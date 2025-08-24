Первый камбэчище «Барсы» в новом сезоне! А ведь к перерыву летели 0:2

Если в 1-м туре Ла Лиги «Барселона» прошлась по «Мальорке» и не заметила соперника, то на этот раз получилось несколько иначе. Сильно иначе. И это несмотря на то, что теперь пришлось играть не с середняком чемпионата, а с «Леванте», который только-только поднялся из Сегунды.

У гостей опять остался на скамейке Левандовски, а вот Рашфорд на этот раз вышел в основе — на левом фланге атаки. Хотя игра привычно строилась через левую часть поля, где творил Ямаль, а ещё к нему регулярно смещался Рафинья. «Барса» привычно ловила соперника во «вне игры». Первый искусственный офсайд — уже на второй минуте и далее регулярно по возможности.

По рисунку игры матч получался ровно таким, как и следовало ожидать. «Леванте» с пятью защитниками в линию оборонялся компактно на своей трети поля. Кстати, о поле. Газон оказался настолько залит водой, что катать мяч низом было сложнее обычного. Командам потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Само собой, это больше мешало гостям, которые владели мячом неприлично много. В первом тайме — 84,8%. «Барса» давила и создавала моменты словно по расписанию — Торрес в какой-то момент даже попал в перекладину, но счёт открыли хозяева.

У «Леванте» получилась идеальная контратака, в которой на этот раз не было офсайда. Несколько точных передач, и на ударную позицию вторым темпом набежал Ромеро. Только вот форвард, вместо того чтобы сразу пробить из штрафной, изящно качнул Кубарси на ложном движении и ударил из ещё более выгодной позиции — 1:0. Ромеро отпраздновал, прокатившись на коленях, раз уж водянистый газон позволял.

Иван Ромеро празднует гол Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Этот гол выглядел недоразумением, но получилось так, что «Барса» перед самым перерывом пропустила снова. Бальде заблокировал удар в створ рукой, которая была отставлена перпендикулярно телу. Опытнейший Моралес уверенно пробил с «точки», сделав ситуацию уже действительно тяжёлой для «Барселоны». На перерыв «Леванте» уходил под овации местных фанатов.

В перерыве у гостей вышли Гави и Ольмо вместо Касадо и Рашфорда. И сразу же «Барселона» сравняла счёт. Сначала Педри приложился издали в девятку (возможно, там был малюсенький рикошет от головы Ромеро), а затем отличился Торрес после навеса Рафиньи. Между двумя мячами «Барсы» прошло лишь две с половиной минуты. Это учитывая в том числе празднование гола.

Ферран Торрес празднует гол Фото: NurPhoto via Getty Images

А вот победный гол всё не приходил, хотя «Барселона» не сбавляла давление, входила в штрафную и верхом, и низом. Чего-то не хватало, даже учитывая, что во втором тайме гости стали бить по воротам ещё больше. На 76-й минуте тренер «Барселоны» выпустил вместо защитника Бальде нападающего Левандовского. Тот был близок к голу, но его накрыли. Опасно бил и Ямаль, который промахнулся, и Рафинья, которому помешал рикошет. Чуть-чуть не хватило и Кунде, вышедшему на замену.

Всё решилось в добавленное время. Причём победный гол «Барселоны» оказался автоголом «Леванте». Эльхесабаль головой случайно срезал мяч в свою девятку. Можно сказать, что «Барселоне» повезло, но, учитывая количество подач в штрафную, вероятность такой срезки была не так уж и мала. Волевая победа «Барселоны», которая дожала соперника. Красноречивый факт: у «Леванте» за матч получилось меньше точных передач (93), чем у одного Педри (118).