Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Ростов — 3:3, обзор матча РПЛ, видео голов: Батраков, Воробьёв, Сильянов, Сулейманов, Роналдо, 23 августа 2025

Фантастика в РПЛ! «Ростов» дважды спасся против «Локо», а Роналдо забил на 90+8-й! Видео
Кирилл Закатченко
Отчёт «Локомотив» — «Ростов» — 3:3
Аудио-версия:
Донской клуб за один тайм оформил столько же голов, сколько за предыдущие пять туров.

Лидер Мир РПЛ провёл матч 6-го тура дома — «Локомотив» принимал в Москве «Ростов». Ещё одна огненная игра!

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Локомотив» подошёл к 6-му туру РПЛ в статусе лучшей команды турнира. Четыре победы в пяти встречах, 13 очков из 15 возможных — отличный старт красно-зелёных. «Ростову» пока остаётся только мечтать о подобных результатах. Четыре поражения в пяти турах, три забитых мяча, третья с конца строчка в таблице. Джонатану Альбе можно только посочувствовать.

Хозяева создали два момента к седьмой минуте. И если Дмитрий Воробьёв пробил мимо дальнего угла, то Алексей Батраков не простил соперника. Отличный навес Зелимхана Бакаева на 20-летнего футболиста, а тот головой вонзил мяч в ворота. Седьмой гол Батракова (лучший результат в РПЛ). Больше половины из них (четыре) он забил головой. Этот парень продолжает удивлять. Отдельный привет обороне «Ростова», ведь Алексей оказался совершенно один в штрафной площади гостей.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 20-й минуте донская команда устроилась на 0:2. На этот раз Батраков выступил в роли ассистента — его длинный заброс на Воробьёва оказался результативным. Дмитрий усадил Умара Сако на пятую точку и попал точно в дальний угол. Логично, что у «Локомотива» забили два лучших бомбардира команды — Батраков и Воробьёв.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ко всем бедам «Ростова» добавилась ещё одна — Иван Комаров не доиграл до перерыва из-за травмы. Впрочем, у «Локо» тоже был свой пострадавший. Александр Руденко получил рассечение после столкновения с Сако. Нападающему хозяев перемотали голову, и он мужественно доиграл до перерыва. А там его заменили на Кристиана Рамиреса.

Нельзя сказать, что у «Ростова» не было моментов в первой половине. Мохаммад Мохеби зарядил выше перекладины, а удар Тимура Сулейманова ногой остановил Антон Митрюшкин. Гости превзошли соперника по владению мячом (65% на 35%), однако ушли на перерыв в плохом настроении. Константин Кучаев во флеш-интервью подчеркнул, что «Ростов» совершил детские ошибки: «В целом равная игра, но мы допустили детские ошибки и пропустили два мяча. Надоело! Ошибки такие, будто только вышли из детского футбола».

Константин Кучаев Подробнее

Вышедший на замену Рамирес реанимировал интригу. Футболист «Локомотива» завалил Роналдо около своих ворот — арбитр Сергей Чебан назначил пенальти и показал жёлтую карточку. Судью пригласили к монитору на предмет возможного удаления, однако тот оставил первоначальное решение в силе. Выход Рамиреса можно было вполне назвать эпичным, покажи Чебан ему красную карточку. Митрюшкин угадал направление удара Мохеби с 11-метровой отметки, но иранец попал в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше стало ещё интереснее. Перешедший из «Локомотива» в «Ростов» Тимур Сулейманов «передал привет» бывшей команде. Обработал мяч грудью и не оставил Митрюшкину никаких шансов ударом в дальний угол. Вратарь даже не прыгнул — 2:2. Наверное, Альба в перерыве крутил своей команде хайлайты второго тайма матча «Оренбург» — «Ахмат».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако «Локо» нашёл силы на третий гол в концовке. Вышедший на замену Николай Комличенко головой скинул на Александра Сильянова, а тот головой направил мяч точно в цель.

Казалось, что «Локомотив» уже не упустит победу, но Роналдо был против. Футболист «Ростова» забил на 90+8-й минуте после того, как мяч удачно отскочил к нему от Морозова. За одну встречу донской клуб отличился столько же раз, сколько и за весь предыдущий турнир. А Роналдо в слезах поцеловал эмблему «Ростова». Кстати, за пару минут до этого Никита Салтыков запорол атаку у ворот Рустама Ятимова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Московский клуб может упустить первое место в таблице по итогам 6-го тура РПЛ. А для «Ростова» это ничья — сродни победе. Возможно, дальше дела у клуба пойдут веселее.

А когда играют преследователи «Локомотива»?
