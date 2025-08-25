Сборная 6-го тура РПЛ. Монстры «Краснодара», неугомонный Батраков, а тренер — Станкович!

Сезон МИР Российской Премьер-Лиги набрал стремительный ход – 6-й тур пролетел как одно мгновение. По традиции собираем символическую сборную лучших игроков уикенда. Героями минувшей недели стали представители девяти клубов – «Краснодара», ЦСКА, «Оренбурга», «Локомотива», московского «Динамо», «Балтики», «Спартака», «Зенита» и «Ахмата». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер – из «Спартака».

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»)

Гиорги Шелия Фото: РИА Новости

Редко такое бывает, когда героем тура становится вратарь, пропустивший два гола. Однако «Ахмат» Шелии играл в Оренбурге вдесятером уже с пятой минуты, а последние полчаса и вовсе доигрывал вдевятером. Хозяева нанесли по воротам голкипера грозненцев 20 ударов и восемь раз пробили в створ, но Гиорги совершил несколько ярких сейвов, без которых команда Станислава Черчесова не удержала бы ничью.

Правый защитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

Густаво Мантуан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» прервал безвыигрышную серию крупной победой в матче с махачкалинским «Динамо», а одним из закопёрщиков этого разгрома стал правый защитник Мантуан. Густаво был очень активен на протяжении всей игры и забил второй гол петербургской команды. Бразилец сделал шесть точных длинных пасов, выиграл 7 из 11 единоборств, совершил шесть успешных оборонительных действий и заработал на себе четыре фола.

Центральный защитник: Руслан Литвинов («Спартак»)

Руслан Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» всухую выиграл в Казани у «Рубина» и нейтрализовал одного из самых опасных нападающих РПЛ Мирлинда Даку. Центральный защитник красно-белых Литвинов должен быть доволен собой, особенно с учётом того, что в его активе ещё и голевая передача на Пабло Солари. Руслан вышел победителем в 7 из 11 единоборств, совершил 10 успешных оборонительных действий (включая пять отборов) и выполнил пять точных длинных пасов.

Центральный защитник: Натан Гассама («Балтика»)

Натан Гассама Фото: ФК «Балтика»

Новичок РПЛ «Балтика» продолжает удивлять – в этом туре калининградцы выиграли всухую в Сочи. Центр обороны гостей, по сути, провалился только однажды за весь матч, а в остальном справился с Саулем Гуарирапой и остальными. Гассама записал на свой счёт голевую передачу (результативная атака началась с того, что француз снял воздух), вышел победителем в 9 из 11 единоборств, совершил восемь успешных оборонительных действий и отдал пять точных длинных пасов.

Левый защитник: Рубенс («Динамо» Москва)

Рубенс (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Московское «Динамо» одержало сухую победу в матче с «Пари НН», но как минимум в трёх эпизодах команда Валерия Карпина избежала пропущенного гола благодаря тому, что Рубенс блокировал мяч или снимал его с ноги соперника. Бразильский новичок бело-голубых очень дисциплинированно действовал на левом фланге защиты и совершил 11 успешных оборонительных действий. Рубенс выиграл 7 из 10 единоборств, отдал один пас под удар и сам нанёс два удара по воротам нижегородцев.

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборную тура уже сложно представить без Батракова – полузащитник «Локомотива» снова тут! На сей раз усилий Алексея не хватило для победы в матче с «Ростовом», хотя сам он открыл счёт ударом головой, а после вырезал феноменальную голевую передачу на Дмитрия Воробьёва. Батраков сделал пять пасов под удар и совершил пять успешных оборонительных действий.

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Капитан «Краснодара» в каждом туре доказывает, что перерос РПЛ и готов покорять европейские топ-лиги. В матче с «Крыльями Советов» Сперцян оформил 1+2: реализовал пенальти, который сам же и заработал, и сделал голевые передачи на Гаэтана Перрена и Никиту Кривцова. В Самаре Эдуард нанёс три удара, отдал 90% точных пасов, включая четыре передачи под удар, и заработал на себе пару фолов.

Правый полузащитник: Хорди Томпсон («Оренбург»)

Хорди Томпсон Фото: ФК «Оренбург»

Скандальный чилийский талант «Оренбурга» начинает оправдывать выданные ему авансы. Во встрече с «Ахматом» Томпсон открыл счёт уже на первой минуте, когда команды были ещё в равных составах, а перед перерывом при игре 11 на 10 оформил дубль – оба эпизода Хорди исполнил классно. Всего же за матч полузащитник нанёс четыре удара и сделал 86% точных передач, включая две под удар.

Левый полузащитник: Кирилл Глебов (ЦСКА)

Кирилл Глебов Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА Фабио Челестини бежит в атаку так, что глаз не оторвать, а быстрее всех – Глебов. В матче с «Акроном» Кирилл забил победный гол, но мог оформить и дубль, если бы больше повезло (однажды попал в перекладину). У Глебова три удара за матч, он отдал 96% точных передач, в том числе три – под удар, а кроме того, выиграл 50% единоборств и заработал на себе три фола.

Атакующий полузащитник: Гаэтан Перрен («Краснодар»)

Гаэтан Перрен Фото: ФК «Краснодар»

Лучший ассистент прошедшего чемпионата Франции начинает сверкать и в Российской Премьер-Лиге. В матче с «Крыльями Советов» новичок «Краснодара» открыл счёт уже на третьей минуте, а затем стал автором голевой передачи на Джона Кордобу. Этих двух действий Перрену хватило, чтобы сделать разницу в Самаре, всего же он отдал две передачи под удар за 68 минут на поле.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

Кордобе ужасно не везло в первых турах с точки зрения реализации – до этого колумбиец забил только московскому «Динамо». Но в Самаре фарт вернулся, и нападающий «Краснодара» оформил дубль в ворота «Крыльев Советов». Хотя для этого Джону потребовалось нанести пять ударов, а помимо этого, он заработал на себе два фола и выиграл 50% единоборств, борясь с тройкой центрбеков.

Главный тренер: Деян Станкович («Спартак»)

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 6-м туре РПЛ – шесть тренеров-победителей. Выиграли команды Деяна Станковича, Сергея Семака, Валерия Карпина, Мурада Мусаева, Фабио Челестини и Андрея Талалаева. Героем недели, несомненно, стал и Станислав Черчесов, чей «Ахмат» вдевятером вытащил ничью в Оренбурге. Тем не менее из такого широкого круга претендентов мы выбираем для сборной тура сербского коуча «Спартака». Забрать три очка у «Рубина» в Казани мало кому по силам, но Станкович и его игроки сделали это.

Сборная 6-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Не все герои тура попали в символическую сборную. Некоторые другие игроки тоже были особенно хороши в прошедший уикенд. В этом списке – вратарь Денис Адамов («Зенит»), защитники Николас Маричаль («Динамо» Москва), Максим Сидоров («Ахмат») и Юрий Горшков («Зенит»), полузащитники Кристофер Мартинс, Пабло Солари (оба – «Спартак»), Илья Петров («Балтика»), Исмаэл Силва («Ахмат»), Денис Макаров («Динамо» Москва) и Максим Глушенков («Зенит») и нападающие Артём Дзюба («Акрон») и Тимур Сулейманов («Ростов»). Кого ещё мы забыли? Делитесь собственным мнением в комментариях!