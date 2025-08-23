Скидки
Первая лига, ФНЛ, сезон-2025/2026, интервью с Дмитрием Пятибратовым: провал Торпедо, Родины и Черноморца, шансы Челябинска, разбор

«Такой результат — катастрофа». Кто неудачник в Первой лиге и как объяснить взлёт новичка
Артём Шувалов
Интервью с Дмитрием Пятибратовым
Взгляд Дмитрия Пятибратова на «Лучшую лигу мира».

В Лиге Pari стартует уже 6-й тур. Пускай играть командам предстоит ещё много, первые выводы можно делать смело. Ведь на старте сезона хватает сенсаций, причём как положительных, так и отрицательных. Обсудили ключевые из них с бывшим главным тренером «Факела» Дмитрием Пятибратовым.

Дмитрий Пятибратов Подробнее

— Как оцените старт сезона в Первой лиге?
— На старте этого сезона мы наблюдали за очень интересными матчами. Драматургия, есть прекрасные голы, в каждой игре свой нерв, очень много встреч с упорной борьбой. Возможно, не так много красивых матчей, именно с точки зрения эстетики, но сейчас очень важно набирать очки. Почему мало красоты? Потому что была небольшая пауза, где-то проходит ротация, плюс мы видим, что команды меняют тренеров — на это всё нужно время. А пока есть желание, запредельный уровень сопротивления, мотивация.

Очень непросто лидерам, потому что на них всегда особенный настрой. Множество эмоциональных матчей — плюс для команд, которые только вышли в Первую лигу. И много неожиданностей. На мой взгляд, крутое начало. Я очень рад, что у нас такой сложный, но интересный чемпионат.

И правда интересный!
Теперь лидер только один, а в топ-4 — новичок чемпионата. Главное за тур в Первой лиге
Видео
Теперь лидер только один, а в топ-4 — новичок чемпионата. Главное за тур в Первой лиге

— Какие команды удивили больше всего? С положительной и отрицательной точек зрения.
— Я бы не сказал, что кто-то сильно удивил. Лидеры — «Факел» и «Урал» — они там, где и должны быть. «КАМАЗ» произвёл приятное впечатление. Играет роль фактор тренера — мы уже давно привыкли, что, смотря на «КАМАЗ», не надо удивляться. Возможно, высокие места «Челябинска» и костромского «Спартака» могут быть для кого-то неожиданностью. Но пока прошло мало игр, так что удивляться в положительную сторону рано.

А вот удивление, связанное с отрицательными моментами, есть. Например, я понимал, что «Торпедо» психологически будет сложно, однако не до такой степени. Плюс разочарование от «Родины»: у них фантастический подбор игроков, и просто диву даёшься, почему команда показывает такой футбол. Для меня «Родина» и «Торпедо» — главные неудачники. Также думал, что «Енисей» будет более конкурентоспособным. Видел их на сборах, разговаривал с Тихоновым, и ничто не предвещало такого результата. Понятное дело, уход лидеров (Ушатова – в «Родину», Савельева – в «Оренбург». — Прим. «Чемпионата») сказался, но такой состав всё равно не должен был набирать всего два очка на старте.

Помимо «Енисея», разочаровал «Черноморец». Смотрел все матчи команды в этом сезоне. То, что команда сейчас находится на предпоследнем месте, — фиаско. У них много квалифицированных игроков, новый тренер, однако такой результат — два очка в пяти матчах — это катастрофа.

— Почему «Торпедо» и «Родина» так неудачно начали сезон?
— Если брать «Родину», то думаю, что тренер (Зоран Зелькович, отправлен в отставку после 3-го тура. — Прим. «Чемпионата») не угадал с предсезонной подготовкой. Не знаю, был ли смысл возить команду в Сербию, но на то он и тренер — ему виднее, он несёт ответственность за результат. Команда оказалась не готова к уровню сопротивления в начале чемпионата. Стиль «Родины» удобен соперникам, которые играют от обороны. Команда на старте была лёгкой, ажурной, однако противники её перемалывали, и начинались сложности. Я думаю, что тренер не до конца понимал реалии чемпионата и с чем ему предстоит столкнуться. Умение подготовить команду — очень важный фактор. Многие иностранные специалисты недооценивают уровень нашего чемпионата, и им тяжело готовить команду летом, а потом ещё три месяца – зимой.

«Торпедо» готовилось играть в РПЛ, но ситуация отмоталась назад. Футболисты понимают, что ничего криминального не делали, однако страдают за ошибки отдельных людей. Вдобавок ситуация с Кононовым: его работу все признавали успешной, человек вывел команду в РПЛ, но дальнейшие события стали для него холодным душем. Где опять брать такие эмоции? Это очень сложно, и я его понимаю. Однако, опять же, имея такой состав, нельзя так долго горевать. По игре «Торпедо» не было безнадёжным, но совокупность факторов повлияла на их состояние.

Грустный игрок ФК «Торпедо»

Грустный игрок ФК «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо»

— Как думаете, сможет ли «Торпедо» после провального старта оклематься и вернуться в РПЛ?
— Думаю, «Торпедо» будет жить. Есть хорошие футболисты, сейчас придёт новый тренер. Главное, чтобы это был человек, который хорошо знает Первую лигу, потому что терять очки больше нельзя — сложно потом будет догонять. «Торпедо» — это Москва, это бренд. Предстоит переоценка, зимой будет усиление. А сейчас главное — угадать с тренером. Это сложно, и выбирать придётся на уровне интуиции. И, конечно, надо учитывать профессионализм и репутацию тренера.

— Сможет ли «Челябинск» дальше удивлять всех? Разговоры про РПЛ — сказки или команда действительно сможет побороться за повышение?
— У «Челябинска» системная команда, болельщики в большом количестве ходят на прекрасный стадион, там отличное качественное поле. Я думаю, что «Челябинск» — это проект вдолгую. Главное, чтобы они сейчас не форсировали события, потому что это может навредить. У них есть прекрасное финансирование, есть возможность приобретать игроков за деньги. И город, и тренер способствуют тому, что люди захотят приехать туда работать. Конечно, в первом же сезоне бороться за выход в РПЛ будет сложно. Уверен, ещё пойдёт спад — они перебрали чуть-чуть очков, и надо подождать. Но в том, что в будущем это будет очень серьёзный проект и реальный претендент на выход в РПЛ, я не сомневаюсь. У команды большое будущее.

В таблице Первой лиги много интересного
