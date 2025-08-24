Дзюба забил Акинфееву! Но ЦСКА всё равно продлил фантастическую серию в РПЛ. Видео

ЦСКА продлил беспроигрышную в Мир Российской Премьер-Лиге до 20 матчей с учётом прошлого сезона! В 6-м туре команда Фабио Челестини победила «Акрон», несмотря на то что пропустила от Дзюбы. Артём забил неудобному сопернику, чьи ворота ранее поразил всего трижды за 33 встречи.

Новичок ЦСКА Жоао Виктор вместе с другим новобранцем Руисом начал игру на скамейке запасных. Сдерживать Дзюбу должен был в паре с Дивеевым молодой Лукин. У «Акрона», в свою очередь, дебютировал в основе и вообще в РПЛ 19-летний атакующий хавбек Базилевский, который пришёл в межсезонье из системы «Зенита». Тренер «Акрона» Заур Тедеев дал понять в предматчевом интервью, что на быстроту армейцев хочет ответить тем же оружием – скоростью своей молодёжи. Поэтому остались в запасе, в частности, Лончар с Савичевым, а правый фланг обороны закрывал штатный вингер Пестряков.

Поначалу казалось, что план «Акрона» работает. Команда Тедеева постоянно нагружала Дзюбу длинными передачами, в том числе от вратаря Гудиева, который ногой кладёт мяч на голову экс-капитану сборной России как рукой. Благодаря скидкам от Артёма тольяттинцы создали два опасных момента с участием Болдырева. Тем не менее «Акрон» пропустил быстрый гол уже на шестой минуте! Первый контрвыпад армейцев на скорости завершился первым ударом и забитым мячом. Джаковац обрезал под давлением, Глебов отпасовал на Матеуса Алвеса, и бразилец решил эпизод двумя касаниями.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А к середине первого тайма счёт был уже 2:0. ЦСКА показывал идеальную реализацию моментов. Во второй голевой атаке Круговой зацепился за мяч на правом фланге, получил его обратно и свободно сделал кросс. Защитники «Акрона» в этом эпизоде действовали по принципу «кто в лес, кто по дрова». Никто никого не держал. Пестряков метался между Мусаевым, пробившим по воротам, и преуспевшим на добивании Глебовым. Да и Гудиев не лучшим образом парировал удар армейца.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Умению сегодняшнего ЦСКА атаковать на скорости позавидует любой соперник по РПЛ. Браво, Челестини! За короткий срок научил команду тому, чему иные тренеры не могут за месяцы или годы работы. Армейцы должны были добивать растерянного соперника, когда ещё одна атака с ходу завершилась ударом Глебова в перекладину с паса Алвеса. ЦСКА дал «Акрону» шанс – и тольяттинцы им воспользовались. Перевели дух, заработали стандарт. Бокоев вернул улетавший мяч в штрафную, где стоял неприкрытый Дзюба. Удар в касание – гол. Офсайд у Неделчяру, который в момент удара находился перед Акинфеевым, очевидно, не зафиксировали по той причине, что на линии ворот сидел и Матеус Алвес.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Над игрой в обороне Челестини ещё нужно поработать. Должны помочь в этом смысле и трансферы. А пока защитники ЦСКА заставили Акинфеева выдать гневный спич в перерыве – голкипер был очень недоволен ошибками команды. Однако и второй тайм стартовал с того, что «Акрон» снова выиграл воздух у армейцев после кросса в штрафной и едва не забил. Неделчяру простил хозяев.

Хороший отрезок с прессингом не принёс «Акрону» гола, и на исходе часа встречи пробудившийся ЦСКА забил третий. С пенальти. Вероятно, после игры футболисты и тренерский штаб тольяттинцев будут оспаривать этот 11-метровый. Эпизод с попаданием мяча в руку защитнику действительно неоднозначный, однако петербургский судья Казарцев уверенно указал на «точку», а VAR поддержал главного. Обляков поразительно хладнокровно реализовал пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тогда-то и состоялась премьера Жоао Виктора – центрбек поменял своего конкурента Лукина. «Акрон» тут же нагрузил бразильца и его партнёров. Тольяттинцы шли вперёд крупными силами, также требовали пенальти, когда мяч попал в руку Кругового. В этом эпизоде, по мнению Казарцева, фола не было. Любопытно, что вскоре Челестини отправил Кругового в раздевалку – на поле появился и Руис.

Третий гол ЦСКА отнюдь не успокоил игру. «Акрон» давил – армейцы контратаковали. Пространства на поле было много, вот только команды подустали и не использовали его на все сто. У тольяттинцев были шансы забить и вернуть интригу, а однажды Акинфеев чуть не сотворил курьёзный автогол – выбил мяч прямо в голову своему одноклубнику Гаичу. При этом Жоао Виктор несколько раз здорово сыграл в обороне. Бразилец помог красно-синим добыть третью победу подряд в РПЛ.