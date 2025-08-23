Топ-события воскресенья: Дзюба против ЦСКА, US Open, бокс и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🥊 6:00*: Мурат Гассиев — Джереми Милтон, рейтинговый бой
- 🏒 12:00: «Локомотив» — «Нефтехимик», Кубок Блинова
- 🏐 12:00: Чехия — Словения, женщины, группа D
- 🏐🎦 13:00: Италия — Куба, женщины, группа B
- ⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 6-й тур
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Северсталь», Кубок Блинова
- ⚽️ 17:30: ЦСКА — «Акрон», РПЛ, 6-й тур
- ⚽️ 18:30: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 2-й тур
- 🎾 20:00*: Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24), US Open, первый круг
- ⚽️ 20:00: «Сочи» — «Балтика», РПЛ, 6-й тур
- ⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Парма», Серия А, 1-й тур
- ⚽️ 21:45: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 2-й тур
- ⚽️ 22:30: «Овьедо» — «Реал» Мадрид, Примера, 2-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🥊 6:00*: Мурат Гассиев — Джереми Милтон, рейтинговый бой
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: перезагрузка Железного продолжается?
В ночь с 23 на 24 августа в Майами, США, состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира очередной поединок проведёт экс-чемпион мира в крузервейте, бывший претендент на титул абсолютного чемпиона мира Мурат Гассиев. Он разделит ринг с американцем Джереми Милтоном. Гассиев вновь вернулся в США, где не выступал два года, и рассчитывает на более серьёзные поединки. Россиянину нужно выходить и побеждать ярко, чтобы вновь напомнить о себе, а дальше, возможно, появятся и более привлекательные варианты.
🏒 12:00: «Локомотив» — «Нефтехимик», Кубок Блинова
Интрига: сможет ли «Нефтехимик» одержать первую победу?
«Нефтехимик» в Омске плетётся в самом низу таблицы, проиграв «Северстали» и «Авангарду». «Локомотив» под руководством нового тренерского штаба тоже пока только пытается нащупать свою игру. Покорится ли действующий чемпион нижнекамцам или их серия поражений продолжится?
🏐 12:00: Чехия — Словения, женщины, группа D
Интрига: шанс на выход из группы
Обе команды хоть и проиграли первые матчи, но по-прежнему сохранили шансы на выход из группы. Если сборная Чехия периодически принимает участие в чемпионате мира, то для Словении этот год стал дебютным. Поэтому словенские волейболистки постараются продлить своё выступление на турнире как можно дольше, а для этого нужно побеждать прямого конкурента во второй игре. Получится ли это сделать у Словении или Чехия станет непреодолимой преградой на пути в следующий раунд?
🏐🎦 13:00: Италия — Куба, женщины, группа B
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: итальянки снова не заметят соперника?
Итальянская сборная не испытала никакого сопротивления в первой игре со Словакией. И продлила тем самым свою победную серию, которая теперь насчитывает 30 выигранных матчей. И вероятность того, что кубинки увеличат это число, очень высока. На данный момент команды на разных полюсах мирового рейтинга: Италия — на первом месте, Куба же занимает 24-ю строчку. Поэтому для того, чтобы обыграть лидера сборной с Острова свободы, нужно будет прыгнуть выше головы. Готовы ли кубинки совершить невозможное?
⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: отомстят ли краснодарцы за поражение в Кубке?
Проигрывать на своём поле неприятно. Особенно для чемпионов, пусть речь и о кубковом матче. Самарцы начали сезон крайне бодро, в конце июля прибавив к успехам в Мир РПЛ и гостевую победу над «Краснодаром» (2:1). В результате именно они пока лидируют в группе, где также есть московское «Динамо» и «Сочи». Но это дела другого турнира. В Премьер-Лиге же случились поражение в Грозном (1:3) и падение на шестую строчку. «Краснодар» ухудшит положение? Особенно с учётом притязаний на лидерство — отрыв «Локомотива» совсем не внушителен и составляет одно очко.
🏒 16:30: «Авангард» — «Северсталь», Кубок Блинова
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Северсталь» возьмёт Кубок Блинова?
«Северсталь» потрясающе проводит предсезонный турнир в Омске и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, не зная поражений. Подопечные Андрея Козырева уже справились и с действующим чемпионом КХЛ «Локомотивом», а также с «Нефтехимиком» и «Сибирью». На очереди – «Авангард»?
⚽️ 17:30: ЦСКА — «Акрон», РПЛ, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: такая же, как и в самарско-краснодарском противостоянии
Тренер тольяттинцев Заурбек Тедеев называл ЦСКА лучшей командой РПЛ по качеству игры. А случилось это после гостевой победой над армейцами в Кубке. Да, по итогам серии пенальти, но результат есть (1:1, 5:4 пен.). Получится ли у москвичей взять реванш? «Акрону» тоже есть что доказывать: в предыдущем туре команда на своём поле неожиданно уступила «Оренбургу», хотя вела в счёте (1:2). Нужно подтвердить, что то было нелепой случайностью, и вновь показать зубы в противостоянии с одним из лидеров чемпионата.
⚽️ 18:30: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: добьётся ли «МЮ» первой победы?
В 1-м туре Премьер-лиги «Ман Юнайтед» показал, что во время межсезонья как следует поработал, и дал бой «Арсеналу». Вот только ошибка Алтая во время исполнения соперниками углового всё равно привела к поражению с минимальным отставанием (0:1), и продемонстрировавшие симпатичный футбол манкунианцы остались без очков. «Фулхэм» — соперник попроще. Сами же лондонцы разжились ничьей 1:1 с «Брайтоном» с помощью гола на 90+6-й минуте и не прочь вновь подкинуть проблем фаворитам.
🎾 20:00*: Джаниче Чен (Индонезия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 24), US Open, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: подтвердит ли Кудерметова статус сеяной?
Вероника Кудерметова набрала в последнее время ход, на недавнем «тысячнике» в Цинциннати победила пять подряд соперниц и добралась аж до полуфинала, что позволило ей взлететь на 10 мест в рейтинге WTA, вернуться в топ-30 и попасть в посев US Open. Первой соперницей россиянки будет 23-летняя индонезийка Джаниче Чен — дебютантка и ТБШ, и основных сеток уровня WTA. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Эмма Радукану — Эна Сибахара.
⚽️ 20:00: «Сочи» — «Балтика», РПЛ, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: останутся ли калининградцы в топ-5?
Команда Андрея Талалаева безумно обидно упустила победу над лидером РПЛ в прошлом туре: штанга и чудовищный промах с убойной позиции помешали сделать 2:0 в матче с «Локомотивом», а потом москвичи реализовали стандарт и покинули Калининград с ничьей. Вернётся ли фарт к «Балтике»? Проверит «Сочи» — пока что худший представитель чемпионата с одним очком за пять туров. Сочинцам срочно нужно вылезать из болота, и предстоящий матч для них имеет колоссальное значение.
⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Парма», Серия А, 1-й тур
Интрига: стартуют ли туринцы с победы?
«Ювентус» не смог побороться за золото в пяти сезонах подряд. Может, получится в шестом? Новый розыгрыш Серии А туринцы начнут домашним матчем с «Пармой», которая и от вылета спаслась с трудностями, и летом лишилась нескольких важных винтиков: ушли Бонни, Зом, Ман, Леони. Команда серьёзно перестраивается, а тут ещё и сложный выезд в Турин, куда приехали на подмогу Дэвид, Консейсау-младший и другие звёзды. Ожидаем разгром или андердог удивит? Как, например, в их последней встрече (1:0).
⚽️ 21:45: «Лилль» — «Монако», Лига 1, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как сыграет Головин?
В 1-м туре Головин своё имя на табло не записал, тем не менее именно его прострел привёл к автоголу Льориса. Так «Монако» открыл счёт в матче с «Гавром», чтобы потом довести дело до уверенной победы (2:1). Теперь соперник будет куда сильнее. В предыдущем сезоне «Лилль» не уступил монегаскам (0:0, 2:1), так что в данном противостоянии намечается неудачная серия. Или нет? «Доги» выйдут предельно мотивированными, потому что упустили очки, ведя в два мяча у «Бреста» (3:3).
⚽️ 22:30: «Овьедо» — «Реал» Мадрид, Примера, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Алонсо закрепит результат 1-го тура?
Тренерский дебют в Ла Лиге за «Реал» у Хаби Алонсо получился победным, но не выдающимся. «Осасуна» вышла всем составом оборонять 0:0, однако не смогла и пропустила с пенальти. В матче с «Овьедо» намечается иной сценарий? Новички высшего испанского дивизиона тоже должны были отличиться с 11-метрового, однако старый знакомый болельщиков РПЛ Рондон смазал попытку. А потом ещё и Рейна на 27-й минуте удалился, что привело к поражению от «Вильярреала» (0:2). Ждём, что новая игра мадридцев станет интереснее предыдущей.