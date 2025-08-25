Мбаппе и Винисиус «казнили» новичка Ла Лиги. «Реал» не отпускает «Барсу»

Чемпионат Испании только стартовал, и до решающих матчей ещё далеко, однако «Реалу» важно с самого начала не позволить «Барселоне» оторваться. Каталонцы выиграли обе своих встречи, и теперь мадридцам нужно было побеждать «Овьедо». Команду, которая вернулась в Ла Лигу спустя 24 года.

«Реал» немного удивил стартовым составом, в котором не нашлось места Винисиусу. При этом на флангах атаки вышли справа Мастантуоно и слева — Родриго, чей статус в клубе казался неочевидным. «Овьедо» тоже удивил, но не составом, а наигранной комбинацией на первой же секунде. Хозяева разыграли мяч в центральном круге так, что Шаир почти вышел один на один. «Реал» спас лишь Куртуа, который вышел из ворот и на мгновение опередил соперника.

Вскоре после этого «Реал» претендовал на два пенальти. Показалось, что фола на Рюдигере не было, а вот на Мастантуоно было уже весьма похоже. Обошлось без «пенальти а фавор дель «Реаль» Мадрид». Ждём новых заявлений от клубного ТВ. Впрочем, у гостей и без того хватало моментов. К 37-й минуте счёт по ударам был 15:1 в пользу столичной команды. И при этом большинство — из штрафной. Ну а на 37-й минуте «Реал» открыл счёт.

Килиан Мбаппе Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Гюлер отдал проникающую передачу, а Мбаппе шикарно развернулся с мячом и вторым касанием точно пробил. Игроки «Овьедо» настаивали, что голевая атака началась с фола Тчуамени, однако повтор показал, что француз сыграл в мяч. Так что гол Мбаппе засчитали, а для него это уже седьмой результативный матч подряд в Ла Лиге.

Во втором тайме «Реал» долго не мог забить, несмотря на хорошие моменты. В прошлом туре у мадридцев уже была победа с минимальным счётом, и получилось достаточно нервно. Видно, что гости были нацелены на ещё один гол. Отличный момент случился у Вальверде во время контратаки, однако после удара уругвайца мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Забавно, что несколько раз по воротам «Овьедо» били свои же игроки — оба удара пришлись в створ, но вратарь справился.

Винисиус Жуниор Фото: Soccrates/Getty Images

На 82-й минуте «Реалу» в какой-то степени повезло. Сибо с линии штрафной пробил в штангу. Куртуа даже не стал прыгать, потому что явно не успевал. А затем «Реал» всё-таки забил второй мяч. Как это часто бывает, Винисиусу нужно просто завестись, чтобы сделать гол. Бразилец получил жёлтую за явную симуляцию в штрафной, высказал своё недовольство судье, а затем протащил мяч до штрафной «Овьедо». Собрав на себе внимание, Винисиус скатил мяч Мбаппе настолько удобно, что тот забил в одно касание.

Бразилец, даже празднуя гол, чем-то возмущался. Мбаппе пришлось рукой закрыть рот партнёру по команде. После этого моменты «Овьедо» хоть и были, но уже не воспринимались настолько тревожно. Тем более Винисиус потом забил третий мяч «Реала», установив окончательный счёт. После игры он ещё пошёл что-то доказывать главному арбитру.

Единственная радость для местных фанатов в этот вечер — выход на поле 40-летнего Санти Касорлы в самом конце встречи. Воспитанник «Овьедо» заканчивает карьеру в родном клубе.