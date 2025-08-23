Топ-события воскресенья: Дзюба против ЦСКА, US Open, бокс и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🥊 6:00*: Мурат Гассиев — Джереми Милтон, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: перезагрузка Железного продолжается?

В ночь с 23 на 24 августа в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира очередной поединок проведёт экс-чемпион мира в крузервейте, бывший претендент на титул абсолютного чемпиона мира Мурат Гассиев. Он разделит ринг с американцем Джереми Милтоном. Гассиев вновь вернулся в США, где не выступал два года, и рассчитывает на более серьёзные поединки. Россиянину нужно выходить и побеждать ярко, чтобы вновь напомнить о себе, а дальше, возможно, появятся и более привлекательные варианты.

🏒 12:00: «Локомотив» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» одержать первую победу?

«Нефтехимик» в Омске плетётся в самом низу таблицы, проиграв «Северстали» и «Авангарду». «Локомотив» под руководством нового тренерского штаба тоже пока только пытается нащупать свою игру. Покорится ли действующий чемпион нижнекамцам или их серия поражений продолжится?

Несмотря на неудачи, Гришин доволен динамикой игры своей команды на турнире: Главный тренер «Нефтехимика» Гришин прокомментировал поражение от «Северстали»

🏐 12:00: Чехия — Словения, женщины, группа D

Интрига: шанс на выход из группы

Обе команды хоть и проиграли первые матчи, но по-прежнему сохранили шансы на выход из группы. Если сборная Чехия периодически принимает участие в чемпионате мира, то для Словении этот год стал дебютным. Поэтому словенские волейболистки постараются продлить своё выступление на турнире как можно дольше, а для этого нужно побеждать прямого конкурента во второй игре. Получится ли это сделать у Словении или Чехия станет непреодолимой преградой на пути в следующий раунд?

🏐🎦 13:00: Италия — Куба, женщины, группа B

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: итальянки снова не заметят соперника?

Итальянская сборная не испытала никакого сопротивления в первой игре со Словакией. И продлила тем самым свою победную серию, которая теперь насчитывает 30 выигранных матчей. И вероятность того, что кубинки увеличат это число, очень высока. На данный момент команды на разных полюсах мирового рейтинга: Италия — на первом месте, Куба же занимает 24-ю строчку. Поэтому для того, чтобы обыграть лидера сборной с Острова свободы, нужно будет прыгнуть выше головы. Готовы ли кубинки совершить невозможное?

«Тулица» усилилась кубинской нападающей: Официально «Тулица» подписала кубинскую диагональную Далилу Палму

⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстят ли краснодарцы за поражение в Кубке?

Проигрывать на своём поле неприятно. Особенно для чемпионов, пусть речь и о кубковом матче. Самарцы начали сезон крайне бодро, в конце июля прибавив к успехам в Мир РПЛ и гостевую победу над «Краснодаром» (2:1). В результате именно они пока лидируют в группе, где также есть московское «Динамо» и «Сочи». Но это дела другого турнира. В Премьер-Лиге же случились поражение в Грозном (1:3) и падение на шестую строчку. «Краснодар» ухудшит положение? Особенно с учётом притязаний на лидерство — отрыв «Локомотива» совсем не внушителен и составляет одно очко.

🏒 16:30: «Авангард» — «Северсталь», Кубок Блинова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Северсталь» возьмёт Кубок Блинова?

«Северсталь» потрясающе проводит предсезонный турнир в Омске и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, не зная поражений. Подопечные Андрея Козырева уже справились и с действующим чемпионом КХЛ «Локомотивом», а также с «Нефтехимиком» и «Сибирью». На очереди – «Авангард»?

⚽️ 17:30: ЦСКА — «Акрон», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: такая же, как и в самарско-краснодарском противостоянии

Тренер тольяттинцев Заурбек Тедеев называл ЦСКА лучшей командой РПЛ по качеству игры. А случилось это после гостевой победой над армейцами в Кубке. Да, по итогам серии пенальти, но результат есть (1:1, 5:4 пен.). Получится ли у москвичей взять реванш? «Акрону» тоже есть что доказывать: в предыдущем туре команда на своём поле неожиданно уступила «Оренбургу», хотя вела в счёте (1:2). Нужно подтвердить, что то было нелепой случайностью, и вновь показать зубы в противостоянии с одним из лидеров чемпионата.

⚽️ 18:30: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: добьётся ли «МЮ» первой победы?

В 1-м туре Премьер-лиги «Ман Юнайтед» показал, что во время межсезонья как следует поработал, и дал бой «Арсеналу». Вот только ошибка Алтая во время исполнения соперниками углового всё равно привела к поражению с минимальным отставанием (0:1), и продемонстрировавшие симпатичный футбол манкунианцы остались без очков. «Фулхэм» — соперник попроще. Сами же лондонцы разжились ничьей 1:1 с «Брайтоном» с помощью гола на 90+6-й минуте и не прочь вновь подкинуть проблем фаворитам.

🎾 20:00*: Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: подтвердит ли Кудерметова статус сеяной?

Вероника Кудерметова набрала в последнее время ход, на недавнем «тысячнике» в Цинциннати победила пять подряд соперниц и добралась аж до полуфинала, что позволило ей взлететь на 10 мест в рейтинге WTA, вернуться в топ-30 и попасть в посев US Open. Первой соперницей россиянки будет 23-летняя индонезийка Джаниче Чен — дебютантка и ТБШ, и основных сеток уровня WTA. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Эна Сибахара.

⚽️ 20:00: «Сочи» — «Балтика», РПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останутся ли калининградцы в топ-5?

Команда Андрея Талалаева безумно обидно упустила победу над лидером РПЛ в прошлом туре: штанга и чудовищный промах с убойной позиции помешали сделать 2:0 в матче с «Локомотивом», а потом москвичи реализовали стандарт и покинули Калининград с ничьей. Вернётся ли фарт к «Балтике»? Проверит «Сочи» — пока что худший представитель чемпионата с одним очком за пять туров. Сочинцам срочно нужно вылезать из болота, и предстоящий матч для них имеет колоссальное значение.

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Парма», Серия А, 1-й тур

Интрига: стартуют ли туринцы с победы?

«Ювентус» не смог побороться за золото в пяти сезонах подряд. Может, получится в шестом? Новый розыгрыш Серии А туринцы начнут домашним матчем с «Пармой», которая и от вылета спаслась с трудностями, и летом лишилась нескольких важных винтиков: ушли Бонни, Зом, Ман, Леони. Команда серьёзно перестраивается, а тут ещё и сложный выезд в Турин, куда приехали на подмогу Дэвид, Консейсау-младший и другие звёзды. Ожидаем разгром или андердог удивит? Как, например, в их последней встрече (1:0).

⚽️ 21:45: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Головин?

В 1-м туре Головин своё имя на табло не записал, тем не менее именно его прострел привёл к автоголу Льориса. Так «Монако» открыл счёт в матче с «Гавром», чтобы потом довести дело до уверенной победы (2:1). Теперь соперник будет куда сильнее. В предыдущем сезоне «Лилль» не уступил монегаскам (0:0, 2:1), так что в данном противостоянии намечается неудачная серия. Или нет? «Доги» выйдут предельно мотивированными, потому что упустили очки, ведя в два мяча у «Бреста» (3:3).

Тренер монегасков считает, что в команде переизбыток игроков: Главный тренер «Монако» Хюттер заявил, что сейчас в команде слишком много футболистов

⚽️ 22:30: «Овьедо» — «Реал» Мадрид, Примера, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Алонсо закрепит результат 1-го тура?

Тренерский дебют в Ла Лиге за «Реал» у Хаби Алонсо получился победным, но не выдающимся. «Осасуна» вышла всем составом оборонять 0:0, однако не смогла и пропустила с пенальти. В матче с «Овьедо» намечается иной сценарий? Новички высшего испанского дивизиона тоже должны были отличиться с 11-метрового, однако старый знакомый болельщиков РПЛ Рондон смазал попытку. А потом ещё и Рейна на 27-й минуте удалился, что привело к поражению от «Вильярреала» (0:2). Ждём, что новая игра мадридцев станет интереснее предыдущей.