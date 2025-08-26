Также к выходу в основную стадию близки «Карабах» и кипрский клуб российского бизнесмена.

«Кайрат» и Хайкин – в шаге от истории, ключевой матч для Моуринью. Интриги ответных игр ЛЧ

26 и 27 августа в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации. После этого мы узнаем все 36 клубов, которые сыграют на общем этапе. А какие интриги есть во вторых встречах? Разбираемся с каждой игрой!

«Брюгге» не упустит преимущество?

«Брюгге» в последние годы частенько играет в основном раунде Лиги чемпионов. А в сезоне-2022/2023 и сезоне-2024/2025 команда выбиралась в 1/8 финала. «Рейнджерс» же не играл на групповом/общем этапе ЛЧ с 2022 года. И сейчас шотландцы далеки от нового участия: в первом матче раунда плей-офф дома уступили «Брюгге» со счётом 1:3. Теперь бельгийцам достаточно не проиграть на своём поле с разницей в два мяча. Получится ли у «Рейнджерс» совершить чудо?

«Пафос» перепишет историю кипрского футбола?

«Пафос» находится в одном матче от исторического достижения. Команда близка к первому выходу в групповой/общий этап Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф киприоты неожиданно обыграли в гостях «Црвену Звезду» (2:1). Теперь команде Хуана Карлоса Карседо нужно не упустить преимущество на своём поле.

Тогда «Пафос» станет третьим клубом с Кипра, который отобрался в основной раунд ЛЧ. Напомним, ранее это делали «Анортосис» и АПОЭЛ. Важный момент: «Пафос» принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину, а операционное управление клубом ведёт Роман Дубов.

«Карабах» идёт ко второму попаданию в ЛЧ

«Карабах» неожиданно уверенно разобрался с «Ференцварошем» (3:1) в первом матче раунда плей-офф. Теперь азербайджанцы ждут соперника на своём поле. Ранее «Карабах» выходил в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Теперь открылась отличная возможность дебютировать в обновлённом формате ЛЧ.

«Ференцварош» не играл в основном раунде турнира с 2020 года: велик шанс, что венгры пролетят мимо него и сейчас. Однако нельзя исключать, что команда из Будапешта огорчит «Карабах» в гостях. Интрига в паре ещё жива.

Моуринью вернёт «Фенербахче» в основной раунд спустя 17 лет?

Жозе Моуринью в основном раунде Лиги чемпионов: согласитесь, ждём?! Португалец в последний раз участвовал в турнире с «Тоттенхэмом» в сезоне-2019/2020. А теперь рвётся в основной этап с «Фенербахче». Турки и португальцы не забили друг другу в первом матче квалификации. Теперь все вопросы решатся в Лиссабоне. До этого Моуринью играл в Португалии в сезоне-2017/2018. Тогда Жозе с «Манчестер Юнайтед» также приехал в гости к «Бенфике» и одержал победу (1:0, Лига чемпионов).

Этот результат устроит Особенного и сейчас. Если «Бенфика» постоянно участвует в Лиге чемпионов, то «Фенербахче» скучает по основному этапу (не попадал туда с сезона-2008/2009). И теперь у Моуринью есть классный шанс принести огромную радость болельщикам.

«Кайрат» в шаге от исторического момента

«Астана» — единственный клуб из Казахстана, участвовавший в групповом этапе Лиги чемпионов. Но скоро компанию ей может составить «Кайрат». Команда из Алма-Аты в первом матче раунда плей-офф сыграла вничью в гостях с «Селтиком» (0:0). Отличный результат, позволяющий рассчитывать на успешный итог серии.

Теперь казахстанцам нужно дожать клуб из Глазго на своём поле. Нет сомнений, что болельщики на стадионе «Центральный» станут не только 12-м, но и 13-м игроком. «Кайрат» способен переписать историю не только своего клуба, но и всего казахстанского футбола.

Хайкин пройдёт дальше и не пропустит ни одного мяча?

«Будё-Глимт» в первом матче разнёс «Штурм» на своём поле со счётом 5:0. Норвежцы на 99,9% обеспечили себе первое в истории попадание в основной раунд Лиги чемпионов. Только невероятное чудо может помешать клубу из Будё.

Наверное, основная интрига для гостей в предстоящем матче — пропустит ли российский голкипер Никита Хайкин? А мы ждём нашего представителя из «Будё-Глимт» в основном этапе ЛЧ!

«Базель» пробьётся в основной раунд и без Челестини?

«Базель» попал в квалификацию Лиги чемпионов после победы в чемпионате Швейцарии с Фабио Челестини. Но тренер уехал в ЦСКА, а клуб бьётся за место в общем этапе без него. Соперник «Базеля» по раунду плей-офф — «Копенгаген».

Датчане ранее прошли косовскую «Дриту» и шведский «Мальмё». А в первом матче с «Базелем» в Швейцарии была зафиксирована ничья (1:1). Ответная встреча состоится в Дании, благодаря чему шансы «Копенгагена» на проход чуть выше. Хотя всё равно эта пара остаётся, вероятно, самой равной в квалификации.