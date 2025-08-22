«Реал» нашёл замену Кроосу, «Зенит» и «Спартак» продадут легионеров. Трансферы и слухи дня

Очередная порция трансферных новостей. Рассказываем о главных событиях летнего рынка в пятницу, 22 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Очередной новичок «Ноттингема»

Дуглас Луис Фото: ФК «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в последние годы приучил к большому количеству новичков. В это окно английский клуб приобрёл уже восемь футболистов. На этот раз «Ноттингем» арендовал на один сезон полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса. Стоимость аренды составила € 3 млн. При этом в соглашение включили опцию выкупа футболиста. При определённых условиях она может стать обязательной. По информации издания The Athletic, это будет зависеть от количества проведённых матчей. Дуглас Луис оказался в «Ювентусе» летом 2024 года — он перебрался туда из «Астон Виллы». В прошлом сезоне бразилец отыграл 27 встреч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Челси» продал защитника в Примеру

Ренату Вейга Фото: ФК «Вильярреал»

«Челси» трудоустроил центрального защитника Ренату Вейгу в «Вильярреал». Португальский футболист подписал контракт с испанским клубом до лета 2032 года. Сумма трансфера составила € 24,5 млн. Вейга перешёл в «Челси» летом 2024 года. В первой половине сезона он отыграл 18 матчей в составе лондонского клуба, забил два мяча и отдал одну голевую передачу, а зимой укатил в аренду в «Ювентус». Вместе с английской командой стал победителем Лиги конференции. В карьере защитника также есть такие клубы, как «Спортинг», «Аугсбург» и «Базель».

Главные трансферные слухи дня

«Челси» согласовал контракт с Хави Симонсом

«Челси» договорился о контракте с полузащитником Хави Симонсом, который представляет «РБ Лейпциг». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, контракт нидерландца с английским клубом будет рассчитан до 2031 года. Планируется, что «Челси» проведёт конкретные переговоры по трансферу игрока после встречи «Лейпцига» с «Баварией», которая состоится 22 августа. Успеют договориться до закрытия окна? В этом сезоне 22-летний футболист отыграл один матч в Кубке Германии, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Лейпцигом» истекает летом 2027 года.

Дуарте покинет «Спартак»?

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте в ближайшее время может покинуть московскую команду. По крайней мере, об этом информирует журналист Уилсон Гонсалес Бронсе. По его данным, парагваец близок к переезду в неназванную команду из Бразилии. А позднее появился апдейт от журналиста Лукаса Барроса: по его информации, потенциальный клуб Дуарте — «Сантос». Более того, бразильцы добились прогресса в переговорах с футболистом и стремятся заключить соглашение с ним в ближайшие дни.

Дуарте играет за «Спартак» с зимы 2023 года. Он перешёл из клуба «Серро Портеньо». С того момента защитник провёл 65 встреч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне Дуарте провел пять матчей во всех турнирах и отыграл суммарно 396 минут.

«Зенит» получил предложение от «Аль-Иттихада» по Венделу

Полузащитник «Зенита» Вендел всё ближе к переезду в Саудовскую Аравию. Журналист Халед Аль-Захрани сообщил, что чемпион арабской страны — «Аль-Иттихад» — сделал официальное предложение «Зениту». А Экрем Конур утверждает: арабский клуб сообщил «Зениту», что готов потратить на покупку 27-летнего футболиста более чем € 20 млн. Вендел оказался в «Зените» осенью 2020 года. С того момента он отыграл 154 матча в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил 21 мяч и отдал 36 голевых передач. Его нынешний контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2028 года.

«Спартаку» отказали в трансфере защитника

Себастьян Касерес Фото: Getty Images

«Спартак» рассчитывал на приобретение 26-летнего защитника Себастьяна Касереса, который представляет мексиканский клуб «Америка». По информации инсайдера Фабрицио Романо, московская команда получила отказ, несмотря на то что сделала предложение о трансфере уругвайца. Журналист утверждает, что на игрока претендует «Ипсвич». Касерес выступает за мексиканскую команду с 2020 года. Его контракт с «Америкой» рассчитан до лета 2027-го. В этом сезоне уругваец провёл шесть встреч во всех турнирах и отметился одним результативным ударом.

«Реал» нашёл нового Крооса

Адам Уортон Фото: Matt McNulty/Getty Images

21-летний полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон заинтересовал «Реал». Как сообщает испанское издание AS, мадридский клуб видит в нём потенциальную замену для Тони Крооса. Английский игрок обладает необходимыми качествами для команды Хаби Алонсо. Впрочем, «Кристал Пэлас» не готов продавать футболиста дешевле чем за € 80 млн. Это может стать препятствием на пути трансфера игрока в мадридский гранд. «Реал» готов оформить переход в том случае, если совершит крупную продажу. Наиболее вероятный вариант – трансфер нападающего Родриго. В прошлом сезоне Уортон отыграл 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Одной строкой

Официально: 22-летний центральный защитник Мариано Троило перешёл в «Парму» из «Бельграно» — сумма трансфера составила € 7,2 млн.

Официально: 23-летний вингер Кейси Макатир перешёл в «Ипсвич» из «Лестера» за € 13,9 млн — контракт до лета 2029 года.

Официально: атакующий полузащитник Пауль Ваннер (19 лет) перешёл из «Баварии» в ПСВ — немецкий клуб получил € 15 млн, а игрок подписал контракт до 2030 года.

Официально: Бен Годфри перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Аталанты» — аренда до лета 2026-го.

Фабрицио Романо: Неманья Матич переходит в «Сассуоло» в статусе свободного агента — контракт до лета 2026 года с опцией продления на один сезон.

Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» почти согласовал условия контракта с 23-летним голкипером «Антверпена» Сенне Ламменсом.

Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» могут предложить подписать 30-летнего полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо — французский клуб оценивает игрока в € 15-20 млн.