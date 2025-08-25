Выгодная продажа «Ливерпуля», большая сделка «Арсенала». Трансферы недели в Европе

Через несколько дней в ведущих лигах Европы закроется трансферное окно. У клубов остаётся не так много времени для заключения сделок. Рассказываем о последних трансферах в зарубежном футболе.

Эберечи Эзе: «Кристал Пэлас» → «Арсенал» (€ 69,25 млн)

Эберечи Эзе (в центре) Фото: arsenal.com

«Арсенал» серьёзно укрепляет состав — на новых игроков потрачено почти € 300 млн. Трансфер Эзе — второй самый дорогой для клуба в нынешнее окно. Больше заплатили только за Мартина Субименди (€ 70 млн). Эзе играл за «Кристал Пэлас» с 2020 года — 169 матчей, 40 голов, 28 результативных передач. Казалось, англичанин перейдёт в «Тоттенхэм», однако 27-летний футболист отказал победителю Лиги Европы. В последнее время Эзе часто приглашают в сборную Англии (12 матчей, один гол). Усиление для «Арсенала»?

Арно Калимуэндо: «Ренн» → «Ноттингем Форест» (€ 30 млн)

Арно Калимуэндо Фото: nottinghamforest.co.uk

Если вам нужен лучший бомбардир «Ренна», заплатите € 30 млн. Именно по этому пути пошёл «Ноттингем Форест». 23-летний Калимуэндо прекрасно проявил себя в прошлом сезоне — 17 голов в 33 матчах Лиги 1. А теперь ушёл на повышение, учитывая более престижный статус АПЛ. Кстати, у форварда есть небольшой опыт выступления в «ПСЖ» (пять матчей, 167 минут). Именно оттуда он уехал в «Ренн» в 2022 году — сумма трансфера тогда составила € 20 млн.

Луак Баде: «Севилья» → «Байер» (€ 25 млн)

Луак Баде (справа) Фото: bayer04.de

«Севилья» прокачала трансферную стоимость защитника почти в два раза. В 2023-м Луака купили у «Ренна» за € 13 млн, в 2025-м продали в «Байер» за € 25 млн. Баде провёл в общей сложности 93 матча в составе испанского клуба. Стал победителем Лиги Европы вместе с «Севилье» и выиграл серебро Олимпиады-2024 в Париже в составе французской сборной. Любопытно, что 25-летний футболист ни разу не добирался до отметки в 100 матчей ни в одном клубе. Может, получится сделать это в «Байере»?

Никола Крстович: «Лечче» → «Аталанта» (€ 25 млн)

Никола Крстович (справа) Фото: atalanta.it

«Аталанта» укрепила состав лучшим бомбардиром «Лечче». В прошлом сезоне Крстович забил 11 мячей в Серии А (12 — во всех турнирах), а в этом уже отличился в Кубке Италии. Для черногорца переезд в Бергамо — шанс закрепиться в топовом по меркам Серии А клубе. Среди его бывших команд выделяется только «Црвена Звезда», но там Никола провёл всего 27 матчей. Кстати, «Аталанта» потратила на новичков уже € 121 млн. Хватит ли этого для успешного выступления в Лиге чемпионов под руководством Ивана Юрича?

Ренату Вейга: «Челси» → «Вильярреал» (€ 24,5 млн)

Ренату Вейга Фото: villarrealcf.es

Летом 2024-го португалец перешёл из «Базеля» в «Челси». Правда, защитник так и не закрепился в лондонском клубе. Он отыграл 18 матчей в первой половине прошлого сезона, после чего Вейгу отправили в аренду в «Ювентус» (там провёл 15 встреч). Теперь же «Челси» не только продал Ренату, но и оказался в плюсе, ведь покупали его за € 14 млн. По итогам прошлого сезона защитник стал победителем Лиги конференций с «Челси» и триумфатором Лиги наций со сборной Португалии. В «Вильярреале» о трофеях придётся только мечтать.

Бен Доук: «Ливерпуль» → «Борнмут» (€ 23,2 млн)

Бен Доук Фото: afcb.co.uk

Парень перебрался в молодёжку «Ливерпуля» из «Селтика» в 2022 году. С того момента он отыграл 10 матчей за основную команду мерсисайдцев и провёл на поле суммарно 307 минут. А теперь подсчитываем прибыль. «Ливерпуль» покупал футболиста за € 710 тыс., продал же за € 23,2 млн. Получается, выручил почти в 33 раза больше. Впечатляет! Доуку всего 19 лет, но он уже сыграл 10 матчей за сборную Шотландии. По всей видимости, теперь у парня должно быть больше шансов в АПЛ. Пробиться в состав «Ливерпуля» с таким уровнем конкуренции было нереально.

Амин Адли: «Байер» → «Борнмут» (€ 21 млн)

Амин Адли Фото: afcb.co.uk

Адли — ещё один «кирпичик» чемпионского «Байера» Хаби Алонсо, прошедшего сезон без единого поражения в Бундеслиге. Амин последовал примеру Флориана Вирца, Жереми Фримпонга и Гранита Джаки — уехал в АПЛ. Напоследок отдал голевую передачу в Кубке Германии, а потом двинул в «Борнмут». В прошлом сезоне Адли отыграл 28 матчей во всех турнирах и пропустил немало времени из-за перелома голени. Его статистика (2+2) выглядит довольно скромной, но в чемпионском сезоне футболист оформил 10+12 по системе «гол+пас».

Анди Диуф: «Ланс» → «Интер» (€ 20 млн)

Анди Диуф Фото: inter.it

«Ланс» продал в это межсезонье уже семь игроков. Трансфер центрального полузащитника Диуфа в «Интер» принёс клубу € 20 млн. В прошлом сезоне футболист отыграл 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. К 22 годам провёл десяток встреч в составе молодёжной сборной Франции. Интересно, как много времени получит парень в новом клубе, который нацелен на возвращение чемпионского титула? Диуф поставил подпись под пятилетним контрактом.

Ноа Окафор: «Милан» → «Лидс» (€ 19 млн)

Ноа Окафор Фото: leedsunited.com

В 2023 году «Милан» купил нападающего у «Ред Булл Зальцбург». Доволен ли «Милан», что провернул этот трансфер? Едва ли. 54 матча, семь голов, пять результативных передач — статистика Окафора в итальянской команде. В начале 2025-го состоялась аренда в «Наполи» чемпионской сборки. Там швейцарцу дали 36 минут в четырёх матчах. Очень скромно, мягко говоря. Если в Италии не сложилось, нужно искать варианты в других странах. И тут появился «Лидс». Кажется, пока довольны все. Окафор сменил клуб, а «Милан» продал игрока даже чуть дороже (€ 19 млн), чем покупал (€ 15,5 млн).

Леон Бэйли: «Астон Вилла» → «Рома» (аренда с правом выкупа)

Леон Бэйли (справа) Фото: asroma.com

Футболист сборной Ямайки сменил АПЛ на Серию А. Леон оказался в «Астон Вилле» четыре года назад — тогда клуб из Бирмингема купил его у «Байера» за € 32 млн. 144 матча, 22 гола, 24 результативные передачи — статистика Бэйли в английском клубе. Правда, прошлой весной Леон почти не выходил на поле в АПЛ. Сначала было повреждение, а потом его часто держали в запасе. В 28 лет ямаец решился на переезд в Италию — «Рома» арендовала его с правом выкупа. Получится реанимировать карьеру?

Одной строкой:

«Наполи» отдал € 18 млн за флангового защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса.

Никола Залевски сменил «Интер» на «Аталанту» — бергамаски заплатили за поляка € 17 млн.

«ПСЖ» отдал Ренату Саншеша в третью аренду — на этот раз португалец поиграет в «Панатинаикосе».

Джованни Рейна перешёл из одной «Боруссии» в другую — клуб из Мёнхенгладбаха заплатил команде из Дортмунда € 4 млн.

«Фенербахче» арендовал у «Вест Хэма» защитника Эдсона Альвареса с правом выкупа за € 22 млн.

«Бавария» продала 19-летнего полузащитника Пауля Ваннера в ПСВ за € 15 млн — футболист подписал контракт до 2030 года.

Дуглас Луис перешёл из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест» — аренда с правом выкупа за € 25 млн.

«Байер» арендовал у «Манчестер Сити» 19-летнего полузащитника Клаудио Эчеверри — договор рассчитан на один сезон.

Экс-защитник «Милана» Давиде Калабрия перешёл в «Панатинаикос» на правах свободного агента — контракт подписан на три года.

«РБ Лейпциг» продал нападающего Андре Силву в «Эльче» за € 1 млн.

Бывший защитник «МЮ» Эрик Бейи продолжит карьеру в «Овьедо» — африканец перешёл туда как свободный агент.

Защитник «Манчестер Сити» Сверре Нюпан перешёл в «Мидлсбро» — аренда на один сезон.