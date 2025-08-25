Проснувшийся Глушенков, Сперцян или герой «Ростова»? Кто лучший в 6-м туре РПЛ

Пятая часть сезона в МИР Российской Премьер-Лиге позади. Пришло время выбрать лучшего футболиста 6-го тура. Выбор по традиции за вами.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Кристофер Мартинс («Спартак»)
Футболист сборной Люксембурга оформил важнейший гол в Казани, который психологически добил соперника. У Мартинса идеальная статистика — один удар, один гол. Кристофер отдал 33 точные передачи из 40, совершил два перехвата и два отбора, заработал на себе один фол и выполнил одну успешную обводку при двух попытках. «Спартак» прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ, а разговоры о возможном увольнении Станковича поутихли.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Армянский футболист провёл шесть матчей в сезоне и оформил результативные действия в пяти из них. Во встрече с «Крыльями Советов» (6:0) Эдуард забил сам и отдал три голевые передачи. Возможно, их две, поскольку по одной есть вопросы, но на официальном сайте РПЛ пока стоит цифра 3. В Самаре Сперцян реализовал пенальти, который сам же и заработал. У Эдуарда уже семь голевых передач (данные, опять же, с сайта РПЛ) — ни у кого в лиге нет таких цифр. Останется ли он в России как минимум до зимнего окна?
Кирилл Глебов (ЦСКА)
Второй матч РПЛ для Кирилла в сезоне с двумя результативными действиями. В 4-м туре Глебов положил «двушку» в ворота «Рубина» (5:1), а теперь оформил гол+пас в игре с «Акроном» (3:1). Теперь Кирилл делит первое место в команде по голам (3) с Данилом Круговым. В прошедшем матче Глебов заработал на себе три фола (лучший результат в ЦСКА), отдал 27 точных передач из 29 и выиграл шесть единоборств на своей половине поля (второй показатель в команде). Ждём новых подвигов от молодого футболиста.
Руслан Литвинов («Спартак»)
«Спартак» не пропустил в Казани — это можно считать неожиданностью. «Рубин» давно не проигрывал дома и забивал в каждом матче нынешнего сезона в РПЛ. Плюс в составе команды есть Мирлинд Даку, способный закошмарить любую оборону. Но красно-белые не только отыграли «на ноль», но и взяли три очка. Литвинов занял третье место в «Спартаке» по количеству точных передач в финальную треть поля (18) и отметился голевой передачей. Руслан был очень хорош в единоборствах с Дарданом Шабанхаджаем — выиграл четыре из четырёх.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Молодой игрок «Локомотив» снова забил. Иногда кажется, что скоро это станет обыденной вещью. Правда, на этот раз гол Батракова головой не принёс его команде три очка. «Локомотив» обидно упустил победу во встрече с «Ростовом» (3:3), хотя после первого тайма казалось, что всё решено. Семь мячей — столько уже забил Алексей на старте сезона в РПЛ, он лучший бомбардир турнира. 12 точных передач в финальную треть поля — лучший результат в «Локомотиве» по итогам прошедшей встречи. Плюс Батраков выдал гениальный пас на Дмитрия Воробьёва, который стал голевым. Алексей, не останавливайся!
Роналдо («Ростов»)
«Ростов» уходил на перерыв матча с «Локо», проигрывая с разницей в два мяча. Ни о каком камбэке тогда и речи не шло. Но команда Джонатана Альбы перевернула всё во второй половине. Она забила трижды — столько же, сколько за весь предыдущий турнир. Вау! Камбэк стартовал с того, что Роналдо заработал пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби. А завершился точным ударом бразильца в добавленное время, когда казалось, что московский клуб не упустит победу. Роналдо не только спас команду от поражения, но и выиграл 16 единоборств из 19. А ещё выполнил пять успешных обводок при пяти попытках. Просто монстр!
Илья Петров («Балтика»)
Клуб из Калининграда — открытие стартовой части сезона РПЛ. Ни одного поражения в шести турах, четвёртое место в таблице — пока Андрею Талалаеву можно только аплодировать. В минувший уикенд «Балтика» справилась на юге России с «Сочи» (2:0), а Илья Петров забил гол и заработал пенальти. А ещё он отдал 14 точных передач в финальную треть поля — третий результат в «Балтике». Три перехвата, два отбора, два заработанных на себе фола — всё это дополняет статистику 30-летнего футболиста.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Колумбийский нападающий за один матч совершил столько же результативных действий, сколько за все предыдущие. До встречи в Самаре у Джона было 1+1, а тут он отметился двумя голами. Кордоба стал лучшим в команде по ударам (6) и ударам в створ (3). Форвард заработал на себе два фола, совершил три перехвата, выиграл восемь единоборств из 13 (четыре из четырёх против Сергея Божина) и сделал две успешные обводки при двух попытках.
Максим Глушенков («Зенит»)
Атакующий футболист «Зенита» провёл лучший матч в сезоне. У Глушенкова ни минуты на поле в двух предыдущих турах РПЛ. В графе «результативные действия» до игры с махачкалинским «Динамо» был печальный 0. Но в 6-м туре Максима прорвало — гол+пас после выхода на замену в середине второго тайма. Роскошный удар Глушенкова с дальней дистанции стал одним из украшений всего матча. Попадёт ли Максим в основу на следующую встречу в РПЛ?
Хорди Томпсон («Оренбург»)
Чилиец ни разу не забивал больше одного мяча в РПЛ до матча с «Ахматом». А тут оформил дубль ещё до перерыва. Забил на первой минуте и в самой концовке тайма. И быть бы ему главным героем, не организуй грозненский клуб впечатляющий камбэк. Хорди был очень нацелен на чужие ворота — четыре удара (три — в створ). Он отдал 19 точных передач из 21, выиграл два единоборства из двух и заработал на себе один фол.
Лучшим был другой игрок
Если вам кажется, что лучший игрок тура не попал в наш список, то вот вам ещё один вариант. Возможно, лучшим был Гаэтан Перрен или Жоау Батчи (оба — «Краснодар»). Каждый из них сделал 1+1 в матче с «Крыльями». Или у вас есть другой вариант? Если мы кого-то забыли, делитесь фамилией футболиста в комментариях!
Гиорги Шелия («Ахмат»)
«Ахмат» пропустил два мяча в Оренбурге, но, если бы не игра Шелии в воротах, всё могло быть намного печальнее. Гиорги отразил шесть ударов — второй результат в туре среди вратарей РПЛ. Только у Никиты Медведева из «Пари НН» показатель выше (восемь отражённых ударов), однако его команда и пропустила больше (три мяча), и проиграла. Спасение «Ахмата» в матче с «Оренбургом» — заслуга не только тренера и полевых футболистов, но и вратаря.