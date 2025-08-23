«Такой результат — катастрофа». Кто неудачник в Первой лиге и как объяснить взлёт новичка

В Лиге Pari стартует уже 6-й тур. Пускай играть командам предстоит ещё много, первые выводы можно делать смело. Ведь на старте сезона хватает сенсаций, причём как положительных, так и отрицательных. Обсудили ключевые из них с бывшим главным тренером «Факела» Дмитрием Пятибратовым.

— Как оцените старт сезона в Первой лиге?

— На старте этого сезона мы наблюдали за очень интересными матчами. Драматургия, есть прекрасные голы, в каждой игре свой нерв, очень много встреч с упорной борьбой. Возможно, не так много красивых матчей, именно с точки зрения эстетики, но сейчас очень важно набирать очки. Почему мало красоты? Потому что была небольшая пауза, где-то проходит ротация, плюс мы видим, что команды меняют тренеров — на это всё нужно время. А пока есть желание, запредельный уровень сопротивления, мотивация.

Очень непросто лидерам, потому что на них всегда особенный настрой. Множество эмоциональных матчей — плюс для команд, которые только вышли в Первую лигу. И много неожиданностей. На мой взгляд, крутое начало. Я очень рад, что у нас такой сложный, но интересный чемпионат.

— Какие команды удивили больше всего? С положительной и отрицательной точек зрения.

— Я бы не сказал, что кто-то сильно удивил. Лидеры — «Факел» и «Урал» — они там, где и должны быть. «КАМАЗ» произвёл приятное впечатление. Играет роль фактор тренера — мы уже давно привыкли, что, смотря на «КАМАЗ», не надо удивляться. Возможно, высокие места «Челябинска» и костромского «Спартака» могут быть для кого-то неожиданностью. Но пока прошло мало игр, так что удивляться в положительную сторону рано.

А вот удивление, связанное с отрицательными моментами, есть. Например, я понимал, что «Торпедо» психологически будет сложно, однако не до такой степени. Плюс разочарование от «Родины»: у них фантастический подбор игроков, и просто диву даёшься, почему команда показывает такой футбол. Для меня «Родина» и «Торпедо» — главные неудачники. Также думал, что «Енисей» будет более конкурентоспособным. Видел их на сборах, разговаривал с Тихоновым, и ничто не предвещало такого результата. Понятное дело, уход лидеров (Ушатова – в «Родину», Савельева – в «Оренбург». — Прим. «Чемпионата») сказался, но такой состав всё равно не должен был набирать всего два очка на старте.

Помимо «Енисея», разочаровал «Черноморец». Смотрел все матчи команды в этом сезоне. То, что команда сейчас находится на предпоследнем месте, — фиаско. У них много квалифицированных игроков, новый тренер, однако такой результат — два очка в пяти матчах — это катастрофа.

— Почему «Торпедо» и «Родина» так неудачно начали сезон?

— Если брать «Родину», то думаю, что тренер (Зоран Зелькович, отправлен в отставку после 3-го тура. — Прим. «Чемпионата») не угадал с предсезонной подготовкой. Не знаю, был ли смысл возить команду в Сербию, но на то он и тренер — ему виднее, он несёт ответственность за результат. Команда оказалась не готова к уровню сопротивления в начале чемпионата. Стиль «Родины» удобен соперникам, которые играют от обороны. Команда на старте была лёгкой, ажурной, однако противники её перемалывали, и начинались сложности. Я думаю, что тренер не до конца понимал реалии чемпионата и с чем ему предстоит столкнуться. Умение подготовить команду — очень важный фактор. Многие иностранные специалисты недооценивают уровень нашего чемпионата, и им тяжело готовить команду летом, а потом ещё три месяца – зимой.

«Торпедо» готовилось играть в РПЛ, но ситуация отмоталась назад. Футболисты понимают, что ничего криминального не делали, однако страдают за ошибки отдельных людей. Вдобавок ситуация с Кононовым: его работу все признавали успешной, человек вывел команду в РПЛ, но дальнейшие события стали для него холодным душем. Где опять брать такие эмоции? Это очень сложно, и я его понимаю. Однако, опять же, имея такой состав, нельзя так долго горевать. По игре «Торпедо» не было безнадёжным, но совокупность факторов повлияла на их состояние.

Грустный игрок ФК «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

— Как думаете, сможет ли «Торпедо» после провального старта оклематься и вернуться в РПЛ?

— Думаю, «Торпедо» будет жить. Есть хорошие футболисты, сейчас придёт новый тренер. Главное, чтобы это был человек, который хорошо знает Первую лигу, потому что терять очки больше нельзя — сложно потом будет догонять. «Торпедо» — это Москва, это бренд. Предстоит переоценка, зимой будет усиление. А сейчас главное — угадать с тренером. Это сложно, и выбирать придётся на уровне интуиции. И, конечно, надо учитывать профессионализм и репутацию тренера.

— Сможет ли «Челябинск» дальше удивлять всех? Разговоры про РПЛ — сказки или команда действительно сможет побороться за повышение?

— У «Челябинска» системная команда, болельщики в большом количестве ходят на прекрасный стадион, там отличное качественное поле. Я думаю, что «Челябинск» — это проект вдолгую. Главное, чтобы они сейчас не форсировали события, потому что это может навредить. У них есть прекрасное финансирование, есть возможность приобретать игроков за деньги. И город, и тренер способствуют тому, что люди захотят приехать туда работать. Конечно, в первом же сезоне бороться за выход в РПЛ будет сложно. Уверен, ещё пойдёт спад — они перебрали чуть-чуть очков, и надо подождать. Но в том, что в будущем это будет очень серьёзный проект и реальный претендент на выход в РПЛ, я не сомневаюсь. У команды большое будущее.