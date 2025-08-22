«Это провал судьи, так нельзя». «Ахмат» после красной спасся с 0:2, а закончил вдевятером!

Стартовый матч 6-го тура Мир РПЛ прошёл на искусственном поле в Оренбурге, куда приехали футболисты «Ахмата». Игра получилась крышесносной!

Смена тренера взбодрила «Ахмат», ведь после этого грозненский клуб одержал две победы подряд. А вот от предыдущей поездки в Оренбург у Станислава Черчесова остались неприятные воспоминания — полторы недели назад его команда проиграла там в Фонбет Кубке России (1:2). Любопытно, что победный гол в добавленное время оформил Владислав Камилов — бывший полузащитник «Ахмата». «Оренбург» готовился к 6-му туру РПЛ в хорошем настроении, поскольку неделю назад одолел «Акрон» (2:1). Первая победа команды Владимира Слишковича в этом чемпионате.

Начало встречи для «Ахмата» — хуже не придумаешь. «Оренбургу» хватило меньше минуты, чтобы заставить гостей начать с центра поля. Отличный прострел Дмитрия Рыбчинского — Хорди Томпсону оставалось только не промахнуться по пустым воротам. До этого тура «Оренбург» ни разу не забил в первом тайме. А чилиец Томпсон не отличался с апреля 2024 года.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На этом кошмар для «Ахмата» не закончился. На третьей минуте Эгаш Касинтура заехал шипами в шею Ираклию Квеквескири. Первоначальное решение арбитра Владислава Целовальникова — жёлтая карточка. Но коллеги посоветовали ему сходить к монитору. Итог — удаление Касинтуры. «Ахмат» пропустил и остался в меньшинстве, а ведь со стартового свистка прошло всего пять минут!

Грозненский клуб встал в низкий блок. Это плюс для обороны, однако минус для атаки. До конца тайма по-настоящему опасных моментов практически не было. Но последняя минута основного времени первой половины оказалась счастливой для хозяев. Роскошный разрешающий пас Квеквескири, лазерный по точности удар Томпсона — 2:0. До этого матча у Хорди было всего два гола за «Оренбург».

В перерыве Черчесов снял с игры Мануэла Келиану и выпустил вместо него Турпала-Али Ибишева. Через 11 минут после возобновления игры «Ахмат» превратил 0:2 в 2:2. Первый гол грозненского клуба — чистый восторг. Дальний удар Исмаэла Силвы — мяч влетает точно в девятку. Такое не вытащил бы ни один вратарь. Можно пересматривать вечно!

Через девять минут стало ещё интереснее. На этот раз классно приложился Максим Сидоров. Бывший футболист «Оренбурга» вонзил мяч в дальний угол — ещё один претендент на звание лучшего гола тура. Впрочем, конкурировать с ударом Силвы, кажется, нереально.

«Ахмат» выдержал челлендж. Сделать вдесятером 2:2 с 0:2 — это было красиво. Однако дальше стало ещё сложнее. Стычка Лечи Садулаева и Фахда Муфи привела к удалению капитана грозненского клуба. Футболист «Ахмата» схватил соперника за горло — Целовальников достал красную карточку. Кажется, это решение будут ещё долго обсуждать.

Наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Целовальников неверно удалил игрока грозненского клуба: «Это ошибка. Здесь надо понимать по-судейски: это вторая красная у одной команды. Она должна быть железной, чтобы деваться было некуда. Здесь такого не было. И нет рекомендаций по таким моментам, как в своё время был у Роши и Ерохина. Конечно, это жёлтая. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то после провокации. Судья в хорошей позиции, всё видит и показывает красную за захват горла. Я думаю, что мы не скоро увидим этого арбитра. Потому что так нельзя. Надо понимать и чувствовать. Первая красная была правильная, пускай и через VAR, а вторая… Если бы Садулаев ударил соперника, вопросов бы не было. Но за такое удалять нельзя. Арбитр должен постоянно думать, что он делает. Это провал Целовальникова».

«Ахмат» мог забить и вдевятером. Незадолго до окончания основного времени мяч после удара Ибишева пролетел рядом с ближней штангой. Впрочем, и Шелия пару раз спас гостей от поражения. Черчесов по-прежнему не уступает в РПЛ — две победы и ничья. Правда, в следующем туре опытному тренеру придётся перестраивать игру в атаке, ведь команда выйдет на поле без Садулаева и Касинтуры. А что «Оренбург»? Третья ничья в шести турах. И это тот случай, когда хозяева должны быть недовольны итоговым результатом.