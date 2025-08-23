«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео

«Зенит» точно хотел начать сезон иначе. И после 5-го тура Мир РПЛ планировал опережать Махачкалу больше чем на одно очко. Но реальность оказалась иной. «Динамо» после продажи Эгаша Касинтуры предрекли место внизу таблицы, однако они смогли заменить лидера. Победили «Ахмат» и набрали пять очков перед матчем с петербуржцами. А у команды Сергея Семака — шесть. Кто-то мог пошутить, что это встреча прямых конкурентов. Однако понятно, что «Зенит» был фаворитом. Хоть и не во всех отрезках матча это демонстрировалось на поле.

Семак удивил составом. Вместо дисквалифицированного Дугласа Сантоса в основе вышел Юрий Горшков. Не самое очевидное решение, если учитывать присутствие в заявке Романа Веги. Также в запасе остался Жерсон. А место в тройке полузащитников заняли Барриос, Вендел и Педро. А впереди вышел Александр Соболев. Маттео Кассьерра в этот раз наблюдал за происходящим со скамейки. У Хасанби Биджиева выбор, конечно, скромнее. Однако отмечаем выход новичка Мехди Мубарика — во второй раз в сезоне.

По первым пяти минутам показалось, что «Зенит» – прежний. Тот, который выходил с командами из второй части таблицы и на классе набирал очки. Петербуржцы создали несколько опасных подходов, а самый интересный был у Энрике: бразилец на скорости получил мяч на углу штрафной, но пробил мимо. Однако аура доминирования быстро растворилась. Динамовцы поняли, что против них такие же игроки. И тоже решили поиграть в футбол. На седьмой минуте это едва не закончилось голом: Агаларов после ошибки Дркушича вылетел один на один, и только спасение Адамова помогло сохранить нули на табло. Денис, похоже, закрепляется в статусе первого номера.

Вскоре снова накосячила оборона «Зенита». И конкретно Дркушич. Он проиграл единоборство Агаларову, тот влетел в штрафную, но не довёл до удара. И в этот момент встречи возникли сомнения: а точно ли «Зенит» фаворит? К 15-й минуте вице-чемпионы всё-таки создали ещё несколько подходов. И в центре внимания постоянно находился Энрике. В похожих точках он получал мяч у штрафной и бил. Однако либо мимо, либо спасал вратарь.

Понятно, что на дистанции тайма «Зенит» был лучше. Но преимущество не было подавляющим. Требовалось изменение счёта. И на 27-й минуте для этого появился повод: «Зенит» разыграл стандарт, а в штрафной завалили Эраковича. Изначально Кукуян не увидел нарушения, однако видеоассистенты пригласили его посмотреть момент. Итоговое решение — пенальти, который реализовал Мостовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что это был пятый пенальти «Зенита» в шести матчах РПЛ. А Мостовой сравнялся по голам с Кассьеррой (у обоих — по три). Но требовалось закрепить преимущество. И через шесть минут это сделал Мантуан. Получил в штрафной мяч от Педро и мягко перекинул Волка. Получилось эффектно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма «Зенит» мог сделать счёт 4:0. Но оба раза неудачно играл Мостовой. Дважды его выводили один на один с Волком, однако пробить мешали защитники. Семаку оставалось вскидывать руки. Ведь его команда всё могла решать уже в первом тайме.

А в начале второго отыграть один мяч могла уже Махачкала. Мастури имел неплохой шанс проткнуть мяч в сетку. Момент, по сути, остался единственным. «Зенит» не бросил играть. Пусть и действовал уже на сниженных скоростях с минимумом моментов. Да и «Динамо» понимало: если начнут открываться, тут же пропустят третий. Так что не особо бежали вперёд. Темп матча сбивали и замены. Так что в какой-то момент казалось, что всё идёт к сохранению счёта, который установился в первом тайме.

Но нет. Ситуативно петербуржцы всё-таки просыпались. Например, вышедший на замену Глушенков, которому точно было что доказывать. На 73-й минуте он ассистировал с фланга на Горшкова, который забил третий.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через 15 минут сам Глушенков показал уровень. И одновременно то, что отдавать его в аренду — как минимум преждевременно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Зенита» только вторая победа в сезоне. Но в матче, где иначе быть не могло.