Как по-разному новички РПЛ начали сезон! «Балтика» близка к рекорду, «Сочи» — к катастрофе

«Балтика» – самый приятный новичок МИР РПЛ. Особенно это чувствуется на контрасте результатов с «Сочи». Обе команды прекрасно знали, что начнут выступать в высшем дивизионе. Однако по-разному подготовились. Этому можно найти объяснения. Например, калининградцы заранее обеспечили себе путёвку в элиту и, по сути, с зимы оформляли трансферы под повышение. Чего стоит только нападающий Брайан Хиль – забил уже пять голов. Плюс летом сохранили контуры победного состава, добавили легионеров, а Андрей Талалаев чётко объясняет, что игрокам делать на поле.

У «Сочи» – другая ситуация. Там не только сильно обновился состав, но и поменялось руководство. Да, клуб пригласил квалифицированных игроков с опытом игры в РПЛ, однако пока этого недостаточно. Всего одно очко после шести туров. И последнее место в таблице. Но пока точно ничего не потеряно.

Сможет ли «Балтика» побить рекорд «Сокола» на старте сезона?

У команды из Калининграда три победы и три ничьих на старте сезона. И это второй случай в современной истории, когда новичок ни разу не проиграл в первых шести турах. До этого аналогичную серию показывал «Сокол» в 2001-м. Сюжет там действительно интересный.

В 2001 году клуб впервые в истории попал в РПЛ. И суперски начал. Под руководством Александра Корешкова команда в 1-м туре сыграла вничью со «Спартаком» (0:0), а потом выдала пятиматчевую победную серию – одолели «Ротор» (1:0), «Ростсельмаш» (2:1), «Торпедо-ЗИЛ» (1:0), «Сатурн» (2:1) и «Факел» (2:1). Это легко объяснялось: в Саратове собрался приличный состав – много забивал Андрей Федьков (всего в том сезоне на его счету 14 мячей), ему ассистировал Руслан Балтиев. Также в команде были Дмитрий Кузнецов, Андрей Сметанин и даже Владимир Федотов – бывший тренер «Сочи» и ЦСКА.

К 8-му туру команда оказалась на первом месте. В том числе из-за кошмарного старта «Спартака», который в том сезоне еле-еле дополз до чемпионства. Из Кубка России москвичи тоже вылетели рано, выбил команду как раз «Сокол». После первой трети чемпионата (в первый раз саратовцы проиграли только в 9-м туре – крупно уступили «Торпедо» – 2:6) кто-то даже аккуратно стал говорить о борьбе за медали. Но вскоре сказка закончилась. Причины вряд ли удивят.

Андрей Сметанин бывший вратарь «Сокола» «Когда играл в «Соколе», шли в лидерах. Но после трети чемпионата заходит президент Роман Пипия в раздевалку и говорит классную вещь: «Я думал, вы за весь сезон столько очков не наберёте, а вы за треть умудрились. У меня, ребят, деньги кончились. Не буду больше вам премиальные платить». А раз не будешь, пошёл в жопу. Спустя рукава стали играть, чудить между играми. Как именно? Коллектив подобрался весёлый, ходили отдыхать вечерами. Если промежуток между матчами был небольшим, по бутылке пива позволяли. Если неделя, то и напитки пили покрепче, и дискотеки посещали».



К 10-му туру у «Сокола» было семь побед, две ничьих и одно поражение. С 11-го по 30-й тур саратовцы выиграли всего пять раз. Но сохранились в середине таблицы. А вылетели уже в следующем сезоне, когда деньги окончательно закончились.

Можно ещё вспомнить двое других новичков, которые не проигрывали до пятого тура, а потом всё же оступились. К тому же их всего два – до достижений «Сокола» и «Балтики» не дотянули чуть-чуть.

История «Черноморца» из 2003-го более прозаичная: в 2002 году клуб занял второе место в Первой лиге и получил повышение. Однако в вышке не пошло. Но клуб всё равно отметился: в первых пяти турах четыре встречи завершились с одинаковым счётом – 1:1. Ещё раз команда из Новороссийска выиграла – у «Зенита» (1:0). А потом начался предсказуемый спад. Менялись тренеры – Игорь Гамула, например, успел поработать с командой дважды за сезон, однако это не повлияло на результаты. «Черноморец» вылетел (при этом умудрился дойти до финала Кубка РФПЛ) и с того момента в элиту не возвращался.

«Краснодар» оказался в РПЛ в сезоне-2011/2012. И для дебюта показал неплохой результат – девятое место по итогам переходного чемпионата. А начали южане идентично с нынешней «Балтикой» – две победы и три ничьих после пяти туров. А потом команде Славолюба Муслина достался мощный «Локомотив», которому поиграли 1:4.

«Сочи» — в топе плохо стартовавших новичков. А кто начинал хуже?

«Сочи» не дебютант РПЛ, но формально команда считается новичком, ведь в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. Одно очко после шести туров – не приговор, однако если не взяться за исправление ситуации уже сейчас, то можно готовиться к вылету.

Если учесть команды, которые вот-вот поднялись в РПЛ, то хуже сочинцев стартовала только одна – «Томь» в сезоне-2013/2014. Тогда сибиряков тренировал Анатолий Давыдов, и после шести туров у команды было 0 очков. Нынешний директор академии «Зенита» долго на посту не продержался, его сменил Василий Баскаков, а по итогам сезона команда оказалась на 13-м месте. Дальше – стыковые матчи и поражение от «Уфы» по сумме двух встреч.

Есть, конечно, и более неприятный сюжет – «Терек» в сезоне-2005. Тогда у команды после шести туров вообще было 0 очков, но она дважды победила. Если кто забыл или не в курсе, клуб лишили шести очков перед стартом сезона из-за неоплаты трансфера за Огнена Коромана. После шести туров – две победа. И нулевой баланс. Но самое интересное, что грозненцы всё равно вылетели бы, даже если бы их не оштрафовали таким образом.

Аналогичный с сочинским результат был у нескольких клубов:

«Торпедо» в сезоне-2022/2023;

«Арсенал» в сезоне-2014/2015;

«Сибирь» в сезоне-2010.

При этом все команды из списка по итогам сезона вылетели напрямую.

Получается, это ждёт и «Сочи»? Или черноморский клуб станет первым, кому удастся избежать понижения в классе после столь ужасного старта?..