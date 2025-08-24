Идеальная революция в ЦСКА. Это заслуга только Челестини?

Такое было сложно представить. Особенно в начале июня, когда ЦСКА резко остался без главного тренера и «ромбовой» философии. Интересно, о чём в тот момент думало руководство? Две недели назад Марко Николич в трофейной раздевалке публично объявил: в следующем сезоне цель команды – чемпионство. Боссы, находящиеся в тот момент в эйфории, его логично поддержали. Как иначе? Ведь новая игровая философия ЦСКА действительно стала сюрпризом для всех. И, казалось, этот ресурс можно развивать, делая лучше. В общем, все были воодушевлены. А потом – бездна.

В ЦСКА точно понимали – необходимо 100-процентно попасть с новым тренером. Иначе все красивые слова из мая придётся выбрасывать в мусорное ведро. А ещё – расстроить своих же болельщиков и получить насмешки от конкурентов. Представьте, если бы ЦСКА сейчас остался без Суперкубка и находился в районе нынешнего «Спартака»? Критики было бы много. В первую очередь – в сторону руководства. Упрекали бы, что не удержали Николича, криво обновили команду, взяли не того тренера. Нашлось бы и ещё несколько весомых аргументов. Но этого удалось избежать.

Хотя приглашение Фабио Челестини казалось огромным риском. Да, он показал, что умеет добиваться результата и ставить игру. Однако имеет совсем другую тренерскую философию. Требовались совсем иные настройки, на которые просто не было времени. Наверняка в клубе готовились к тяжёлому старту – с поражениями, поисками себя и противодействием критике.

Фабио Челестини в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но получили совсем другое: победу в Суперкубке и место в топ-3 к 5-му туру. Просто сценарий мечты. И речь ведь не только о результатах. ЦСКА действительно показывает классный футбол. Неожиданно мы выяснили: для качественной перестройки не нужны трёхмесячные сборы и половина чемпионата. Её можно провести в короткий срок, если чётко понимаешь собственные желания.

Хотя проблема возникла и с игроками. Ключевой центральный защитник Виллиан Роша получил суперпредложение из ОАЭ. Келлвен захотел в Бразилию, Файзуллаев – в Турцию. Плюс ушёл Койта. И это выглядело финальным ударом по амбициям. Однако нет: оказалось, результата можно добиться с парой Дивеев – Лукин в центре обороны даже с «Зенитом». Если просто объяснить им, как действовать против кризисной команды. Понятно, что требовались трансферы. И здесь ЦСКА пока точно работает на уровне. Чего стоит только приглашение Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу». Пока это самый дорогой из новичков ЦСКА, за которого заплатили чуть больше € 5 млн. И, судя по игре с «Динамо», ему не нужно долго время привыкать к Мир Российской Премьер-Лиге. Он готов делать разницу в том футболе, который ставит Челестини.

Да, спады неизбежны. И новый тренер это точно понимает. Судя по его репликам, даже после убедительных побед над «Рубином» и «Динамо» он остаётся в этой вселенной, где команда ещё только учится принимать его требования. И неспособна весь матч показывать тот футбол, который он хочет. Однако такие победы точно добавляют уверенности в правильности выбранного пути. А сейчас для ЦСКА это самое важное.

И ведь уже никто не вспоминает «ромб» и цели Николича. Мы слишком быстро получили другой ЦСКА, который очень плавно переживает революцию. И проводит её куда быстрее остальных топов. Если всё пойдёт так и дальше, то трофейные амбиции станут реальностью. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся клуб.

