«ЦСКА будет бороться за золото, а «Ростов» — за выживание». Кириченко — о бывших клубах

21 августа в Иванове состоялся матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором местный «Текстильщик» в серии пенальти обыграл «Тверь». После встречи корреспондент «Чемпионата» пообщался с главным тренером ивановского клуба Дмитрием Кириченко. Бывший нападающий сборной России раскритиковал инфраструктуру Leon-Второй лиги А, рассказал о своих тренерских амбициях, а также объяснил сегодняшние результаты небезразличных ему «Ростова» и ЦСКА.

Что не так с инфраструктурой Второй лиги и каковы тренерские амбиции Кириченко

— Каким вы нашли уровень Второй лиги?

— Я его знаю. Есть крепкие команды, есть послабее. Большого перепада в уровне «Серебра» и «Золота» нет.

— Что можно сказать об инфраструктуре?

— Она слабая. Здесь российскому футболу надо прибавлять. Понятно, что это зависит от финансов, а с ними всё не так хорошо в провинциальных командах. Материальное положение клубов оставляет желать лучшего. Хотя у нас в Иванове один из лучших стадионов. Есть большая трибуна. Неспроста наш город был выбран для трансляции по ТВ кубкового матча. Но и нам есть куда расти.

— Какие цели ставите перед собой как тренер?

— Я работаю сейчас в Иванове, а как будет дальше, одному богу известно. Отдаю всего себя команде. Где-то получается лучше, где-то — хуже. Главное, что тренер должен работать. Вторая лига — значит, Вторая лига. Я просто хочу заниматься делом.

— Однако наверняка есть цель тренировать в РПЛ.

— Я могу посмотреть и послушать кучу мотивационных роликов, но есть реальность. Сейчас я работаю в «Текстильщике» и должен отдавать всего себя здесь, что я и делаю. Думаю, всё будет нормально.

Раздевалка «Текстильщика» после победы над «Тверью» Фото: ФК «Текстильщик»

— У вас есть клуб мечты?

— Я не витаю в облаках и не мечтаю. Есть работа сегодня — работаю здесь. Завтра будет работа в Премьер-Лиге — буду работать там. Понятно, что хотелось бы тренировать российские топ-клубы, однако это всё для красивого разговора. Мне очень понравилось выражение Сергея Николаевича Галицкого: «Я верю в кропотливый и ежедневный труд». Это хороший посыл всем людям.

С чем связан кризис «Ростова» и почему команду ждёт борьба за выживание

— Не могу не спросить о близком вам «Ростове». Тяжело видеть такой старт сезона?

— Там большая группа команд набрала мало очков. Я считаю, что всё закономерно: «Ростов» покинули Карпин и группа ведущих футболистов. Одно дело, когда молодые ребята играют рядом с опытными и квалифицированными футболистами, которые востребованы в топ-клубах, как те же Глебов, Осипенко, Комличенко. Другое дело, когда молодых ребят становится больше. Это проблема.

У «Ростова» будет непростой сезон. Насколько понимаю, турбулентная обстановка в руководстве клуба. Состав «Ростова» сейчас вряд ли подразумевает борьбу за высокие места. Потери ведущих игроков не прошли бесследно.

Максим Осипенко и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Уход Карпина сильно ударил по команде?

— Понятно, что сейчас тренирует Альба, который играл большую роль в штабе Карпина. Он вёл аналитическую и тактическую работу. Скажем так, Валерий Георгиевич жёстче требовал со своих футболистов, чем Альба.

— Почему Альба не справляется с ситуацией?

— Повторюсь, основной фактор — уход ведущих футболистов. Из линии обороны ушёл Осипенко, из полузащиты — Глебов — это лучшие игроки «Ростова». Сейчас эти потери до конца не восполнены. Также не все игроки здоровы. Мохеби только восстановился, Сако много пропускал. Надо отметить, что в обороне — молодые ребята. Взять игру с «Рубином» — не могу сказать, что они сильно переиграли «Ростов». Клуб ждут непростые времена.

— Нет ощущения, что отставка Альбы назревает?

— Не готов говорить, что напрашивается отставка моего коллеги. Тут очень важно, что происходит в руководстве клуба. Я точно не знаю, кто принимает решения. Не всё дело в тренере.

— На что может претендовать «Ростов» в нынешнем сезоне?

— «Ростов» ждёт борьба за выживание. Только это.

— Вплость до худшего сценария с вылетом в Первую лигу?

— У нас большая группа команд внизу. Скорее всего, вверху таблицы мы увидим шесть или семь привычных нам команд, а внизу будут те же, может, за исключением «Балтики». Уровень футболистов подразумевает многое. Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут потихоньку подниматься. Сейчас бесполезно говорить, как всё сложится у «Ростова», потому что впереди 25 туров.

Может ли ЦСКА замахнуться на чемпионство и почему команда хороша при Челестини

— Второй близкий вам клуб — ЦСКА. Вас удивила отставка Николича после успешного сезона?

— Удивила. Всё-таки ЦСКА выиграл трофей, а Николич сразу ушёл. Но не считаю, что произошло что-то сверхъестественное. У Николича появилось предложение с возможностью участия в еврокубках, более интересное по финансам. Смысла осуждать нет. Насколько я вижу, перемены пошли только на пользу. ЦСКА стал веселее, быстрее и больше атаковать. Нет худа без добра.

— Назначение Челестини сначала вызвало скепсис из-за того, что он мало знаком российскому болельщику. Как вы восприняли его назначение?

— Понятно, что человек мало знаком любителям российского футбола, в том числе и мне. Однако у клуба было понимание, за что берут Челестини. Реальность показывает, что тренер очень хорошо вписался в команду. ЦСКА выглядит хорошо. Это только в плюс менеджменту клуба.

Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кажется, ЦСКА выглядит хорошо не благодаря, а вопреки. Команду внезапно покинул главный тренер и ушёл ряд игроков. За счёт чего ЦСКА всё равно в таком порядке?

— В ЦСКА большая группа очень качественных футболистов. Давайте не будем забывать Акинфеева, Дивеева, Кругового, Кисляка, Облякова, Глебова. У команды быстрая и креативная линия полузащиты, которая хорошо работает с мячом. Мне кажется, у Челестини футбольное мировоззрение отличается от взглядов Николича. Команда начала больше играть в атакующий футбол. ЦСКА стало весело смотреть.

— Главный новичок ЦСКА Алвес уже успел произвести впечатление?

— Алвес хорошо сыграл в матче с «Динамо». Однако ничего бы не происходило в атаке ЦСКА без грубых ошибок защитников «Динамо». Он забил простой гол, как в детском саду. Игрок техничный, хорошо работает с мячом и чувствует игру. Хорошее приобретение.

— Алвес может стать лидером в атакующей линии ЦСКА?

— Сейчас я бы настолько не преувеличивал. Время покажет. Будем надеяться. Состав ЦСКА в целом подразумевает хороший футбол. Ванька Обляков, Кисляк, Глебов — быстрые и техничные игроки, которые держат интенсивность. ЦСКА в нынешнем сезоне будет в числе претендентов на золотые медали.

— Главный актив ЦСКА сейчас — Кисляк. Приятно удивляет в своём возрасте?

— Да. Достаточно зрелая игра для такого молодого парня. Есть скорость, интенсивность, ведение борьбы, ещё и хорошие голы забивает. Не по годам зрелый футболист. У нас в целом не так много ребят в таком молодом возрасте показывают подобный уровень игры. Надо отметить, что в «Локомотиве» тоже собралась большая группа таких игроков во главе с Батраковым.

— Слухи постоянно связывают Кисляка с Турцией. Стоит уезжать?

— ЦСКА — топ-клуб России. Ты живёшь в прекрасной стране, в своём городе с отличным стадионом. Да, сейчас нет еврокубков. Однако я был бы рад, если бы наши хорошие футболисты оставались в своём чемпионате. Мировых звёзд я могу посмотреть по телевизору — в той же Испании или Англии. Практика показывает, что бо́льшая часть наших футболистов не выдерживает конкуренции в Европе, за исключением Головина.

Мы видим примеры Захаряна, Миранчуков. Алексей Миранчук неплохо показал себя в «Аталанте», но у нас нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы Европы. Время всё равно расставит всё по своим местам. Кто будет держать уровень продолжительное время, тот уедет. У Кисляка и Глебова сейчас, по сути, первый сезон, где они показывают такой уровень. Нужно время. Мы видим некоторые примеры. Тот же Глушенков — топ-игрок, а сейчас непонятно во что играет. Нужно время и терпение.

— В нынешнем сезоне борьба за чемпионство для ЦСКА более реальна, чем в предыдущие годы?

— Более реальна. Надо сказать, что «Зенит» находится не в лучшем состоянии. ЦСКА заслуживает высочайшей оценки. Очевидно, что не всегда будет всё так складываться, однако стоит с оптимизмом смотреть на армейцев. Несмотря на молодость, команда окрепла. Не вижу причин, почему ЦСКА не должно быть в когорте претендентов на золото.