическими качествами – высокий (рост 191 см), крепкий. Может зацепиться за мяч, побороться, подыграть. Выиграл 9 из 13 единоборств, заработал на себе три фола и нанёс два удара. Был бы идеальный дебют, если бы Мастури реализовал выход один на один, когда классно открылся под проникающий пас, но тунисцу не повезло – попал в голкипера Медведева.

Имадеддин Аззи, Алжир – «Динамо» Махачкала

Имадеддин Аззи Фото: ФК «Динамо» Махачкала

В махачкалинском клубе был один Аззи, а с конца июля стало двое. К алжирскому правому защитнику Мохамеду добавился центральный – его брат Имадеддин. По данным Transfermarkt, «Динамо» выкупило 27-летнего игрока у кувейтской «Казмы» за € 300 тыс.

Аззи-старший тоже впечатляет физическими данными – высокий и мощный, его рост 193 см. В своё время поиграл за молодёжную и олимпийскую сборные Алжира. До первой, впрочем, не дотянул, а последний сезон провёл на правах аренды в «УСМ Алжир». Сыграл 26 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Возвращение на родину принесло Имадеддину трофей – защитник завоевал с командой Кубок Алжира, причём за весь розыгрыш победитель не пропустил ни одного гола.

Аззи, судя по всему, был расстроен уходом из «УСМ Алжир». Видимо, надеялся, что его выкупят. Об этом можно сделать вывод по посту, который Имадеддин оставил после трансфера в махачкалинское «Динамо».

«Всё имеет своё начало и конец. Сегодня я с грустью объявляю о завершении моей карьеры в «УСМ Алжир». Я не хотел, чтобы всё закончилось так быстро, не желал, чтобы у моего приключения был такой финал. Как все знают, я очень хотел остаться в клубе, однако моя судьба не в моих руках. Моё будущее зависело не только от меня…» – написал Аззи в своём обращении к болельщикам.

Возможно, таким же счастливым Имадеддин почувствует себя и в Махачкале. Но почему-то алжирец до сих пор не дебютировал за «Динамо» ни разу не попав пока даже в заявку.

Мехди Мубарик, Марокко – «Динамо» Махачкала

Мехди Мубарик Фото: ФК «Динамо» Махачкала

24-летний Мубарик – опорный полузащитник. Это экс-игрок молодёжной и олимпийской сборных Марокко. В 2021 году на Кубке Африки U20 был включён в символическую команду 11 звёзд турнира. Тогда же стал лучшим молодым футболистом чемпионата Марокко. За олимпийскую сборную сыграл пять матчей, однако на Игры-2024 не ездил.

Мубарик принадлежит «Аль-Айну» из ОАЭ, а «Динамо» арендовало его с правом выкупа. Прошлый сезон Мехди отыграл в Марокко также на правах аренды за «Видад». В 20 матчах забил два гола, а летом этого года сыграл на клубном чемпионате мира. Получил бесценный опыт, проведя по 90 минут во встречах с «Манчестер Сити» (0:2) и «Ювентусом» (1:4).

«Мубарик – игрок середины, интересный, видящий поле, – рассказал про новичка Газизов. – Нам кажется, что под нашу модель игры он подходит, усилит ротацию в этой линии. Решили взять в аренду без обязательного выкупа. Связана ли аренда с ужесточением лимита на легионеров? Этот момент не учитывали, просто выбрали подходящий для нас вариант».

Мубарик, как и Мастури, дебютировал в РПЛ в матче с «Пари НН». Только марокканец вышел в основе и был заменён в перерыве при счёте 0:2. Ему ещё, очевидно, нужно адаптироваться и набрать форму после выступления на КЧМ и отпуска – Мехди приехал всего две недели назад.

Айман Мурид, Марокко – «Балтика»

Айман Мурид Фото: ФК «Балтика»

25-летний Мурид – также опорный полузащитник. Он, как и Мубарик, был кандидатом в олимпийскую сборную Марокко, за которую сыграл один матч. Калининградский клуб, по данным Transfermarkt, выкупил Аймана у «Юнион Туарга» за € 900 тыс.

Мурид уже неплохо знаком с европейским футболом, так как ещё в 2018 году перебрался в «Леганес» и принадлежал испанцам до лета 2022-го. Правда, выступал в основном за фарм-клуб «Леганеса», но провёл два матча и за первую команду в Кубке Испании. Его включали в заявку на игры Примеры с «Реалом» и «Атлетико». А за «Юнион Туарга» полузащитник в минувшем сезоне набрал 0+3 в 25 матчах чемпионата Марокко.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в середине июля в интервью для «Чемпионата» рассказал, чем привлёк «Балтику» Айман, но спрогнозировал длительную адаптацию марокканского новичка:

«Мурид – это «шестёрка»-«восьмёрка» с большим объёмом работы. У нас в центральной линии не было никого с ростом ниже 183 см. Мы специально искали маленького, быстрого, резкого игрока а-ля Барриос. Жёсткого, голодного до мяча, борьбы. Мурида мы вели с зимы. Переговоры были долгими и тяжёлыми, и хорошо, что нам удалось его подписать. Но тут такая проблема – слишком поздно приехал. Ему тоже какое-то время придётся вливаться в тренировочный процесс».

Пока Талалаев выпускает Мурида только на замену: марокканец сыграл в четырёх турах РПЛ – в общей сумме около 90 минут. Тем не менее уже проявил себя. Поучаствовал в голевой атаке в матче со «Спартаком» и сделал голевой пас во встрече с «Оренбургом».

Фахд Муфи, Марокко – «Оренбург»

Фахд Муфи Фото: ФК «Оренбург»

29-летний Муфи – правый защитник. Кандидат в сборную Марокко, за которую Фахд пока не сыграл, но трижды попадал в заявку. А уровень национальной команды этой страны (к слову, сильнейшей в Африке – 12-е место в рейтинге ФИФА) мы хорошо знаем хотя бы по ЧМ-2022. До этого Муфи прошёл через юношескую, молодёжную и олимпийскую сборные Марокко. Впрочем, сам он продукт французского футбола: родился в Мюлузе, воспитывался в академии «Лиона», начинал в «Седане». Затем путешествовал по Европе. В его карьере были португальские «Тондела» и «Портимоненсе», хорватский «Хайдук».

В прошлом сезоне Муфи отправился в Марокко, где играл за «Видад». Вместе с Мубариком ездил на КЧМ-2025 и также выходил в основе в матчах с «Манчестер Сити» и «Ювентусом». А в августе перешёл на правах свободного агента в «Оренбург».

Дебютировал Муфи в РПЛ в матче 5-го тура с «Акроном», в котором его команда неожиданно победила – 2:1. Перед той встречей главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович говорил:

«Муфи будет играть на своей позиции. Это опытный футболист, который через многое прошёл в своей карьере. Уверен, ему не нужно много времени для адаптации в РПЛ».

Муфи провёл на поле ровно час, закрывал правую бровку. Марокканец показал, что с его появлением «Оренбург» явно больше будет создавать в атаке. Нанёс четыре удара и сделал один пас под удар, выиграл пять из восьми единоборств и заработал на себе три фола – неплохо для начала.