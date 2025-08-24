Супербомбардир «Балтики» снова забил. Команда Талалаева уже в топ-4 РПЛ!

Сенсационная «Балтика» продлила беспроигрышную серию со старта сезона Мир Российской Премьер-Лиги! Команда Андрея Талалаева победила на выезде «Сочи». Калининградцы – в топ-4!

Мало кто умеет так подогреть интерес к играм своих команд, как Талалаев. Вот и перед этой встречей, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о том, что его команда показывает силовой футбол, а «Сочи» – комбинационный, тренер «Балтики» выдал:

«Последний тренер, который сказал, что у нас нет позиционного нападения, получил от нас трёшку… Поэтому аккуратнее с названием нашего футбола. Я очень люблю своих футболистов, они у меня разноплановые. У «Сочи» очень хорошие футболисты и тренер. Более того, ко всем футболистам центральной линии «Сочи» мы подбивали клинья. Кого‑то деньги не устроили, у кого‑то клубы много захотели за них. Крамарича мы давно хотели, не получилось. Васильев не захотел, Кравцов вообще сказал, что будет играть только за «Зенит». Мне сейчас очень хотелось бы посмотреть, как мои простецкие парни из Первой лиги сыграют с этими звёздами».

«Балтика», словно стремясь доказать обратное, с самого начала играла первым номером. Тем не менее задавить хозяев владением и прессингом в стартовые 20 минут у команды Талалаева не получилось. Голевых моментов у ворот аутсайдера РПЛ калининградцы не создавали, более того, счёт должен был открывать «Сочи». Гуарирапа нашёл пространство и классной проникающей передачей вывел Игнатова один на один с Бориско. Однако вратарь вовремя выскочил из ворот, сократил дистанцию до бьющего. Поэтому экс-спартаковец пробил прямо в кипера.

А вот затем преимущество «Балтики» с каждой минутой становилось всё более ощутимым и в конце концов превратилось в тотальное доминирование. Вдобавок команде Талалаева помог сбить соперника с ног пенальти. На первый взгляд – спорный. На повторе было трудно разглядеть фол Сааведры на Илье Петрове. Тренер «Сочи» Роберт Морено тоже не понял, почему судья Фролов назначил 11-метровый, – схватился за голову. Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов помог разобраться в эпизоде, прокомментировав решение рефери для «Чемпионата»:

«Петров замахнулся и хотел ударить по мячу, а Сааведра поставил ногу на траекторию замаха. В итоге первый попал второму по ноге. Контакт был, это нарушение. Футболист «Сочи» помешал сопернику пробить по мячу. Поэтому 11-метровый назначен верно. Сложный момент, для VAR скорее, но хорошо, что Фролов увидел сам».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Нападающий «Балтики» Хиль реализовал пенальти, забив свой пятый гол в шести турах. Сальвадорец вышел на второе место в списке бомбардиров российского чемпионата. А «Сочи» в первом тайме так и не придумал, как выходить из-под давления «Балтики». Хозяева нанесли до перерыва всего два удара против семи у гостей. Дебютировавший в РПЛ за сочинский клуб вратарь Дюпин постоянно находился в напряжении.

Ничего не поменялось в игре и на первых минутах второго тайма. Такое впечатление, что испанский тренер «Сочи» не заходил в перерыве в раздевалку. «Балтика» переигрывала соперника в эпизодах, её действия были быстрее и осмысленнее. В результате команда Талалаева забила ещё раз. Правда, сделала это очень просто. Дюпин вынес от ворот, Гассама выиграл воздух у Гуарирапы и выбил далеко вперёд мяч, который подхватил Илья Петров. Хавбек опять ушёл от Сааведры и добавил к заработанному пенальти гол – поразил дальний нижний угол.

Когда «Балтика» чуть-чуть ослабила хватку, Талалаев отреагировал серией замен. В этот отрезок сочинцы, которым оставалось только максимально раскрываться и атаковать большой группой игроков, создали один голевой момент. Да и тот со стандарта. Зиньковский зарядил со штрафного – попал в перекладину. Забей команда Морено, красивый гол добавил бы ей энергии и веры в себя. Но южанам ещё и фортуна не улыбалась. Потом «Сочи» доигрывал словно на автопилоте.

В концовке «Балтика» умело засушила игру. Складывалось впечатление, что тренерская команда рубится с командой, где тренер работает первый день. Очевидно, сегодняшнее поражение приближает Морено к отставке. Сочинцы уступили калининградцам по ударам – 7:11 (в створ – 3:5). Однако эти цифры не отражают в полной мере превосходство «Балтики», которая могла победить и с крупным счётом, если бы реализовала хороший момент на последних минутах.