У «Арсенала» — две сделки за день, а Баринова ждут в Греции. Трансферы и слухи дня

Как обычно, завершаем летний день трансферными новостями. В этом обзоре – главные переходы и слухи с рынка за 23 августа. Суббота выдалась насыщенной.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Игрок сборной Англии стал новичком «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» подтвердил трансфер атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе. 27-летний новичок подписал контракт на четыре года и взял себе 10-й номер. По данным Transfermarkt, «канониры» заплатят за трансфер Эзе сумму, равную € 69,25 млн. Сообщалось, что в договоре также прописаны бонусы. Напомним, к приобретению Эберечи был близок «Тоттенхэм», однако сам игрок сделал выбор в пользу «Арсенала», в академии которого занимался в детстве. В минувшем сезоне Эзе провёл 43 матча во всех турнирах и набрал 14+11.

«Арсенал» отдал своего вратаря немецкому клубу

Карл Хейн Фото: werder.de

Голкипер лондонского «Арсенала» и капитан сборной Эстонии Карл Хейн перешёл в «Вердер». Немецкий клуб арендовал 23-летнего вратаря до конца сезона без права выкупа. Прошлый сезон Хейн также отыграл на правах аренды – за испанский «Вальядолид». Принял участие в 32 встречах Примеры и Кубка Испании, пропустил 70 мячей и выдал пять «сухарей». За первую команду «канониров» Хейн провёл пока только одну игру. Напомним, несколько дней назад «Вердер» продал своего голкипера Михаэля Цеттерера в «Айнтрахт» за € 5 млн.

Московское «Динамо» подписало Миранчука

Московское «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника сборной России Антона Миранчука. По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил «Сьону» за трансфер 29-летнего игрока € 2,5 млн. Миранчук подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один. Антон возвращается в РПЛ после сезона в Швейцарии, в котором наш легионер провёл 24 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Сегодня же Миранчук дебютировал, выйдя на замену в игре чемпионата с «Пари НН».

Главные трансферные слухи дня

Из «Зенита» уйдут лидер обороны и лучший бомбардир?

Матео Кассьерра и Нино Фото: «Чемпионат»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который по итогам первых пяти туров РПЛ был лучшим бомбардиром команды с тремя голами, может продолжить карьеру в Мексике. По информации 365Scores, колумбийца хочет подписать «Монтеррей». Трансфер Кассьерры оценивается в $ 10-12 млн. Кроме того, продолжают появляться новости о возможном возвращении в Бразилию Нино. Как утверждает NTVascainos, центральный защитник согласовал контракт с «Васко да Гама», который продолжает переговоры с «Зенитом». Однако генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев дал понять, что инсайдеры перепутали – в «Васко да Гама» перейдёт Роберт Ренан, а не Нино.

Капитан «Локомотива» близок к отъезду в Европу

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Европе. Капитан железнодорожников ведёт переговоры с АЕКом, который возглавляет Марко Николич. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, Баринов уже пообщался с сербским тренером и согласовал контракт с греческим клубом. Теперь АЕК должен сделать предложение, устраивающее москвичей, но пока даёт за хавбека только € 1,5 млн. «Локомотив» требует почти в три раза больше – около € 4 млн. У Баринова в нынешнем сезоне 0+2 в шести встречах РПЛ.

У Жемалетдинова появился вариант с клубом РПЛ

Рифат Жемалетдинов, покинувший в межсезонье ЦСКА на правах свободного агента, может вернуться в РПЛ. По словам агента 28-летнего игрока Владимира Кузьмичёва, у полузащитника появилось предложение от российского клуба. Напомним, ранее агент признавался, что у Жемалетдинова нет вариантов в РПЛ, а переговоры ведутся только с командами из Турции.

«Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата, – прокомментировал Кузьмичёв ситуацию для «Чемпионата». – Просто варианты, которые были готовы, не подошли ему по той или иной причине. Мы же исходим из пожеланий игрока. Надеюсь, в ближайшее время сможем закрыть этот вопрос и поделиться информацией. Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры».

В прошлом сезоне Жемалетдинов набрал 2+4 в 29 матчах за ЦСКА.

Одной строкой