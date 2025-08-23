14 лет назад «Спартак» был последним, а в итоге добрался до второго места.

Карпин не стартовал так плохо в РПЛ с 2011 года. Но тогда всё завершилось успешно

Неудачный старт «Динамо» — одно из главных событий летней части Мир РПЛ. Перед 6-м туром бело-голубые занимают всего лишь 11-е место в таблице. Пять очков в пяти матчах — явно не тот результат, на который рассчитывало руководство московского клуба. Команды Валерия Карпина не стартовали так плохо в чемпионате России с 2011 года.

«Спартак»

До «Динамо» Карпин работал в РПЛ только с двумя клубами – «Спартаком» и «Ростовом». Тренер возглавил красно-белых в апреле 2009 года, но на тот момент команда провела уже четыре матча в чемпионате России. В сезоне-2010 «Спартак» стартовал с поражения в дерби с «Динамо» (0:1), однако в следующих четырёх турах набрал восемь очков.

Переходный сезон-2011/2012 — кошмар для Карпина. Речь, конечно, о стартовом отрезке. В первых пяти турах красно-белые под его руководством набрали всего лишь четыре очка. Как вам такое? Они проиграли все три гостевые встречи и пропустили в них суммарно девять мячей. В двух домашних «Спартак» забил лишь один мяч, но этого хватило для того, чтобы набрать четыре очка.

Веллитон и Валерий Карпин на тренировке «Спартака» в 2011 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как и сейчас, тогда у команды Карпина возникли большие проблемы с забитыми мячами. В этом сезоне «Динамо» отличилось всего лишь четыре раза, тогда «Спартак» оформил три гола. После пяти туров красно-белые оказались на последней (!) строчке в таблице. Представляете?

Вот как тогда шутил в интервью клубному радио полузащитник «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак экс-футболист «Зенита» «Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться. Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте. Так же сделали и многие мои друзья».

Через пару дней после матча 5-го тура с «Анжи» (1:2) Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Спартака». При этом он сохранил должность генерального директора. Чуть позже красно-белые обыграли «Краснодар» (2:1) в Кубке России, а Карпин в итоге отработал до конца сезона. После встречи с «Анжи» московский клуб одержал четыре победы в пяти следующих турах РПЛ. Карпин справился и в дерби с ЦСКА — 1:0. По итогам первой части сезона (30 туров) «Спартак» занял четвёртое место, а к финишу и вовсе пришёл вторым и оказался в квалификации Лиги чемпионов.

В сезоне-2012/2013 Карпин вернулся на пост главного тренера после увольнения Унаи Эмери. Это произошло в ходе чемпионата. На старте сезона-2013/2014 у «Спартака» всё было хорошо. Команда стартовала с трёх побед, а после пяти туров ни разу не проиграла. Однако Карпин не доработал до конца чемпионата — его уволили в марте 2014-го. На момент ухода тренера красно-белые были третьими, а в итоге финишировали шестыми.

«Ростов»

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года после того, как поработал с «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира. Сезон-2017/2018 сразу вычёркиваем, поскольку тренер пришёл в «Ростов» в ходе чемпионата. Летом 2018 года донской клуб был хорош — четыре победы в пяти первых турах. Такие результаты никак не попадают под категорию «плохой старт».

Через год тоже всё в порядке — 11 очков в пяти турах и ни одного поражения. В сезоне-2020/2021 «Ростов» с Карпиным дважды проиграл после шестой части чемпионата, однако в трёх остальных турах набрал девять очков из девяти возможных. Летом 2021 года донской клуб потерпел два поражения, после чего тренер ушёл в сборную России. Карпин вернулся в «Ростов» в весенней части сезона после отстранения национальной команды от международных турниров.

Валерий Карпин никогда не начинал сезон в «Ростове» так плохо, как в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2022/2023 — отличный старт для «Ростова». Три победы в пяти турах, 11 очков из 15 возможных. К слову, тогда южный клуб потерпел первое поражение только в 11-м туре. Впечатляет! Сезон-2023/2024 — худший для Карпина в «Ростове» с точки зрения набранных после пяти туров очков (семь). Тогда донская команда потерпела два болезненных поражения на выезде. В Самаре её вынесли «Крылья Советов» («Ростов» проиграл — 1:5), а в Краснодарском крае — футболисты «Сочи» (команда Карпина «сгорела» 0:4). С другой стороны, донской клуб отобрал очки у «Зенита» (1:1) и раскатал «Рубин» (3:0).

Восемь очков после пяти туров — результат «Ростова» на старте прошлого сезона. Позднее тренер покинет южный клуб, а потом возглавит «Динамо». Получается, что нынешний результат (пять очков) — второй худший в карьере Карпина в стартовых пяти турах РПЛ. Главный провал тренера зафиксирован в 2011 году, когда он работал со «Спартаком». А вот в «Ростове» так плохо не было никогда. С другой стороны, после худшего старта в карьере Карпин дотащил команду до второго места. Пусть даже тогда каждому клубу РПЛ нужно было проводить не 30 матчей, а 44. Повторит ли «Динамо» тот результат «Спартака»?