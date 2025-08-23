«Сити» провалился дома. И это ещё судья в их пользу начудил

Всё-таки есть в футболе что-то вечное. Например, ошибки судей и проблемы у «Сити» в матчах с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы возглавила таблицу после 1-го тура, потому что неделю назад одержала крупную победу (4:0 – во встрече с «Вулверхэмптоном»), но на этот раз у «Сити» всё пошло не так.

В основе вместо Доку и Силву вышли Шерки и Мармуш. Последний ещё до перерыва запорол три момента. Самый обидный – третий, когда Холанд вывел партнёра один на один с Викарио, в которого и пробил Мармуш. Нельзя сказать, что у «Сити» было мало моментов, однако при этом и у своих ворот получалось много несогласованности.

Счёт открыли гости – Ришарлисон вышел играть в центре нападения, но промчался по правому флангу и подал на Джонсона, который расстрелял ворота из убойной позиции. Второй гол «Тоттенхэма» получился ещё более обидным для хозяев. Траффорд неудачно разыграл мяч низом в своей штрафной и подставил команду. Через мгновение уже Пальинья точно пробил по воротам. Интересно, что Эдерсон при этом уже восстановился от травмы и остался на скамейке (вероятно, из-за грядущего трансфера).

На самом деле тайм для «Сити» мог бы сложиться ещё более грустно. На 39-й минуте всё тот же Траффорд вышел из штрафной, влетел в Кудуса коленом и ещё сыграл рукой. Удивительно, как главный судья не удалил вратаря «Сити». И ещё больше поражает, что VAR не вмешался.

Грубая игра Траффорда и попадание мяча в его руку Фото: Кадры из трансляции

Можно было ждать, что второй тайм начнётся с замен, однако Гвардиола чуть выждал и потом уже выпустил Доку и Силву. Сразу после перерыва у «Сити» был хороший момент, когда накрыли уже голкипера «Тоттенхэма», разыгрывающего от ворот, но Холанд в отличной ситуации не разобрался, сделав неудачный пас.

«Тоттенхэм» в этом сезоне уже терял преимущество в два мяча, поэтому не стал сбавлять и прижиматься к воротам. Гости, даже ведя в счёте, создавали не меньше моментов, чем соперник. «Сити» пришлось выпускать и Фодена, и Родри, однако принципиально игра не изменилась. Хозяева, конечно, давили, мяч вроде даже едва задел перекладину после удара Силвы, но в целом «Тоттенхэм» держался уверенно и сохранил победный счёт. Замена тренера летом казалось неоднозначной для лондонского клуба, если учитывать победу в ЛЕ, но по состоянию на сегодня команда отлично смотрится с Томасом Франком – две сухие победы в двух стартовых турах АПЛ. И разность 5:0 по забитым и пропущенным.