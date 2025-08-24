«Спартак» закрыл долгую сагу, у «Динамо» и ЦСКА — яркие сделки. Трансферы недели в РПЛ

На этой неделе в Мир РПЛ состоялось несколько любопытных трансферов. Рассказываем о них и обо всех остальных. Активнее всех, как и в целом этим летом, вёл себя ЦСКА.

ЦСКА купил двоих южноамериканцев и отпустил нападающего в Турцию

Жоао Виктор и Ди Лусиано Фото: ПФК ЦСКА

Армейцы продолжают пылесосить южноамериканский рынок на предмет новых Мойзесов, Даниэлей Карвальо и Вагнеров Лавов. Суммарно за € 5,65 млн удалось купить 27-летнего центрального защитника Жоао Виктора и 21-летнего правого защитника Рамиро Ди Лусиано. Про обоих мы уже писали, поэтому здесь — совсем кратко. Первый призван заменить ушедшего за комфортной зарплатой в «Аль-Джазиру» Виллиана Рошу, второй — Келлвена, который умчал в «Палмейрас».

Вот как нескромно описал свои плюсы Ди Лусиано: «Я много помогаю в атаке. Но когда нужно защищаться, я защищаюсь. Знаю, когда нужно обороняться, а когда — переходить в атаку. Однако в целом меня больше всего характеризуют именно игра в атаке и скорость». Ну а Виктор просто очень рад, что сменил токсичную атмосферу (ему и его близким фанаты угрожали расправой) на семейную: «Спасибо за эту возможность, очень рад быть здесь, на этом прекрасном стадионе. Я никогда не был в России, начинаю адаптироваться. Моему выбору поспособствовали честное отношение, честные переговоры со стороны ЦСКА, а также тот факт, что я знаком с некоторыми игроками клуба. С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии. Именно это повлияло на мой выбор».

В то же время красно-синие отпустили в платную аренду с обязательным выкупом 25-летнего нападающего Секу Койта. Турецкий «Генчлербирлиги» отдал € 400 тыс. сейчас, а ещё € 1,6 млн заплатит следующим летом. С учётом того, что малийца подписывали свободным агентом, сделка очень даже удачная.

«Спартак» всё-таки заполучил Самошникова

Илья Самошников Фото: ФК «Спартак»

Слухи о вероятном переходе Ильи Самошникова из одного московского клуба в другой ходили больше месяца и наконец-то подтвердились. Теперь ауты «Спартака» на левом фланге (или на правом, 27-летний футболист универсален) должны стать убийственными, а «Локомотив» обогатился на € 3,7 млн. Новичок красно-белых взял 14-й номер (привычный 77-й занял Тео Бонгонда) и озвучил амбициозную цель — выиграть РПЛ.

«Всё хорошо. Многих российских ребят в команде я знаю, с иностранцами тоже уже получилось немного пообщаться. Меня все поздравили и пожелали удачи. Приняли прекрасно. С тренерским штабом ещё предстоит познакомиться, но я знаю, что от меня требуется в плане тренировочного процесса», — рассказал Самошников «Матч ТВ».

«Динамо» купило Антона Миранчука и отпустило Лаксальта

Антон Миранчук Фото: ФК «Динамо»

Командировка Антона Миранчука в Европу продлилась всего год. 29-летнего полузащитника за € 2,5 млн, если верить данным Transfermarkt, выкупило у «Сьона» «Динамо». Валерий Карпин продолжает собирать тех, с кем работал до назначения в московском клубе: в компании Максима Осипенко, Бактиёра Зайнутдинова и Ивана Сергеева пополнение. Контракт подписан по схеме «2+1».

Важная новость, которая могла потеряться на фоне покупки Миранчука, — расставание с Диего Лаксальтом. 32-летний уругваец был важной частью команды при прежних тренерах, но вот с Карпиным не сработался и в этом сезоне ни одного матча не провёл. Видимо, покупателей на левого защитника не нашлось, поэтому его отпустили бесплатно. «Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба. Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда. Я искренне желаю всем всего наилучшего. До встречи. Спасибо вам», — сказал Диего на прощание.

Ду Кейрос арендован «Оренбургом»

Ду Кейрос Фото: ФК «Оренбург»

25-летний полузащитник оказался в «Зените» из-за бунта Юри Алберто и не выдержал конкуренции, отыграв за петербуржцев всего 16 встреч. Аренды в «Гремио» и «Спорт Ресифи» счастья ему тоже не принесли. Во втором случае его в начале июня и вовсе вывели из состава и заставили тренироваться индивидуально. Нужно было делать новый шаг в карьере. Получилось — в сторону «Оренбурга».

«У Ду Кейроса не сложились взаимоотношения в бразильском клубе. Поэтому он перешёл в «Оренбург», чей главный тренер был заинтересован в таком полузащитнике», — слова зенитовского босса Александра Медведева для «РИА Новости Спорт». Оренбуржцы представили новичка видео, где Владимир Слишкович выбрал полузащитника в игровом симуляторе, и тот появился на реальном поле стадиона «Газовик». Эх, а ведь мог таким способом взять Родри или Педри.

В Махачкалу приехал нападающий сборной Туниса

Хазем Мастури Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» привыкло радовать хорошими трансферами за небольшие деньги. Теперь взяли футболиста из «Монастира». 28-летний Хазем Мастури прошлой осенью дебютировал за сборную Туниса, забив в итоге за шесть матчей два раза, а этим летом отправился покорять РПЛ. На местном уровне у него статистика впечатляющая: 30 голов и девять ассистов в 68 встречах. По данным СМИ, его контракт с махачкалинцами рассчитан до лета 2028 года, а сумма трансфера составила € 350 тыс.

В Премьер-Лиге Мастури уже поучаствовал в двух матчах — с «Пари НН» и «Зенитом». Обошлось и без результативных действий, и без набранных очков.

Другие сделки: