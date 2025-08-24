Трудный выезд «Краснодара» в Самару, Дзюба против ЦСКА. Эффектное закрытие тура РПЛ! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 6-й тур Мир РПЛ подходит к концу. Сегодня, 24 августа, нас ждут три матча. За двумя из них «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Первая игра — испытание для чемпиона. «Краснодар» едет в гости к «Крыльям Советов», которые удивили многих на старте сезона. Да, после четырёх туров последовало поражение от «Ахмата», но самарцы всё равно превосходят все ожидания. А если получится отнять очки у мощного и стабильного «Краснодара» (четыре победы в пяти встречах), то позитив вокруг клуба только повысится.

Затем сыграют ЦСКА и «Акрон». Армейцы будто не заметили смены тренера. После ухода Николича и назначения Челестини дела всё так же хороши: три победы и ни одного поражения в РПЛ плюс уверенное место среди лидеров чемпионата. «Акрон» тоже привычно стабилен. Несмотря на проигрыш «Оренбургу» неделю назад, борьбой за выживание пока не пахнет.

Закроют тур «Сочи» и «Балтика», но за этой игрой мы будем следить отдельно.