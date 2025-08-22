Топ-события субботы: «Спартак», «Зенит» и «Локо» в РПЛ, теннис, хоккей и UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия, 3), Монтеррей, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шнайдер до российского финала?

Диана Шнайдер впервые в сезоне добралась до полуфинала турнира WTA. Сделать ей это было непросто. В матче с Элисе Мертенс она отыграла матчбол соперницы во втором сете, спаслась с 1:5 в третьем, причём ушла ещё с четырёх матчболов и добилась волевой победы. Теперь за место в первом в 2025 году финале Диана поспорит с американкой Алисией Паркс. Девушки ранее играли трижды, и лидирует пока россиянка — 2-1. Она была сильнее в Чарльстоне-2023 и Индиан-Уэллсе-2025, а Алисия — в Дохе-2025. Победительница нового поединка далее сразится за титул с кем-то из пары Мари Боузкова — Екатерина Александрова.

🏐 12:00: Канада — Болгария, чемпионат мира, женщины, группа E

Интрига: матч двух равных команд, которые претендуют на выход из группы

Обе сборные ещё несколько дней назад играли в турнире Austiger Cup – 2025 в китайском Шэньчжене. И тогда болгарской команде понадобилось все пять партий, чтобы одержать успех. Сейчас первый матч в группе Е снова свёл две эти сборные. Только теперь уже ставка выше – возможность одолеть прямого конкурента за выход в следующий этап. Чьё желание победить будет больше?

Волейболистка сборной Болгарии — в «Протоне»: Официально Болгарская блокирующая Христина Вучкова вошла в состав «Протона»

🏒 12:00: «Сибирь» — «Северсталь», Кубок Блинова

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2025, суббота. 12:00 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснётся ли первое звено «Сибири»?

Новосибирцы прилично усилились в межсезонье, однако в контрольных играх новые лидеры пока не могут проявить себя. Возможно, дело в серьёзных нагрузках, которые предложил главный тренер команды. «Северсталь» же в первом матче на турнире обыграла действующего чемпиона, на каких-то отрезках перебегав команду Хартли. Более быстрая команда Андрея Козырева не оставит шансов новосибирцам?

Епанчинцев — о первом матче на турнире: Главный тренер «Сибири» оценил матч с «Авангардом» на Кубке Блинова

⚽️ 14:00: «Рубин» — «Спартак», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Спартак» серию без побед в РПЛ?

«Спартак» перед 6-м туром располагается в зоне переходных матчей. Более того, команда Деяна Станковича не выигрывает в РПЛ на протяжении четырёх туров. Неделю назад красно-белые упустили победу во встрече с «Зенитом» (2:2), хотя провели бо́льшую часть второго тайма в большинстве. У «Рубина» дела намного лучше — четвёртое место в таблице РПЛ. В прошлом туре команда Рашида Рахимова одолела на своём поле «Ростов» (1:0). В прошлом сезоне московская команда уступила в Казани (1:2). А как будет теперь?

Как вам такая инициатива? Фото ФК «Спартак» выпустил специальные гоночные джерси

👊 14:00*: Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста, UFC Fight Night 257

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: победа позволит Павловичу вернуться в топ

После двух поражений Сергей Павлович перестал считаться суперзвездой тяжёлого веса UFC. Однако одну неудачу россиянин уже закрыл, разобравшись с Жаирзиньо Розенстрайком в хладнокровном и расчётливом стиле. Теперь нужно одолеть ещё одного крепкого парня — Вальдо Кортес-Акосту. Тот идёт на победной серии, однако Павлович выглядит сильнее по всем параметрам. Если Сергей победит, с его титульными надеждами тоже придётся считаться.

⚽️ 14:30: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: у «Сити» снова возникнут проблемы в матче с «Тоттенхэмом»?

В 1-м туре АПЛ победили и те и другие. Более того, они не пропустили ни одного мяча. «Тоттенхэм» разгромил дома «Бёрнли» (3:0), а Ришарлисон оформил дубль. «Сити» раскатал на выезде «Вулверхэмптон» (4:0). Здесь два мяча забил Эрлинг Холанд. Команда Хосепа Гвардиолы ни разу не обыграла «Тоттенхэм» в двух предыдущих домашних встречах. В прошлом сезоне лондонская команда уничтожила соперника (4:0), а за год до этого команды порадовали фанатов результативным футболом — 3:3. К слову, «Тоттенхэм» в четырёх предыдущих матчах на поле «Ман Сити» забивает как минимум два мяча. Продлится ли эта серия?

Важная новость для фанатов «Сити»: Официально «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Рубеном Диашем

⚽️ 14:35: «Циндао Хайню» — «Шанхай Шэньхуа», китайская Суперлига, 22-й тур

Интрига: «Шанхай» Слуцкого наконец-то победит?

Команда Леонида Слуцкого завершила 21-й тур китайской Суперлиги на второй строчке в таблице. До первого места — всего лишь одно очко. Правда, в последнее время у «Шанхая» возникли проблемы с победами — ни одной в трёх предыдущих матчах. Неделю назад команда Слуцкого поделила очки с «Чжэцзян» — игра завершилась без голов. Предстоящий соперник располагается на второй с конца строчке в таблице. В 21 встрече турнира он набрал всего лишь 15 очков. Правда, «Циндао» одержал две победы в четырёх предыдущих турах чемпионата Китая и потерпел всего одно поражение.

Неудачный матч для команды российского тренера: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая, сыграв вничью с «Чжэцзян»

🏆⚽️ 15:00: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли», Суперкубок Саудовской Аравии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Роналду первый трофей в Саудовской Аравии?

У Криштиану Роналду есть возможность завоевать первый официальный трофей в Саудовской Аравии. В полуфинале Суперкубка страны его команда справилась с «Аль-Иттихадом» (2:1) — действующим чемпионом Саудовской Аравии. Садио Мане забил и удалился, а победный гол оформил Жоау Феликс. «Аль-Ахли» — лучший клуб Азии. В полуфинале Суперкубка он не оставил никаких шансов «Аль-Кадисии» (5:1). «Аль-Наср» ни разу не проиграл «Аль-Ахли» в пяти предыдущих очных встречах.

Высокая оценка от тренера «Аль-Насра»: Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш: Роналду — отличный пример для мирового футбола

⚽️ 16:15: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» прервёт серию без побед?

Если вы сейчас видите «Зенит» на девятом месте в таблице чемпионата России, то знайте, что вам не показалось. Команда Сергея Семака одержала всего одну победу в пяти турах. Её серия без выигрышей в чемпионате России растянулась уже на четыре матча. Правда, на очереди домашняя встреча с махачкалинским «Динамо», которое перед стартом сезона многие отправили в Лигу Pari. Пока что команда занимает 12-е место в РПЛ — она выше в таблице, чем «Спартак». На бумаге всё указывает на победу «Зенита». Но как будет на самом деле?

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победит ли Хартли бывшую команду?

Ни у кого нет сомнений – игра «Авангарда» и «Локомотива» станет центральной на всём турнире вне зависимости от результатов команд. Боб Хартли, который принёс Омску первый Кубок Гагарина, приехал с новой командой. Да ещё и с той, которая два года подряд выбивала «ястребов» из плей-офф. Увидим бескомпромиссную борьбу?

🏐 🎦 16:30: Польша — Вьетнам, чемпионат мира, женщины, группа H

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: есть ли шансы у сборной Вьетнама без своего основного игрока?

Перед началом чемпионата мира вьетнамская команда осталась без своего лидера. Капитан и лучшая волейболистка сборной, Нгуен Тхи Бик Туен, в последний момент отказалась от участия в турнире, что, без сомнений, не добавило оптимизма команде. Поэтому в матче с польками Вьетнаму нужно будет приложить сверхусилия, чтобы добыть победу. Потому что у «бяло-червоных» с составом всё в порядке. И в Таиланде команда Стефано Лаварини выступит сильнейшим сочетанием игроков, 12 из которых стали бронзовыми призёрами Лиги наций месяц назад.

Дисквалификация в сборной Вьетнама: Вьетнамских волейболисток дисквалифицировали на ЧМ из-за проваленных гендерных тестов

🏐 16:30: Сербия — Украина, чемпионат мира, женщины, группа G

Интрига: насколько будет удачным возвращение Украины на мировую арену?

Действующие чемпионки мира – сборная Сербии – начнёт свой путь к защите титула матчем с Украиной. Украинские волейболистки выступят на мировом турнире впервые с 1994 года. Сможет ли чем-то удивить команда Якуба Глушака сербскую сборную или подопечные Зорана Терзича достаточно легко пройдут первого соперника?

Доигровщица сербской сборной — в «Корабелке»: Волейболистка сборной Сербии Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга

⚽️ 18:30: «Локомотив» — «Ростов», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локомотив» сохранит первое место в таблице?

В прошлом туре «Локомотив» прервал серию побед — команда Михаила Галактионова поделила очки с «Балтикой» (1:1). Несмотря на это, московский клуб по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. Правда, «Краснодар» отстаёт от него всего лишь на одно очко. А вот «Ростов» одержал только одну победу в пяти турах и оказался на третьем с конца месте в таблице. Пока что донской клуб не набрал ни одного очка в гостях. Сможет ли команда Джонатана Альбы прервать серию в столице?

⚽️ 19:30: «Сассуоло» — «Наполи», Серия А, 1-й тур

Интрига: как команда Конте начнёт защиту титула?

Неаполитанский клуб начинает защиту титула гостевым матчем с новичком Серии А. «Сассуоло» в прошлом сезоне играл во втором по силе дивизионе итальянского футбола и занял там первое место. «Наполи» же стал победителем Серии А во второй раз за три года. Правда, тогда команда Антонио Конте не выступала в еврокубках, а в нынешнем сезоне ей придётся играть на общем этапе Лиги чемпионов. Летом команда совершила несколько приобретений и переманила к себе звёздного полузащитника Кевина Де Брёйне. Помогут ли новички стартовать «Наполи» в новом сезоне с победы?

Можно ли это считать оправданием? Президент «Наполи» объяснил, почему был вынужден отпустить Кварацхелию в «ПСЖ»

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первый домашний матч «Арсенала» в новом сезоне?

В стартовом туре АПЛ обе команды одержали победы с одинаковым счётом 1:0. «Лидс» справился дома с «Эвертоном», а «Арсенал» переиграл на выезде «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб вступает в новый сезон с желанием наконец-то завоевать чемпионский титул. В межсезонье команда решила проблему центрального нападающего, купив у «Спортинга» Виктора Дьёкереша. «Лидс» ещё в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе — втором дивизионе английского футбола. Кстати, эту команду тренирует Даниэль Фарке, который в своё время ненадолго заглянул в «Краснодар».

⚽️ 20:45: «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: улучшит ли «Динамо» положение в таблице?

«Динамо» провалило стартовый отрезок сезона. В пяти турах команда Валерия Карпина набрала всего лишь пять очков. Сейчас она занимает 11-е место в таблице, а руководители московского клуба явно рассчитывали на другой результат. Впереди — встреча с «Пари НН», который четыре раза проиграл в пяти турах и оказался на предпоследней строчке в таблице РПЛ. Кажется, это идеальный соперник для того, чтобы набрать три очка. Или у «Динамо» снова возникнут проблемы?

Согласны с такой точкой зрения? Силкин: Карпин не может найти взаимопонимание с игроками «Динамо» — они более характерные

⚽️ 22.30: «Леванте» — «Барселона», Примера, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Барса» неудобного соперника?

Неделю назад «Барселона» разгромила на выезде «Мальорку» (3:0). Каталонцы быстро забили два мяча, а потом арбитр удалил двух футболистов у соперника. «Леванте» в 1-м туре уступил «Алавесу» (1:2), при этом второй мяч влетел в ворота команды уже в добавленное время. Сине-гранатовые одержали только одну победу в четырёх предыдущих матчах на поле «Леванте». Исходя из этого, можно сказать, что «Барселону» ждёт встреча с неудобным соперником.