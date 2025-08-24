Топ-события понедельника: футбол, US Open, предсезонка КХЛ и ЧМ по волейболу

За чем следить 25 августа: горячие матчи в Первой лиге, «Ньюкасл» — «Ливерпуль», «Интер» — «Торино» и Медведев против неудобного соперника!

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 13) — Бенжамен Бонзи (Франция), US Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Медведев «проклятье» Бонзи?

Третий раз Даниил Медведев встречается на старте ТБШ с отнюдь не звёздным французом Бенжаменом Бонзи, и оба прошлых раза завершились для россиянина печально. На «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил снялся в середине четвёртой партии, а на Уимблдоне-2025 тоже уступил в четырёх сетах. Теперь Медведев попытает свои силы на US Open. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мариано Навоне — Маркос Гирон.

🏒 🎦 10:00: «Сибирь» — «Нефтехимик», Кубок Блинова

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 25 августа 2025, понедельник. 10:00 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск

Интрига: кто выйдет победителем из битвы аутсайдеров?

Обе команды крайне неудачно стартовали на турнире. «Нефтехимик» проиграл все три матча, «Сибирь» постигла та же участь, однако одну встречу удалось перевести в овертайм. Команды занимают последние места, и теперь их судьба решится именно в этой игре. Кто сумеет сохранить лицо и оставить оппонента позади?

Неудача нижнекамцев в матче с действующим чемпионом: «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и завершил Кубок Блинова на третьем месте

🏐 12:00: Канада — Испания, чемпионат мира, женщины, группа E

Интрига: получится ли у Канады уже во втором матче решить задачу с выходом?

После победы над сборной Болгарии команду Джованни Гвидетти отделяет от выхода из группы всего один выигранный матч. И во встрече с Испанией как раз будет возможность таким шансом воспользоваться. Если же испанские волейболистки добьются успеха, то у обеих сборных будет по одной победе, и судьбу заветной путёвки команды разыграют в заключительный день группового этапа. Где уже испанки будут в гораздо более выгодных условиях, потому им останется сразиться с Болгарией, а вот канадским спортсменкам – с действующими чемпионками Европы – турчанками.

🏒 13:00 ЦСКА — «Динамо» Москва, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) 25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва

Интрига: оправится ли «Динамо» после поражения от «Ак Барса»?

Бело-голубые проиграли в первом серьёзном товарищеском матче с «Ак Барсом» и выглядело несколько тяжело. Теперь их ждёт другой непростой соперник – ЦСКА. Армейцы в первой товарищеской встрече уступили минскому «Динамо», так что обе команды подходят к очному матчу в не лучшем состоянии. Кто уже больше готов к новому сезону?

🏐 🎦 15:30: Турция — Болгария, чемпионат мира, женщины, группа E

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: поможет ли опыт Христины Вучковой сборной Болгарии во встрече с Турцией?

Сборная Турции постепенно вкатывается в турнир, встречаясь в каждом матче с соперником сильнее предыдущего. Во второй игре подопечным Даниэле Сантарелли будет противостоять команда опыта и молодости — Болгария. И одним из таких опытных игроков является новичок «Протона» — Христина Вучкова. Это отличная возможность посмотреть на приобретение саратовского клуба в деле. Тем более что на кону — путёвка в следующий этап.

⚽️ 17:00: «Урал» — «Волга» Ульяновск, Первая лига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» исправится за поражение в прошлом туре?

«Урал» начал сезон Первой лиги с пяти побед подряд. Но в прошлом матче уступил «Торпедо». Конечно, екатеринбуржцы планируют вернуться в РПЛ, поэтому терять очки в двух турах подряд нельзя. Да и соперник в следующей встрече удобный — ульяновская «Волга» с 14-го места.

🏒 🎦 18:00: СКА — «Ак Барс», турнир им. Николая Пучкова

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань

Интрига: кто выйдет победителем из стартового матча турнира?

СКА и «Ак Барс» откроют турнир очным матчем. На казанцев уже удалось посмотреть во встрече с московским «Динамо», в котором именно они одержали победу. СКА пока провёл только один товарищеский матч – с санкт-петербургским «Динамо». Победа осталась за подопечными Игоря Ларионова. Однако именно встреча с «Ак Барсом» станет первой серьёзной проверкой для СКА.

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Торпедо», Первая лига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Торпедо» одержит вторую подряд победу?

«Торпедо» в 5-м туре Первой лиги наконец выиграло. Москвичи разобрались дома с «Уралом» (1:0). Команда выбралась из зоны вылета — подъём начался. Теперь «Торпедо» ждёт выезд в Волгоград к «Ротору», который идёт в середине таблицы. Непростая встреча для обоих клубов.

⚽️ 21:45: «Интер» — «Торино», Серия А, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Интер» начинает поход за золотом

В прошлом сезоне «Интер» упустил победу в Серии А. Теперь миланцы уже под руководством Кристиана Киву начинают новый поход за золотом. Первый соперник — «Торино». В последний раз туринцы обыгрывали «Интер» в январе 2019 года. Хорошая тенденция для миланцев. Но ей ещё надо воспользоваться.

Вера в «Интер» сильна: Суперкомпьютер определил главных фаворитов нового сезона Серии А

⚽️ 22:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпион начнёт сезон с двух побед?

«Ливерпуль» в 1-м туре АПЛ обыграл (не без проблем) дома «Борнмут» (4:2). Впереди у команды Арне Слота ещё один непростой соперник — «Ньюкасл». Встреча пройдёт на «Сент-Джеймс Парке», что добавляет плюс в пользу хозяев. Возможно, победа «Ньюкасла» покажет бунтующему форварду Александеру Исаку, что ему не особо и нужен трансфер в «Ливерпуль». Но у мерсисайдцев лишь одна задача — победить и двигаться дальше к защите титула.

⚽️ 22:30: «Севилья» — «Хетафе», Примера, 2-й тур

Интрига: «Севилья» начнёт сезон с двух поражений?

В последние сезоны «Севилья» не балует болельщиков результатами в Примере. И нынешний чемпионат андалусийцы начали с поражения во встрече с «Атлетиком» (2:3). Теперь «Севилью» ждёт тяжёлый домашний матч с «Хетафе». Конечно, начать сезон с двух поражений не хочется. Но чтобы избежать этого, придётся сильно постараться с неуступчивой командой Хосе Бордаласа.