Карпин ярко прервал неудачную серию! «Динамо» забило нелепый победный гол. Видео

Московское «Динамо» прервало трёхматчевую безвыигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда Валерия Карпина победила дома «Пари НН». И во второй раз в чемпионате не пропустила.

В заявке «Динамо» появился новичок Миранчук, о трансфере которого объявили только сегодня, но полузащитник сборной России начал встречу на скамейке запасных. Из решений Карпина по составу обращал на себя внимание перевод на позицию левого вингера Скопинцева, который действовал в связке с Рубенсом. А у «Пари НН» неожиданно исполнил роль центрального защитника штатный опорник и капитан Майга.

Стартовые 10 минут команда Алексея Шпилевского провела очень уверенно, ничего не давала сделать «Динамо» своим прессингом. Наверняка болельщики хозяев успели подумать, что и в этот вечер безвыигрышная серия бело-голубых в РПЛ может продлиться. Хороший момент был у Олусегуна, однако он не превратился в голевой благодаря тому, что доиграл эпизод и нейтрализовал соперника Рубенс. Бразильский новичок «Динамо» и потом ещё как минимум в паре эпизодов фактически снимал мяч с ноги игроков «Пари НН» в опасных ситуациях. Молодец.

У «Динамо» первый удар только на 12-й минуте нанёс вингер Скопинцев. Вскоре команда Карпина создала и голевой момент, когда после полуудара-полупаса Касереса бил головой Фомин – гостей спасла перекладина. А в следующей атаке бело-голубых мяч влетел в сетку ворот нижегородцев. Началось всё с выноса от вратаря «Пари НН» Медведева. Касерес забрал подбор, после чего Макаров забил курьёзный гол. У Дениса получился очень неточный удар из-за штрафной, однако повезло с рикошетом от Карича. Вообще, фланги хозяев – Макаров и Скопинцев – выделялись активностью. У этих двоих с мотивацией сейчас всё в порядке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва «Динамо» нанесло пять ударов в створ, «Пари НН» – 0. Тем не менее первый тайм мог закончиться с любым результатом. У бело-голубых продолжал угрожать со второго этажа Фомин (Медведев спас чудесным сейвом!), а у нижегородцев своей бывшей команде едва не забил Лесовой. Команда Шпилевского стремилась поймать высокую линию обороны хозяев на ошибке – несколько острых передач прошли. Лесовой убегал с центра поля, но дал маху. В этом эпизоде судья зафиксировал офсайд, однако гол, возможно, засчитали бы после вмешательства VAR. Ещё запомнился хитрый розыгрыш углового от «Пари НН», когда Босельи почти с нулевого угла закручивал мяч в дальний угол и едва не попал. Это был бы шедевр!

А после перерыва «Динамо» забило второй гол уже на первой минуте. Хозяева явно быстрее вышли из раздевалки, нежели гости. Бело-голубые вскрыли оборону нижегородцев по центру за счёт движения Бителло и тонкого паса пяткой от Фомина. Потом бразилец пробил из-за штрафной, а Медведев не слишком удачно отбил отскочивший от земли мяч. На добивание прибежал всё тот же Фомин – на сей раз динамовскому хавбеку никто не помешал поразить цель.

Любопытно, что к тому времени у центрфорварда «Динамо» Сергеева не было ни одного касания в чужой штрафной. Вскоре Иван совершил первое. Бело-голубые продолжали создавать момент за момент – нижегородцы совсем растерялись. В одной атаке хозяев Карич дважды блокировал мяч фактически на линии ворот, в том числе после удара Сергеева. Ещё в том эпизоде случилась игра рукой от Майга. Судья Москалёв посчитал, что это не пенальти. Затем центрфорвард бело-голубых отдал голевую передачу на Макарова в результате контрвыпада «четыре в два», который динамовцы организовали из-за ошибки Карича. Словенец потерял мяч на своей половине, сделав плохое первое касание. Однако гол московской команды отменили. Теперь рефери решил, что попадание в руку Фомина – фол.

За 20 минут до конца второго тайма состоялся дебют Миранчука. Экс-игрок «Сьона» провёл лишь одну тренировку с бело-голубыми, но при таком счёте риск, конечно, был небольшим. Антон вышел в центр поля. У Миранчука могла получиться идеальная премьера – один голевой момент он не реализовал. А за «Пари НН» дебютировал 17-летний нападающий Фёдоров. Это второй футболист 2008 года рождения в РПЛ после зенитовца Шилова.

Юноша не спас нижегородцев от поражения. Болельщиков «Динамо» напугала разве что пара рискованных действий от собственного голкипера Лещука. А в компенсированное время команда Карпина превратила свою победу в крупную. Причём благодаря самому тренеру. Когда бело-голубые исполняли угловой, Карпин крикнул Бителло, чтобы тот не подавал, а покатил на Касереса – и Маричаль забил головой с паса парагвайца!

Итоговая статистика ударов – 24:8 (в створ – 10:2) в пользу динамовцев. Счёт, что называется, по игре.

«Динамо» снова догнало в таблице «Спартак»: