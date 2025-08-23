«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в своей карьере успел поиграть и поработать во многих российских командах. Ему не чужды «Динамо», «Зенит», «Сочи». В интервью «Чемпионату» он объяснил неудачный старт своих бывших клубов и рассказал об адаптации Наира Тикнизяна в «Црвене Звезде» и проблемах Эдгара Севикяна.

«Болельщикам и руководству «Динамо» нужно потерпеть!»

— У вас есть понимание, с чем связан неудачный старт сезона «Динамо»?

— Игроки, которые считаются лидерами, травмированы — Тюкавин, Гомес, Майсторович. Думаю, в первую очередь результаты связаны именно с этим. Плюс команда ещё привыкает к требованиям Валерия Георгиевича Карпина, продолжается период адаптации.

— У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?

— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут.

— С чем связаны ошибки Лунёва?

— За гол в игре с «Краснодаром» вряд ли можно предъявить Андрею — там был шикарный удар на последних минутах. А до этого Лунёв долгое время держал ворота на замке, спасал много раз на линии, на стандартах и угловых. А мяч от Кордобы был неберущимся. В матче с «Сочи» — да, не выручил Андрей. Но как вратарь я его понимаю. Мяч летел немного в противоход, а он попался. Жалко, потому что должны были забивать «Сочи» гораздо больше, у «Динамо» было преимущество, особенно в первом тайме игра шла в одни ворота. А во втором всё перевернулось. «Динамо» думало, что легко доведёт игру до конца, однако футбол не прощает слабину — сразу приходит наказание. Отсюда необоснованная потеря очков, которая надломила команду. После Сочи пошли не очень хорошие результаты.

— А что с самим «Сочи»? Команда оказалась не готова к РПЛ?

— Да, не готовы. Но тренер в команде отличного качества, сомнений в этом нет. Вопрос в том, в какой момент ты окажешься в команде. Знаю, что взяли новых футболистов. Чувствуется, что у команды есть большие проблемы в защите, особенно в центре. В атаке ребята хороши, однако в обороне допускают непростительные ошибки. Это и приводит к крупным поражениям.

— Смогут исправить ситуацию?

— Нужна сыгранность, время, чтобы почувствовать друг друга. Это идёт по ходу всего сезона. Команда находится в цейтноте по результатам. Но случаются переломные матчи, где приходит вера в себя, команду. После этого приходят и результаты. «Сочи» нужно провести хороший матч, выиграть даже «на зубах». Это поможет преодолеть кризис. Однако для этого просто нужно время.

Роберт Морено Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У «Зенита» — отголоски прошлого сезона»

— Как объясните неудачный старт «Зенита»?

— Думаю, это отголоски прошлого сезона. Чувствуется, что «Зениту» требуется освежение в плане людей, которые были бы более мотивированными. С этим пришло бы успокоение. В футболе, если на какой-то миг даёшь слабину, вернуться на свой пик очень тяжело. Нужно искать дополнительную мотивацию. Это должен делать тренер — находить язык с каждым футболистом. Видно, что Глушенков не тот, что был в прошлом году. Это не только его, но и других футболистов касается. Вратарь не столь стабильный. У каждой команды свои проблемы, однако в чём-то они все схожи. У «Зенита» отголоски прошлого сезона, у «Динамо» идёт адаптация к новому тренеру, а у «Сочи» – новая команда. Впереди перерыв на сборные. Если они плодотворно проведут это время, смогут рассчитывать на улучшение результатов.

— При этом «Динамо» останется без тренера — Карпин уедет в сборную. Проблема?

— Да, «Динамо» столкнётся ещё с этим моментом. Думаю, они уже всё спланировали. Это может и на пользу пойти — соскучатся друг по другу и с новыми силами встретятся после перерыва. С командой же останутся тренеры, которым надо провести хорошую работу.

«Сперцяну нужно дождаться более хороших предложений»

— Правильно поступил Сперцян, не уехав в «Саутгемптон»?

— У Эдика который год не получается — идут разговоры, но до перехода дело не доходит. Иногда что-то не устраивает Сперцяна, иногда — руководство клуба. Должны сложиться все факторы воедино, чтобы переход состоялся. То, что он сейчас не перешёл, — не катастрофа. Надо потерпеть и ждать более хороших предложений, работать на тренировках.

— Довольны, как всё складывается у Тикнизяна в «Црвене Звезде»?

— Клуб Наира претендует на выход в общий этап Лиги чемпионов. В его случае всё сложилось хорошо. Но Наир знает, как непросто выехать из своего родного города, клуба, поехать в другую страну. Это вызов! Он принял его, и пока всё хорошо складывается. Наир становится одним из лидеров своего клуба. Я давно знаком с его возможностями по играм за сборную Армении. Он один из лучших игроков национальный команды, у которого есть игровая практика. Честь и хвала Наиру, что смог преодолеть трудности с «Локомотивом», прошёл период адаптации в Сербии. Однако, думаю, Наир хочет со временем попасть в ещё более сильный клуб. Всё-таки «Црвена» не так сильна в Европе.

— Сербия — подходящий трамплин для этого?

— Конечно!

Наир Тикнизян в «Црвене Звезде» Фото: ФК «Црвена Звезда»

— Почему у Севикяна дела не ладятся?

— У него был яркий период после старта в «Пари НН», когда он заявил о себе, получил приглашение в сборную. Потом начались определённые трудности, которые бывают у любого человека. Эдгару надо стиснуть зубы и продолжать работать. Насколько знаю, на первых порах он и в стартовый состав «Локомотива» не проходил. Но тренер его выпускал. Казалось, вот-вот и будет в старте, однако этого не произошло. Сложный период у него затянулся, не смог достойно себя проявить. Надо просто пережить этот период! Может, сборная ему в этом поможет.