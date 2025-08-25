У команд остаётся не так много времени, чтобы получить деньги за потенциальный уход игроков.

Топ-футболисты с годом до конца контракта. Кто из них уйдёт уже этим летом?

В Европе подходит к концу летнее трансферное окно. Оставшиеся дни – последний шанс для некоторых топ-клубов расстаться с игроками, чей контракт истекает через год (в июне 2026-го). Если команды не договорятся с футболистами о новом соглашении, то могут потерять их бесплатно уже зимой! Ниже – список, полный звёзд.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Давид Алаба

Антонио Рюдигер и Тибо Куртуа Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Сразу у нескольких звёздных футболистов «Реала» остался последний год по контракту. Но ситуация у всех разная. Журналист Саша Тавольери сообщил, что мадридцы планируют предложить Куртуа новый двухлетний контракт. Клуб не думает о смене Тибо на другого голкипера. А будущее Алабы, Карвахаля и Рюдигера остаётся неопределённым. По данным AS, «Реал» не против продажи Антонио в случае поступления предложения. Один из вариантов — Саудовская Аравия. Также мадридцы думают о расставании с Алабой: австриец получает огромную зарплату (€ 22,5 млн), но редко играет из-за травм. В нынешнем сезоне он вряд ли будет основным.

Карвахаль — первый капитан «Реала». Этот фактор усложняет процесс расставания. Однако после перехода Трента Александер-Арнольда испанец стал лишь вторым вариантом на позицию правого защитника. Не исключено, что Дани ещё захочет быть основным футболистом, но в другом клубе.

Ну а воспитанник мадридцев Рауль Асенсио продлит контракт с «Реалом». По информации Фабрицио Романо, ещё в июле стороны договорились о подписании нового соглашения до 2031 года.

«Манчестер Юнайтед»: Каземиро, Гарри Магуайр

Гарри Магуайр и Каземиро Фото: Matt McNulty/Getty Images

Два возрастных футболиста, которые при этом нужны тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму. Каземиро при португальце получает игровое время на поле и считается одним из авторитетов в раздевалке. Магуайр — капитан «МЮ» и, несмотря на свою мемность, часто спасал команду в прошлом сезоне.

Главная проблема – в возрасте. Каземиро 33 года, Магуайру — 32. А «МЮ» в последний год помешан на экономии, поэтому вряд ли предложит игрокам контракты, аналогичные их нынешним. Маловероятно, что клуб отпустит Каземиро или Магуайра по ходу сезона-2025/2026. Высока вероятность расставания следующим летом, также не исключено подписание нового соглашения на один-два года (на ухудшенных условиях).

«Барселона»: Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен

Роберт Левандовски и Френки де Йонг Фото: Pedro Salado/Getty Images

Несколько лет де Йонга отправляют из «Барселоны» в другие клубы. Но нидерландский полузащитник до сих пор остаётся в Каталонии. И проведёт там ещё несколько лет. El Chiringuito сообщает, что Френки принял предложение «Барсы» по новому контракту на три года с опцией продления на сезон. Зарплата нидерландца по новому соглашению составит € 9 млн.

37-летний Левандовски относится к последнему году по контракту с «Барсой» философски: «Я не знаю. В этом возрасте я не строю таких планов. Я спокоен, сейчас неважно, что будет после сезона. Главное — то, что я хочу сделать в этом сезоне. Главное — то, что я чувствую внутри, в сердце и в голове. Я спокоен. Сначала давайте посмотрим, что произойдёт в этом сезоне». Саудовские СМИ ранее сообщали, что Роберт летом 2026 года переедет в местный чемпионат. Реалистичный вариант. Тем более что никаких новостей о новом контракте с «Барсой» нет.

Планы «Барселоны» в отношении Андреаса Кристенсена изменились. По информации Sport.es, если ранее клуб был готов продать 29-летнего защитника, то после ухода Иньиго Мартинеса датчанин может стать важным игроком обороны. Руководство готово обсудить продление контракта Кристенсена ещё на год, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента.

«Ливерпуль»: Ибраима Конате, Эндрю Робертсон

Ибраима Конате Фото: Michael Steele/Getty Images

Конате повторит путь Трента Александер-Арнольда? У француза остаётся год по контракту с «Ливерпулем», но он не спешит заключать новое соглашение. Журналист Дэйв Окоп сообщил, что клуб в середине августа предложил Ибраима контракт. Мерсисайдцы хотят, чтобы Конате принял решение по нему до закрытия трансферного окна (1 сентября). Если же Конате не согласится подписать новый контракт, то «Ливерпуль» может продать его за сумму более £ 35 млн, чтобы не потерять бесплатно в следующем году. Один из главных претендентов — мадридский «Реал».

Эндрю Робертсон — один из символов «золотого» периода Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Но в прошлом сезоне шотландец сдал, а на его место в основе купили Милоша Керкеза. Сейчас Робертсон стал игроком запаса: конечно, он получит минуты на поле, однако не в прежнем объёме. Возможно, 31-летний защитник думает, что ещё способен быть основным в большом клубе. Тогда переход из «Ливерпуля» по истечении контракта летом 2026 года станет хорошим решением.

«Бавария»: Деотшанкюль Юпамекано, Леон Горецка, Серж Гнабри

Деотшанкюль Юпамекано Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Юпамекано — один из основных игроков «Баварии». И француз требует новый контракт согласно своему статусу. L'Equipe сообщает, что защитник хочет значительного повышения зарплаты. Юпамекано доволен работой в «Баварии» и поддерживает хорошие отношения с главным тренером Венсаном Компани, но считает, что заслуживает зарплату, которая будет отражать его значимость. Переговоры продолжаются и пока не близки к завершению.

Горецка после прихода в «Баварию» Венсана Компани сначала играл мало. Однако своим подходом к делу немец заслужил возвращение в состав. Не исключено, что «Бавария» решит сохранить Леона и после лета 2026 года. Хотя переговоры о новом соглашении пока не ведутся. «Когда клуб предлагает тебе новый контракт, это тоже большая благодарность. Так что, конечно, ты к этому прислушаешься. Пока ничего не известно, и меня это устраивает. Я очень рад быть в «Баварии», — отметил сам Горецка.

30-летний Гнабри в долгосрочной перспективе вряд ли сможет рассчитывать на место в основе. Майкл Олисе, Луис Диас и Джамал Мусиала (после травмы) наверняка займут позиции вингеров и «десятки» в старте. Но как игрок ротации Серж — неплохой вариант. Другой вопрос: согласится ли он на снижение зарплаты и роль запасного по новому контракту? Так что расставание Гнабри и «Баварии» летом 2026 года — один из вероятных исходов.

«Кристал Пэлас»: Марк Гехи

Марк Гехи Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Гехи очень ждут в «Ливерпуле». А по информации Фабрицио Романо, клуб и игрок согласовали условия контракта. Однако «Кристал Пэлас» ранее в июле отверг предложение мерсисайдцев. После этого «Ливерпуль» не обращался к лондонцам с новой сделкой. Но до конца трансферного окна чемпион Англии ещё может совершить попытку трансфера.

А что думает об этом Гехи? Марка всё устраивает: он не хочет ругаться с «Кристал Пэлас» и готов отработать контракт до конца. Если же клуб договорится с «Ливерпулем», то он с радостью переберётся на «Энфилд». Впрочем, защитник готов к этому и после окончания контракта с лондонцами. Однако тогда «Кристал Пэлас» упустит шанс неплохо заработать на Гехи: журналист Дэйв Окоп сообщает, что в случае продажи клуб заработает на защитнике £ 40 млн.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Доннарумма точно покидает «ПСЖ». Главный тренер Луис Энрике сообщил, что это решение принял он. Почему? Ведь итальянец тащил клуб в прошлом сезоне и помог ему взять четыре трофея. Всё дело в навыках: Доннарумма не очень круто играет ногами, а для Энрике это важно. Поэтому «ПСЖ» взял из «Лилля» Люка Шевалье и отпускает Джанлуиджи.

Итальянец уже даже попрощался с болельщиками на «Парк де Пренс», однако до сих пор принадлежит «ПСЖ». Интерес к голкиперу проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но пока что дело так и не дошло до финальных этапов переговоров. Нельзя исключать, что Доннарумма так и не договорится ни с кем, а зимой Париж не получит за игрока компенсацию.

«Манчестер Сити»: Бернарду Силва, Джон Стоунз, Эдерсон

Бернарду Силва, Эдерсон и игроки «Манчестер Сити» Фото: CameraSport via Getty Images

У всех трёх футболистов разная ситуация. Бернарду Силва перед стартом сезона-2025/2026 стал капитаном «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола любит португальского полузащитника и вряд ли планирует с ним расставаться. Но, по данным Football Insider, 30-летний футболист до сих пор не получил предложения по новому контракту. «Манчестер Сити» нужно задуматься об этом вопросе, если клуб не собирается терять Силву (хотя бы не за бесплатно).

Защитник Джон Стоунз периодически становился не просто важным игроком команды, а одним из лидеров. Но англичанин нестабилен, и часто ему мешают травмы. В июле The Athletic сообщил, что Гвардиола рассматривает вариант с продажей Стоунза. Однако в нынешнее окно покупателей на англичанина так пока и не нашлось. Вполне вероятно, что 31-летний игрок покинет «Сити» летом 2026 года в статусе свободного агента.

Эдерсон же «уходит» из «Манчестер Сити» с начала лета. СМИ активно отправляли вратаря в «Галатасарай», но в середине июля бразилец сообщил, что «никуда не уйдёт из «Сити». А затем клуб приобрёл вратаря «Бёрнли» Джеймса Траффорда и близок к сделке с «ПСЖ» по Доннарумме. Эдерсон решил, что пора расставаться. Сейчас главный претендент на бразильца – снова «Галатасарай». Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что турки предложили за вратаря около € 10 млн, однако англичане пока не приняли сделку.

«Милан»: Мик Меньян

Мик Меньян Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Нынешним летом Меньян был близок к уходу из «Милана». Француз вёл переговоры с «Челси». Правда, сделка так и не состоялась. Англичане отказались платить «Милану» запрашиваемую за голкипера сумму. Меньян остался в итальянском клубе, который наградил его капитанской повязкой. Спортивный директор «Милана» Игли Таре отметил, что в команде все хотят, чтобы Мик остался.

Возможно, 29-летний голкипер согласится на переподписание контракта. И тогда «Милан» не только не потеряет Меньяна, но и избавится от необходимости искать нового вратаря. Однако многое зависит от результатов: если миланцы снова пролетят мимо Лиги чемпионов, это станет огромным фактором для Мика в пользу ухода.

«Ювентус»: Душан Влахович

Душан Влахович Фото: Dan Mullan/Getty Images

Возможно, Влахович покинул бы «Ювентус» уже этим летом. Но есть один серьёзный фактор, который останавливает процесс — его зарплата. По данным Capology, серб получает в год более € 22 млн! Сумасшедшая сумма. Естественно, Душан не хочет терять в деньгах. Поэтому серб не соглашался не менее скромные предложения от других клубов.

Он был согласен покинуть «Ювентус», если руководство выплатит оставшуюся сумму по контракту. Однако это уже не устраивает туринцев. Интерес к Влаховичу проявляют «Милан» и «Ньюкасл». И если первые точно не приблизятся к предложению по зарплате на уровне «Юве», то англичане способны на это. Поэтому у туринцев ещё есть надежда не потерять Влаховича через полгода бесплатно.