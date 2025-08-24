Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ, где смотреть, 24 августа 2025, ЦСКА — Акрон

Трудный выезд «Краснодара» в Самару, Дзюба против ЦСКА. Эффектное закрытие тура РПЛ! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн 6-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 6-й тур Мир РПЛ подходит к концу. Сегодня, 24 августа, нас ждут три матча. За двумя из них «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Первая игра — испытание для чемпиона. «Краснодар» едет в гости к «Крыльям Советов», которые удивили многих на старте сезона. Да, после четырёх туров последовало поражение от «Ахмата», но самарцы всё равно превосходят все ожидания. А если получится отнять очки у мощного и стабильного «Краснодара» (четыре победы в пяти встречах), то позитив вокруг клуба только повысится.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Затем сыграют ЦСКА и «Акрон». Армейцы будто не заметили смены тренера. После ухода Николича и назначения Челестини дела всё так же хороши: три победы и ни одного поражения в РПЛ плюс уверенное место среди лидеров чемпионата. «Акрон» тоже привычно стабилен. Несмотря на проигрыш «Оренбургу» неделю назад, борьбой за выживание пока не пахнет.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Закроют тур «Сочи» и «Балтика», но за этой игрой мы будем следить отдельно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android