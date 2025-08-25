Главное в еврофутболе за выходные. Провалы «Атлетико» и «Милана», разгромы от топов АПЛ

Что такое выходные? Пора топ-матчей в европейских лигах. А что такое топ-матчи в европейских лигах? Не только дежурные победы фаворитов, но и сенсации. Акцентируем внимание на этом.

АПЛ: разгромища от «Челси» и «Арсенала», новые неудачи Гвардиолы и Эмери

Радостные игроки «Арсенала» Фото: Julian Finney/Getty Images

В Англии на вечер понедельника вынесена разборка имени Исака — «Ньюкасл» против «Ливерпуля». В остальном же «МЮ» снова потерял очки, а Грилиш оформил дубль из ассистов и принёс «Эвертону» успех в матче с «Брайтоном», красиво отметив премьеру на новом стадионе.

Особого внимания заслуживают четыре матча. Потому что их исход удивил. Да, в победе «Челси» над проблемным «Вест Хэмом», как и в успехе «Арсенала» во встрече с «Лидсом», сомнений было мало. Но фавориты как следует покуражились.

Команда Энцо Марески пропустила первой — окрылённый снятием обвинений в ставках Лукас Пакета идеально пробил издали. И в ответ «синие» устроили тотальное избиение. Сначала Жоао Педро подставил голову под скидку Марка Кукурельи. Следом он уже сам ассистировал Педру Нету. Затем Эстевао Виллиан завершил сольный проход передачей на пустые ворота для Энцо Фернандеса. В начале второго тайма Мойсес Кайседо воспользовался ошибкой купленного у «Лестера» за € 20,8 млн Мадса Хермансена, а Трево Чалобе дали расстрелять ворота в упор. Шла всего-навсего 58-я минута. Примечательно, что три гола состоялись после угловых. На этом гости благородно закончили.

«Канониры» также отгрузили пятёрку. И, как же иначе, без угловых тоже не обошлось: так Юрриен Тимбер отреагировал на подачи Деклана Райса и оформил дубль. Нидерландский гений ещё сделал и ассист на Букайо Саку. Виктор Дьёкереш тоже без дела не сидел. Во-первых, ускользнул от Джейдена Богла с Паскалем Стрёйком, чтобы прошить ближний угол. Во-вторых, зафиналил разгром, реализовав 11-метровый. Новичку-бомбардиру уже посвятили фирменную кричалку: «Он родом из Швеции, там очень классные девчонки. Он бросил девушку, чтобы играть в красно-белых цветах. Он забивает голы с эмблемой пушки на груди. Его зовут Виктор, Виктор Дьёкереш». Заслужил, чего уж там.

Теперь — к провалам. «Манчестер Сити» продолжает штормить в противостояниях с «Тоттенхэмом». В начале матча на «Этихаде» Омар Мармуш не реализовал три убойных момента. Последовала расплата. Ришарлисон воспользовался дырой в обороне, убежал по правому флангу и прострелил на Бреннана Джонсона. В конце первого тайма сказалось отсутствие Эдерсона. Папе Сарр перехватил слабый пас Джеймса Траффорда. Тот же Ришарлисон вратаря не переиграл, а вот набежавший Жоау Пальинья — да. У «Сити» был весь второй тайм на исправление ситуации — бесполезно. Это уже 10-е поражение Пепа от «шпор» в 24 встречах. Побед было 11, так что это практически равенство. Хотя разница в статусе неоспорима.

Также нельзя не упомянуть беды «Астон Виллы». Шумевшая в ЛЧ и претендовавшая на попадание в топ-4 АПЛ команда неожиданно уступила «Брентфорду» (0:1) и, учитывая нулевую ничью с «Ньюкаслом» без Исака в 1-м туре, буксует на старте и не может забить.

Германия: «Бавария» устроила ад «Лейпцигу», осечки «Байера» и дортмундской «Боруссии»

«Бавария» размялась на «Штутгарте» в матче за Суперкубок Германии, а в прошедшую пятницу всю её мощь ощутил «РБ Лейпциг». Шесть! Шесть мячей влетели в ворота Петера Гулачи. Крупнейшее унижение в истории данного противостояния. Прежде разница в счёте достигала максимум четырех мячей. До 27-й минуты мюнхенцы скромничали, а потом понеслось. Гарри Кейн оформил хет-трик, Майкл Олисе — дубль, ещё отличился Луис Диас. У колумбийского новичка вдобавок два ассиста — как и у Сержа Гнабри. А у английского нападающего уже 65 голов в 64 матчах Бундеслиги. Просто зверь!

На фоне доминирующей «Баварии» конкуренты (конкуренты же?) выглядят совсем скромно. «Байер» лишился практически всех, кто выиграл для него серебряную салатницу: Хаби Алонсо, Флориана Вирца, Жереми Фримпонга, Гранита Джаки, Жонатана Та и Лукаша Градецки. Старт с новым тренером Эриком тен Хагом получился неудачным — вице-чемпион Германии влетел дома «Хоффенхайму» (1:2). Да, хозяева быстро забили (новичок Джарелл Куанса отличился на шестой минуте), но на этом хорошие новости для «Байера» закончились. Может, тен Хаг ещё не понял, что он уже не в «Манчестер Юнайтед»?

«Боруссия» тоже «порадовала» своих болельщиков. К 86-й минуте дортмундцы вели 3:1 в гостях у «Санкт-Паули». Казалось, что могло пойти не так? Однако «шмели» остались вдесятером и дважды пропустили в концовке. Как тут не вспомнить, что Серу Гирасси не реализовал пенальти ещё в первом тайме. Будут ли у «Баварии» хоть какие-то конкуренты в сезоне?

Испания: провальный старт «Атлетико», ремонтада «Барселоны»

Грустные игроки «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Реал» одержал вторую победу подряд и снова не пропустил. Арсен Захарян не вышел на поле в матче с «Эспаньолом» (2:2). Но удивили, разумеется, другие вещи.

Что происходит с «Атлетико» на старте сезона? Одно очко в двух турах Примеры. Летом потратили € 175 млн явно не для таких результатов. На этот раз мадридцы не справились с «Эльче», который в прошлом сезоне рубился в Сегунде. Александр Сёрлот забил уже на восьмой минуте, но новичок Примеры не сдался. Гости быстро отыгрались и отобрали очки у топ-клуба. Диего Симеоне нужно что-то менять, иначе чемпионские разборки могут снова пройти без «Атлетико».

Гостевые матчи с «Леванте» — головная боль для «Барселоны». В четырёх предыдущих встречах каталонская команда одержала только одну победу. Плюс сине-гранатовые в каждой пропускали минимум два мяча. И на этот раз у «Барсы» снова были проблемы. 2:0 к перерыву в пользу «Леванте» — кто бы мог подумать? Однако гости преобразились после перерыва. Педри и Ферран Торрес забили по мячу — 2:2 к 52-й минуте. В добавленное время каталонцам помог автогол соперника. Тяжелейшая победа команды Ханс-Дитера Флика!

Италия: «Милан» проиграл новичку Серии А, «Комо» стартовал с победы

Массимилиано Аллегри Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Наполи» начал защиту чемпионского титула с победы в матче с «Сассуоло». Забили Скотт Мактоминей (MVP прошлого сезона) и звёздный новичок Кевин Де Брёйне. «Рома» и «Ювентус» также набрали по три очка, а вот «Милан» удивил со знаком минус.

Болельщики «Милана», скучали по Массимилиано Аллегри? Тренер, который сделал красно-чёрный клуб чемпионом Италии, вернулся в команду спустя 11 лет. Начало — хуже не придумаешь. Во-первых, «Милан» проиграл. Во-вторых, потерпел поражение на своём стадионе. В-третьих, это произошло во встрече с новичком Серии А. «Кремонезе» вышел вперёд благодаря голу Федерико Баскиротто — человеку, который выглядит так, словно живёт в тренажёрном зале. Страхиня Павлович восстановил равновесие перед перерывом. Если вы думали, что «Милан» дожмёт соперника во второй половине, то это была ошибка. Федерико Бонаццоли похоронил хозяев и сделал это максимально эффектно — ударом через себя. Красотища! И даже ветеран Лука Модрич не помог «Милану». С возвращением в Серию А, синьор Аллегри!

А ещё удивил результат матча с участием «Комо». Да, мы помним, что летом клуб потратил немало денег на укрепление состава, но победа в домашней игре с «Лацио» всё равно впечатляет. Нико Пас снова забил (надолго ли он в «Комо»?), а ещё отличился Анастасиос Дувикас (у него уже три гола с учётом Кубка Италии). Ещё внимательнее следим за командой Сеска Фабрегаса в этом сезоне.