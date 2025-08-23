Монструозный день в РПЛ! Играют «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Динамо» и «Локо»! LIVE

Сегодня, 23 августа, состоятся четыре матча 6-го тура РПЛ. «Рубин» примет «Спартак», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Зениту», «Локомотив» и «Ростов» встретятся в Черкизове, а завершится всё игрой московского «Динамо» и «Пари НН».

«Рубин» по-прежнему удивляет. Команда хорошо стартовала в нынешнем сезоне – словно весна и не заканчивалась. Победа над «Спартаком» позволит всерьёз рассчитывать на закрепление в топ-5 грядущей осенью. Команда Деяна Станковича «плывёт» – команда лишь фрагментарно демонстрирует цельный футбол и даже сыграла с «Зенитом» вничью (2:2). Однако и петербуржцы, прямо скажем, пока расстраивают.

При этом у ребят Сергея Семака соперник в эти выходные явно попроще. В махачкалинское «Динамо» слишком поздно завезли новичков, а потому пять очков после пяти стартовых туров можно оценить скорее как пробуксовку.

«Локомотив» по-прежнему в числе тех, кто пока в нынешнем сезоне РПЛ не уступает. Про «Ростов» так сказать нельзя совсем – у команды четыре поражения в пяти турах. Интересно, что год назад в том же 6-м туре клубы сыграли безумно яркий матч – железнодорожники дома победили 3:2. Как будет в этот раз?

«Динамо» Валерия Карпина пока плохо поддается анализу. Игра просматривается, только если сильно приглядеться. Результаты – катастрофа. Но у тренера, видимо, ещё есть возможность всё исправить. В принципе, то же самое можно сказать и про Алексея Шпилевского, чьё видение футбола конкретно разошлось с возможностями его футболистов.