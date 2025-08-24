Исторический разгром в РПЛ! «Краснодар» унизил «Крылья» в гостях шестью голами! Видео

«Краснодар» приехал в Самару и после осечки «Локо» претендовал на подъём в лидеры Мир РПЛ. Как и москвичи во вчерашней встрече с «Ростовом», фавориты стремительно забили два гола. Однако преимущество развили, а не упустили. И как!

Магомед Адиев удивил отсутствием в основе блестяще начавшего сезон Ракова — его заменил Марин. В предматчевом комментарии тренер объяснил: Вадима оставили джокером на концовку. Идея интересная. Вот только к тому моменту разница в счёте не должна быть убийственной. Забегая вперёд, именно такой она и оказалась.

Ещё даже в запас не попал Олейников. По нашей информации, из-за переговоров с «Локомотивом». Мурад Мусаев же оставил на лавке Батчи и выпустил с первых минут статусного Перрена. Собственно, Гаэтан и сотворил первый гол уже на третьей минуте: сам обокрал завозившегося Ахметова, обыгрался в касание с Аугусто (Сперцян при этом вроде бы отдал пяткой, но непонятно, было ли там касание) и обводящим ударом направил мяч в дальний угол. Есть первый гол француза в России!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» огрызнулись и быстро дважды проверили Агкацева: Костанца кивал головой из штрафной, несколько секунд спустя опасно добивал Марин. Однако вместо 1:1 самарцы курьёзно получили 0:2 к 13-й минуте. Песьяков в верховой борьбе въехал кулаком в голову Сперцяну, и сам же пострадавший хладнокровно реализовал пенальти. Безжалостное начало для хозяев «Солидарность Арены».

Назначение 11-метрового точно подвергнется жаркому обсуждению: споры будут вокруг того, коснулся ли Песьяков мяча. Хотя экс-арбитр Премьер-Лиги Игорь Федотов в своём телеграм-канале согласился с решением бригады Егора Егорова.

«Краснодар» продолжал мчать вперёд, классно комбинировал на чужой половине и устраивал раскат за раскатом. Оказавшиеся же в нокдауне «Крылья» терпели и мало что создавали, пусть и временами отодвигали игру от своих ворот. Отметить стоит разве что эпизод, когда Ахметов подавал со стандарта на дальний край вратарской и едва не оформил шальной гол в стиле Де Брёйне — мяч, никого не задев, практически достиг цели.

Новая пробоина у самарцев при таких исходных была вопросом времени и случилась на 42-й минуте: Перрен сильно прострелил, а Кордоба опередил Ороза и замкнул. С трибун пошли выкрики про позор.

В перерыве Адиев заменил Рассказова и Костанцу на Сутормина и Баньяца. И невезение — на фарт, потому что Сперцян на старте второй половины издали жахнул в крестовину. Чуть позже Раков всё-таки вышел на поле — как и Витюгов, они поменяли Рахмановича и Ахметова. Марин же стал центральным нападающим.

«Крылья» давили, тем не менее острее всё равно действовал «Краснодар». Промахнулся из убойной позиции Черников. Кордоба разворотом одурачил Лепского и выбегал на дуэль с Песьяковым — Сергей ногой отразил выстрел низом. Мусаев предоставил практику Батчи, Кривцову, Козлову, Ленини и Хмарину. Первый и продолжил избиение, обойдя Ороза на замахе и попав низом в дальний угол.

Кто сделал ассист? Сперцян! Как и на 90-й минуте, когда с углового покатил на Кривцова в район ближней штанги. У Эдуарда уже 4+7 за шесть туров (если не пересчитают, конечно, первый сегодняшний гол). Машина!

А, ну и между этим Кордоба реализовал выход один на один. 6:0! Какое-то издевательство.

«Краснодар» без малейших проблем поднялся на первое место и довёл разность мячей до космических 17:3. Неизвестно, уедет ли этим летом Сперцян. Если нет, его связка с Перреном и Кордобой закошмарит ещё далеко не одну оборону. Ну а «Крылья» за два последних тура пустили девять голов. Далее у них выезд к «Локомотиву» — Батраков и Воробьёв уже в предвкушении потирают руки. Сегодня же – повторение самой крупной победы «Краснодара» в истории, а заодно и повторение самого крупного поражения Самары. Сильно.