Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме

По итогам первых пяти матчей Мир РПЛ «Спартак» очутился в зоне переходных матчей. Выезд в Казань подкинул красно-белых вверх — спасибо замене в перерыве.

По стартовым составам не удивил ни Деян Станкович, ни Рашид Рахимов: они остались такими же, как и в предыдущем туре. «Рубин» начал активнее: и неплохо накрывал прессингом, и сам нёсся вперёд. Тесленко едва не забил чудо-гол вслед за прострелом Вуячича, но толком не сумел пробить пяткой. Даку заработал перспективный стандарт — его мощным выстрелом в стенку заруинил Шабанхаджай.

Выдержав стартовый натиск, «Спартак» потихоньку прибрал инициативу и наработал аж на 71% владения в первой половине. Остроты, правда, всё равно не хватало. Разве что Барко длинной закидушкой отправил в перспективный забег Маркиньоса. Тот рухнул на газоне в борьбе с Кабутовым, однако желаемый 11-метровый не получил. Казанцы без особых проблем справлялись с попытками красно-белых проникнуть в штрафную. Хватало подач, а вот Заболотного под них — нет.

Под конец дебютного тайма Барко со штрафного за фол Иву на Жедсоне немного не попал в дальнюю девятку. И тут же Эсекьель выскочил на ворота, потому что Дуарте классно сыграл в подкате под Даку, а Угальде сделал точную проникающую передачу. Перед аргентинцем находился Вуячич. Спартаковец раскачал защитника финтами и пробил низом — Ставер справился. Это был единственный удар в створ от обеих команд. Нули на табло к перерыву выглядели заслуженными.

На второй тайм не вышли Йочич и проводящий точно не худший матч Маркиньос — их сменили Юкич и Солари. Оба быстро показали, что не зря оказались на поле, и точно подали. Первый — на Тесленко с углового. Второй — на Угальде. Что тем не менее не принесло проблем ни Максименко, ни Ставеру.

А на 58-й минуте Солари взял и сделал всё сам: легко ушёл от Кабутова, проник в штрафную и пробил низом в дальний угол. Залететь мячу в сетку помог небольшой рикошет.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол наконец-то раскрыл игру. Пабло едва не оформил дубль — рикошет сработал уже против него. И схватил жёлтую, остановив проход Шабанхаджая. Угальде замыкал прострел Мартинса, однако из убойной позиции зарядил выше цели. Другую его попытку заблокировал в подкате Рожков. Кристофер понял — нужно делать всё самому. И не ошибся. Барко и Жедсон стянули на себя всех казанцев, а люксембуржцу пальнуть низом издали никто не мешал. Техничный проход Эсекьеля перед голом — отдельный вид искусства.

«Рубин» почти воскресил интригу, когда Рожков воспользовался ошибкой Денисова, замыкал дальний заброс Тесленко и уже протолкнул мяч мимо Максименко — подстраховал Дуарте. Вполне возможно, в последней встрече за «Спартак» — слухах о расставании хватает.

Красно-белым принёсло результат то, чего так не хватало в первом тайме — индивидуальные действия. Практически идеально вошёл в игру Солари (практически — потому что не достал мяч вслед за прострелом Угальде). Постепенно разгоняется связка Барко и Жедсона. Мастером отборов показал себя Литвинов — у него набралось их пять. Плюс именно Руслан ассистировал Солари. Регулярно обострял и проявил себя крайне полезно Мартинс.

Если «Спартак» станет дальше действовать так же, как сегодня во втором тайме, болельщики точно будут довольны. Осталось понять, не короткая вспышка ли это. Красно-белые поднялись аж на шесть строчек выше и теперь седьмые. В РПЛ команда уж слишком долга ждала победы. Ну а «Рубин» по-прежнему четвёртый — сравняться с «Локомотивом» не получилось.