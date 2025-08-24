Фернандеш снова подвёл «МЮ». Меньше проблем у Аморима не стало

В 1-м туре «Манчестер Юнайтед» выглядел круто по игре, но уступил «Арсеналу». 2-й тур словно стал продолжением той встречи. За первые две минуты Кунья дважды пробил по воротам. Во втором случае «Фулхэм» спасла только штанга.

И дальше нацеленность гостей сохранялась. Всё тот же Кунья, вышедший в центре нападения, едва не забил с паса Байындыра! Бразилец шикарно принял мяч, вбегая в штрафную. Да и пробил неплохо вторым касанием, однако вратарь «Фулхэма» Лено потащил.

К середине тайма хозяева немного отодвинули игру от своей штрафной, но ближе к перерыву психанул защитник «Фулхэма» Бейсси, который просто швырнул через бедро Маунта во время углового. Вот только с пенальти Фернандеш послал мяч сильно выше ворот. Главный футболист команды вообще барахлит в последних матчах. В прошлом туре из-за его обрезов шла вся опасность от «Арсенала». Вот и теперь он в какой-то момент выключился из эпизода и позволил сопернику просто забрать мяч.

Бруну Фернандеш утешает Мэйсона Маунта Фото: Allstar via Getty Images

А вот кто у «МЮ» радует, так это Маунт. Он и скатывал под удар Кунье, когда тот пробил в штангу. И пяткой отдал красивую проникающую передачу на Бруну. И сделал no touch pass на Доргу. Ну и пенальти на нём был заработан. Будто бы у «МЮ» появился новый трансфер в атаку, потому что предыдущие два сезона у англичанина получились невнятными.

Во втором тайме, когда казалось, что худшее для «Фулхэма» позади, «МЮ» всё-таки забил. Мбемо навесил с углового, а в штрафной лучше всех выпрыгнул Йоро. Защитник отличился не без помощи рикошета от соперника. Для француза этот гол — первый в чемпионате Англии. Правда, победным он не стал.

Лени Йоро Фото: CameraSport via Getty Images

У «Фулхэма» этим летом получилось крайне скудное трансферное окно. В команду пришёл только запасной вратарь. Однако тренер Марку Силва нашёл кем усилить игру и угадал с заменой. Смит-Роу идеально по темпу набежал в штрафную гостей и в одно касание переправил мяч в ворота после прострела Айуоби. Получилось, что два воспитанника «Арсенала» соорудили этот гол.

Под конец встречи «Фулхэм» уже смотрелся получше и неплохо осадил штрафную «МЮ». Хозяева в итоге даже немного превзошли соперника по xG, ударам, владению и касаниям в чужой штрафной. Правда, в самом конце матча вышедший на замену Магуайр едва не забил головой после навеса с углового. И всё же счёт остался прежним — 1:1. Проблем у Аморима меньше не стало.