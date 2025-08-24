Доннарумма стал ближе к «Сити», «Краснодар» сохранил защитника. Трансферы и слухи дня

Знакомим вас с новой порцией трансферных новостей. Сделки и слухи дня — в нашей традиционной подборке.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Марсель» пристроил скандального игрока

Джонатан Роу (справа) Фото: bolognafc.it

Фланговый нападающий Джонатан Роу во второй раз поменял клуб в нынешнее окно. Сначала он перешёл из «Норвича» в «Марсель». Французский клуб заплатил за его трансфер € 14,5 млн после того, как футболист провёл год во Франции на правах аренды. В 1-м туре нового сезона провансальцы проиграли «Ренну» (0:1), а Роу после матча подрался с полузащитником Адриеном Рабьо. Итог — на трансфер выставили и того, и другого. Роу хватило 10 дней, чтобы найти себе новый клуб. «Болонья» купила английского футболиста за € 17 млн, Джонатан подписал контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне Роу провёл 30 встреч в составе «Марселя» — три гола и четыре результативные передачи.

«ПСЖ» снова отправил Саншеша в аренду

Ренату Саншеш Фото: pao.gr

Лучший молодой футболист Евро-2016 по-прежнему не нужен «ПСЖ». Португалец оказался в Париже летом 2022 года. Далее были аренды в «Рому» и «Бенфику». Теперь он переходит на тех же условиях в «Панатинаикос». В прошлом сезоне 28-летний полузащитник отыграл 21 матч в составе «Бенфики», однако провёл на поле суммарно только 634 минуты. Летом Ренату съездил вместе с португальской командой на клубный чемпионат мира. Там он регулярно выходил на поле на групповой стадии, однако не сыграл в матче 1/8 финала с «Челси» (1:4, д. вр.). Саншеш постарается реанимировать карьеру в Греции. Однако нет никакой уверенности, что это у него получится.

Главные трансферные слухи дня

«Краснодар» отказался продавать ключевого защитника

Защитник Витор Тормена остаётся в «Краснодаре». Чемпион России отклонил предложение «Васко да Гама» по трансферу защитника. Об этом информирует журналист Вене Касагранде. Представители топ-клуба РПЛ сообщили бразильским коллегам, что не расстанутся с игроком в это трансферное окно. Восемь матчей во всех турнирах, одна голевая передача — статистика Тормены в нынешнем сезоне. Он играет за «Краснодар» с 2023 года и, видимо, продолжит как минимум до 2026-го.

Доннарумма согласовал контракт с «Ман Сити»

Вряд ли кто-то мог представить пару месяцев назад, что Джанлуиджи Доннарумма покинет «ПСЖ». Итальянец стал одним из творцов успеха команды в Лиге чемпионов. Однако в августе его исключили из заявки на матч за Суперкубок УЕФА, после чего итальянец сообщил, что в ближайшее время покинет французский клуб. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что голкипер уже согласовал контракт с «Манчестер Сити». Теперь дело за клубами. По информации журналиста, сумма трансфера составит менее € 50 млн, которые изначально запрашивал «ПСЖ». Переход Доннаруммы зависит от того, покинет ли «Манчестер Сити» вратарь Эдерсон, на которого претендует турецкий «Галатасарай».

Сразу два игрока «МЮ» могут переехать в «Баварию»

Расмус Хойлунд Фото: Patrick McDermott/Getty Images

«Баварию» заинтересовали сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport Germany. Немецкий клуб обсуждает возможность подписания контрактов с нападающими Джейдоном Санчо и Расмусом Хойлундом. Если верить источнику, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим хочет, чтобы эти футболисты ушли из команды. Санчо провел прошлый сезон в составе «Челси», где выступал на правах аренды. Он отыграл 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач. Хойлунд провёл 52 встречи в прошедшем сезоне — 10 голов, четыре результативных паса. Увидим ли мы этих футболистов в форме «Баварии»?

Бонифасе провалил медосмотр перед переходом в «Милан»

Виктор Бонифасе Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Да, «Байер» рассчитывал на продажу Виктора Бонифасе в «Милан». Нет, сделка не состоялась. По информации Фабрицио Романо, футболист прилетел в Италию и прошёл медицинский осмотр — но провально. Интересный поворот! А так «Милан» заплатил бы € 5 млн за аренду с правом выкупа игрока за € 24 млн. Но Виктор возвращается в Германию. Контракт Бонифасе с вице-чемпионом Германии истекает в 2028 году.

«Манчестер Сити» не желает продавать Савио менее чем за € 80 млн

Савио Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» не оставляет попыток заполучить флангового нападающего «Манчестер Сити» Савио. Столичный клуб готов заплатить более € 70 млн за трансфер бразильца. Однако манкунианцы хотят больше € 80 млн. Информация от журналиста Бена Джейкобса. По его данным, «Манчестер Сити» блокировал сделку на протяжении всего лета. Почему? В клубе считают, что даже крупная продажа может стать ошибкой из-за высокого потолка возможной стоимости 21-летнего футболиста. Савио перебрался в «Ман Сити» прошлым летом. С того момента он отыграл 48 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, забил три мяча и отдал 13 голевых передач. Нынешний контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Одной строкой

Гендиректор ЦСКА Бабаев: наш клуб продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго».

Фабрицио Романо: «Астон Вилла» рассматривает вариант с приобретением атакующего футболиста «Челси» Кристофера Нкунку.

Фабрицио Романо: «Милан» завершает подписание 20-летнего нападающего «Спортинга» Конрада Хардера за € 24 млн + € 3 млн бонусов.

Фабрицио Романо: «Порту» отклонил предложение «Аль-Иттихада» в размере € 63 млн + 10% с будущей продажи за 18-летнего вингера Родригу Мору.

Николо Скира: «Байер» запросил информацию относительно 34-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана — немецкий футболист не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Marca: «Реал» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар» Кесу Смиту — испанский гранд рассматривает футболиста в качестве долгосрочного усиления для команды.

Sky Sport Italia: «Тоттенхэм» направил «Комо» новое предложение о покупке полузащитника Николаса Паса, но итальянский клуб отклонил его. Лондонцы предложили за игрока € 50 млн, а в «Комо» хотят получить не менее € 70 млн.

Джанлука Ди Марцио: «Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Ливерпуля» Константиносу Цимикасу — римская команда хочет взять греческого футболиста в аренду.

Record: атакующий полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может перейти в «Бенфику» — руководство португальского клуба высоко оценивает игру украинца на позиции «десятки».