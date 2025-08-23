Насколько бывшие игроки «Спартака» успешны в РПЛ как тренеры? Хуже всех настоящая легенда

А что, если красно-белых действительно возглавить экс-спартаковцу? Рассказываем, кто из них набирает больше всего очков в чемпионате России.

Один из главных матчей 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги – «Рубин» против «Спартака». Если Рашид Рахимов воспринимается сейчас как тренер, который выжимает из команды максимум, то Деян Станкович в последнее время постоянно находится под огнём критики и рискует быть отправленным в отставку. Между тем Рахимов – экс-защитник «Спартака». Время от времени мы слышим от бывших спартаковцев, что красно-белых должен тренировать кто-то из экс-игроков клуба.

Предстоящий матч в Казани и дуэль Рахимова со Станковичем – повод ещё раз поднять эту тему. Рассказываем, кто из бывших футболистов «Спартака» наиболее успешен в РПЛ как коуч с точки зрения набранных очков (чемпионский титул пока не выигрывал никто). В списке – только действующие тренеры или те, чьё возобновление карьеры реально, поэтому тут нет, например, Юрия Сёмина, который как раз брал золото чемпионата России.

Андрей Тихонов — 0,78 очка

Андрей Тихонов Фото: ФК «Енисей»

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» тренирует уже более 10 лет, однако его карьера в РПЛ пока до обидного короткая. В 2018 году Тихонов вернул «Крылья Советов» в элиту, но, в отличие от команды, задержался в высшем дивизионе только на девять туров. Под его руководством самарцы одержали две победы при одной ничьей и шести поражениях – это 0,78 очка в среднем за игру. Тихонова отправили в отставку, а второго шанса в РПЛ у него до сих пор не было. Сейчас экс-спартаковец возглавляет «Енисей» в Первой лиге.

Роберт Евдокимов — 1,00 очка

Роберт Евдокимов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Полузащитник Евдокимов был в «Спартаке» Олега Романцева в сезоне-1997, но надолго не задержался. Тем не менее несколько матчей провёл. А как тренер он известен прежде всего по работе с командами низших дивизионов, хотя в профессии уже почти 20 лет. Шанс Евдокимову выпал только в сезоне-2016/2017, когда этот специалист поднял в РПЛ «Оренбург». В 30 турах команда набрала 30 очков – семь побед, девять ничьих и 14 поражений. Оренбуржцы заняли 13-е место, а затем проиграли в стыках хабаровскому СКА. Евдокимова отправили в отставку, и больше он в РПЛ не появлялся. В данный момент – без клуба.

Дмитрий Парфёнов — 1,00 очка

Бывший защитник «Спартака» и четырёхкратный чемпион России поработал с тремя клубами в РПЛ. В сезоне-2017/2018 возглавлял «Тосно», с которым вылетел из элиты, хотя при этом выиграл Кубок страны. Затем были два года в «Урале» – команда занимала 10-е и 11-е места. В ноябре 2020-го Парфёнов принял «Арсенал» и оставил туляков в элите (14-я строчка). Но в сезоне-2021/2022 был отправлен в отставку уже после шести туров. Всего команды экс-спартаковца сыграли в РПЛ 112 встреч, в которых набрали 112 очков (29 побед, 25 ничьих и 58 поражений). На сегодняшний день Парфёнов – свободный агент.

Мирослав Ромащенко — 1,04 очка

Мирослав Ромащенко Фото: ФК «Урал»

Ромащенко играл за «Спартак» во второй половине 1990-х, участвовал в завоевании двух чемпионских титулов. Как тренер он в первую очередь известен по работе в штабе Станислава Черчесова в сборной России. Но у него была и недолгая самостоятельная карьера, да и сегодня этот специалист возглавляет в Первой лиге «Урал». В РПЛ Ромащенко провёл девять матчей с «Томью» в 2008 году и 17 встреч с «Ахматом» в сезоне-2023/2024. Обе команды, которые экс-спартаковец принимал по ходу чемпионата, на момент его отставки занимали 12-е место. В 26 матчах суммарно набрали 27 очков (семь побед, шесть ничьих и 13 поражений).

Дмитрий Аленичев — 1,09 очка

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака» уже тренировал красно-белых и, как мы помним, оставил тот самый «золотой» багаж Массимо Каррере. Аленичев возглавлял команду в сезоне-2015/2016 (москвичи под его руководством заняли шестое место) и один тур следующего чемпионата, после чего был уволен. Ещё Аленичев выводил в РПЛ «Арсенал» и «Енисей», но туляки и красноярцы сразу вылетали с экс-спартаковцем, занимая 16-е место. Статистика этого тренера – 90 матчей, 27 побед, 17 ничьих и 46 поражений. С 2019 года Аленичев без клуба, однако, по его собственным словам, ещё может вернуться в профессию.

Вадим Евсеев — 1,13 очка

Экс-защитник «Спартака» также вошёл в историю клуба как четырёхкратный чемпион. Однако как тренер Евсеев скорее привык бороться за выживание в РПЛ, а не решать серьёзные задачи. В сезоне-2017/2018 поработал с «Амкаром» (13-е место и победа в стыках), с марта 2019-го по октябрь 2020-го возглавлял «Уфу» (14-е место и победах в стыках, затем – девятое место), а с мая по сентябрь 2023-го «рулил» в «Факеле» (13-е место и победа в стыках). В Уфе и Воронеже Евсеева отправляли в отставку, когда команда опускалась на 15-ю строчку по ходу чемпионата. Всего в 72 матчах экс-спартаковец одержал 19 побед при 24 ничьих и 29 поражениях. С мая нынешнего года – в творческом отпуске.

Сергей Юран — 1,16 очка

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Юрана-форварда было два захода в «Спартак». Сыграл он не так много, но, безусловно, оставил яркий след в выдающейся Лиге чемпионов 30-летней давности. В роли тренера Юран поработал в РПЛ с «Шинником» в сезоне-2008 (отставка после семи туров – 13-е место) и с «Химками» в разных сезонах с перерывом в 14 лет. Сохранял подмосковную команду в элите, переживал скандальное увольнение. С апреля 2023-го по апрель 2024-го тренировал «Пари НН», которому также помог избежать вылета. Ушёл после шести проигрышей подряд, хотя команда занимала 11-е место. В 77 встречах у Юрана 24 победы, 17 ничьих и 36 поражений. Этим летом принял в Турции «Серик Беледиеспор».

Игорь Шалимов — 1,24 очка

Хавбек Шалимов играл за «Спартак» ещё в чемпионате СССР до отъезда в Европу в 1991 году. Взял одно золото. В сезоне-2003 молодой тренер возглавил «Уралан», однако не справился с задачей – команда заняла 15-е место и вылетела. Следующего шанса пришлось ждать до осени 2016-го, когда Сергей Галицкий доверил Шалимову «Краснодар». Экс-спартаковец занимал с «быками» четвёртое место и пятое – на момент отставки. Потом были не очень долгие периоды в «Ахмате» (13-е место на момент увольнения) и «Урале» (16-е). В апреле 2025-го Шалимов принял «Факел» почти в безнадёжной ситуации, не спас от вылета и теперь пытается вернуть Воронеж в элиту. В 136 матчах РПЛ у этого специалиста 41 победа, 45 ничьих и 50 поражений.

Рашид Рахимов — 1,34 очка

Защитник Рахимов провёл три десятка матчей за «Спартак», выиграл два чемпионских титула. А как тренер это один из главных «долгожителей» российского чемпионата. В РПЛ – с 2006 года! В первых двух сезонах работал с «Амкаром» (13-е и восьмое места), в следующих двух – с «Локомотивом» (седьмая и 12-я строчки на момент отставки), затем провёл ещё три сезона в «Амкаре» (дважды занимал 13-е место и один раз – 14-е). После этого у Рахимова были шесть сезонов с перерывом в «Ахмате» (лучший результат – пятое место, худший – 15-е на момент увольнения). Потом у экс-спартаковца не получилось в «Уфе» (15-е место). Зато с «Рубином» после возвращения Казани в РПЛ получается успешно – восьмое место, седьмое и топ-4 на сегодняшний день. На счету Рахимова 362 встречи, 129 побед, 98 ничьих и 135 поражений.

Игорь Ледяхов — 1,50 очка

Игорь Ледяхов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» провёл как тренер в РПЛ всего 16 матчей. Но при этом статистика у Ледяхова неплохая – шесть побед, шесть ничьих и четыре поражения. В сезоне-2007/2008 он провёл четыре игры во главе «Спартака» в качестве исполняющего обязанности. В апреле 2018-го получил настоящий шанс в элите, возглавив «Ахмат». Выдал шестиматчевую беспроигрышную серию, однако затем результаты стали менее стабильными. Ледяхов ушёл из «Ахмата» уже в сентябре, когда команда занимала 10-е место. С 2019-го не работал главным тренером, а в последние годы занимался здоровьем.

Валерий Карпин — 1,60 очка

Карпин уже был в «Спартаке» во всех возможных ролях – игрока (трёхкратный чемпион страны), генерального директора, главного тренера. Возглавляя красно-белых, дважды брал с командой серебро. Худшим результатом при нём становилось четвёртое место. Потом Карпин поработал с «Ростовом» в восьми сезонах РПЛ. Не все получались полными, так как экс-спартаковец уходил в сборную России. Начинал с 11-го места, потом стабильно удерживал ростовчан в топ-10 и однажды поднял даже в четвёрку. Но в этом сезоне у Карпина тяжёлый старт с московским «Динамо». Всего же он провёл 329 матчей в РПЛ и одержал 147 побед при 84 ничьих и 98 поражениях.

Станислав Черчесов — 1,68 очка

Лучший по статистике тренерский результат среди экс-спартаковцев – у бывшего вратаря красно-белых. Черчесов-голкипер выиграл с командой по два золота в чемпионатах СССР и России. Затем, он, как и Карпин, стал руководителем в «Спартаке» (спортивным директором) и главным тренером. В сезоне-2007 взял серебро, однако по ходу следующего чемпионата был отправлен в отставку, когда команда шла четвёртой. Так стартовала карьера Черчесова-коуча в РПЛ. Потом он возглавлял «Терек» (11-е и восьмое места), «Амкар» (8) и московское «Динамо» (4), а недавно вернулся в Грозный уже в «Ахмат». В 145 матчах одержал 69 побед при 36 ничьих и 40 поражениях. Черчесов не тренировал в нашей лиге 10 лет, пока ездил за трофеями в Польшу с Венгрией и шумел со сборной России на ЧМ-2018.