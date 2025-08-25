Топ-матчи вторника: Кубок России, Лига чемпионов, хоккей и US Open

Лучший спорт 26 августа: «Спартак» — «Пари НН», «Оренбург» — «Зенит», «Кайрат» — «Селтик» в ЛЧ, старт Мирры в Нью-Йорке и ЧМ по волейболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Алисия Паркс (США) — Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до российского дерби с Анастасией Потаповой?

Лидер российского рейтинга Мирра Андреева после травмы и пропуска «тысячника» в Цинциннати провела соревнования в миксте, а теперь сыграет первый матч в одиночке. Её соперницей стала 24-летняя Алисия Паркс, которая только что дошла до полуфинала Монтеррея, где уступила будущей чемпионке Диане Шнайдер. Мирра и Алисия раньше друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с Анастасией Потаповой.

🏐🎦 12:00: Франция — Греция, женщины, группа C

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: встреча без права на ошибку

Цена победы в этом матче – выход в следующий раунд турнира. У обеих сборных после двух сыгранных встреч — по одной победе. У француженок был прекрасный шанс на то, чтобы закрепиться на первом месте уже во 2-м туре с Бразилией, когда они вели по ходу матча — 2:0. Но «трёхцветные» не воспользовались предоставленной им возможностью. И теперь команде Сесара Гонсалеса, чтобы продолжить выступление на чемпионате, нужна победа. Как и сборной Греции. Только у греческих волейболисток задача усложняется тем, что необходимо выигрывать со счётом 3:0 или 3:1. У какой сборной получится решить эту задачу?

🏐 12:00: Аргентина — Словения, женщины, группа D

Интрига: какая сборная задержится на чемпионате?

В квартете В – максимальная интрига: кто будет второй командой в группе и присоединится к США в следующем раунде. И реалистичнее выглядят шансы у Аргентины. Потому что чешской сборной встречаться с американками, которые идут без поражений. А у словенской команды и вовсе пока нет побед. Но всё может измениться в 3-м туре. Тем более что с каждым матчем Словения играет увереннее. И если команда Евы Павлович Мори победит со счётом 3:0 или 3:1, то именно они пройдут дальше. При условии, если Чехия свою встречу проиграет.

🏐🎦 15:30: США — Чехия, женщины, группа D

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Чехии поможет только чудо?

Серебряные призёры Олимпийских игр – США – уже решили вопрос с выходом из группы ещё во 2-м туре. А вот сборная Чехии пока находится в подвешенном состоянии, имея всего одну победу, как и команда Аргентины. И если чешские волейболистки хотят пройти дальше, то им нужно обыгрывать американок с убедительным преимуществом в счёте и надеяться, что их прямые конкуренты в своём матче уступят. Сможет ли команда Иоанниса Атанасопулоса на этом чемпионате выйти из группы или снова остановится на предварительной стадии?

🏐 16:30: Таиланд — Нидерланды, женщины, группа A

Интрига: кто займёт первое место в группе А?

Сборные Таиланда и Нидерландов свои задачи на выход уже решили, выиграв матчи двух туров. Теперь в активе у каждой сборной по две победы. В заключительной встрече командам остаётся только определить, кто из них займёт более выгодное положение на следующей стадии турнира.

🏒 17:00: «Трактор» — ХК «Сочи», Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: исправится ли «Трактор» за сухое поражение от «Амура»?

Челябинцы плохо начали домашний турнир, всухую уступив «Амуру», а лидеры «Трактора» разочаровали. Но уже на следующий день есть шанс исправиться на ХК «Сочи». Южане в первый день КГЧО тоже проиграли «Ладе», а теперь их будет ждать более серьёзный и мотивированный соперник.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет обедневший «Салават Юлаев» во встрече с усилившимся «Металлургом»?

Межсезонье соперники провели по-разному. У «Салавата» значительно сократился бюджет, и уфимцы проводили очень скромную трансферную политику, да ещё вынуждены были расстаться со многими лидерами. «Металлург» же, напротив, серьёзно укрепился, подписав Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского, Дерека Барака — настоящих звёзд КХЛ. Сумеют ли уфимцы намекнуть, что и без денег они останутся солидным клубом?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Ак Барс» вторую победу на турнире?

Казанцы в овертайме обыграли СКА, а уже на следующий день им предстоит встретиться с командой, которую они прошли в драматичной серии плей-офф этой весной. «Ак Барс» с того момента мало изменился, а вот у «Автомобилиста» произошло несколько значительных обновлений состава — добавился, например, Рид Буше. Уральцы дебютируют на турнире и наверняка хотят начать его на мажорной ноте, ну а казанцам не избежать изменений в составе при второй игре за два дня.

⚽️ 18:30: «Оренбург» — «Зенит», Кубок России, 3-й тур, группа A

Интрига: «Зенит» продлит победную серию в Кубке?

«Зенит» в Кубке России идёт со 100-процентным результатом — две победы в двух турах. Впереди у команды Сергея Семака выезд к «Оренбургу». Команда Владимира Слишковича ранее уступила «Рубину», но обыграла «Ахмат». Теперь нужно попробовать совершить мини-чудо с петербуржцами.

⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Селтик», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Интрига: «Кайрат» впервые в истории окажется в общем этапе ЛЧ?

«Кайрат» находится в шаге от первого попадания в основной этап Лиги чемпионов! Для этого казахстанцам в ответном матче с «Селтиком» нужна победа с любым счётом и при любом раскладе (основное, дополнительное время или серия пенальти). В первой встрече в Шотландии была зафиксирована нулевая ничья. Поэтому у «Кайрата» отличные шансы на выход в общий этап.

⚽️ 20:45: «Ахмат» — «Рубин», Кубок России, 3-й тур, группа A

Интрига: «Ахмат» одержит первую победу в Кубке?

«Ахмат» в Кубке России пока что не побеждал. Грозненцы ранее уступили «Зениту» и «Оренбургу». Если клуб рассчитывает на выход в плей-офф, то нужно начинать выигрывать. Почему бы не начать с матча с «Рубином»? Хотя казанцы, конечно, едут в Грозный также за победой.

Черчесов изменил всё? Эксклюзив Гендиректор «Ахмата» Айдамиров объяснил улучшение результатов с приходом Черчесова

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, 3-й тур, группа C

Интрига: «Спартак» исправится за поражение от махачкалинского «Динамо»?

«Спартак» штормит, однако последние два матча получились неплохими. В РПЛ москвичи сыграли вничью с «Зенитом» и разобрались с «Рубином». Самое время победить в Кубке России. В 3-м туре команда Деяна Станкович примет дома «Пари НН». Нижегородцы пока всё ещё ищут лучшую игру под руководством Алексея Шпилевского. И «Спартак» в хороший день обязан одержать победу над гостями.

⚽️ 22:00: «Штурм» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Интрига: «Будё-Глимт» не испытает проблем на пути к группе ЛЧ?

«Будё-Глимт» в первом матче раунда плей-офф разнёс «Штурм» дома со счётом 5:0. Теперь нужно просто довести дело до логического итога. В Австрию норвежцы едут, чтобы забронировать место в общем этапе Лиги чемпионов. Интересно, что «Будё-Глимт» ещё ни разу не добирался до основного раунда. Ждём дебют команды с российским голкипером Никитой Хайкиным в ЛЧ!

⚽️🎦 22:00: «Пафос» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Пафос» оформит дебютный выход в ЛЧ?

Кипрский «Пафос» рвётся в основной этап ЛЧ! В первой встрече с «Црвеной Звездой» в гостях клуб неожиданно выиграл — 2:1. Теперь нужно не упустить преимущество дома. Нет сомнений, что успешный итог серии станет историческим для всего кипрского футбола.