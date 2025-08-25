Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Кубок России, Лига чемпионов, хоккей и US Open
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 26 августа: «Спартак» — «Пари НН», «Оренбург» — «Зенит», «Кайрат» — «Селтик» в ЛЧ, старт Мирры в Нью-Йорке и ЧМ по волейболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Алисия Паркс (США) — Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:00 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: доберётся ли Мирра до российского дерби с Анастасией Потаповой?

Лидер российского рейтинга Мирра Андреева после травмы и пропуска «тысячника» в Цинциннати провела соревнования в миксте, а теперь сыграет первый матч в одиночке. Её соперницей стала 24-летняя Алисия Паркс, которая только что дошла до полуфинала Монтеррея, где уступила будущей чемпионке Диане Шнайдер. Мирра и Алисия раньше друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с Анастасией Потаповой.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка
Подробное теннисное расписание второго игрового дня на US Open:
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на US Open
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на US Open

🏐🎦 12:00: Франция — Греция, женщины, группа C

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
26 августа 2025, вторник. 12:00 МСК
Франция
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча без права на ошибку

Цена победы в этом матче – выход в следующий раунд турнира. У обеих сборных после двух сыгранных встреч — по одной победе. У француженок был прекрасный шанс на то, чтобы закрепиться на первом месте уже во 2-м туре с Бразилией, когда они вели по ходу матча — 2:0. Но «трёхцветные» не воспользовались предоставленной им возможностью. И теперь команде Сесара Гонсалеса, чтобы продолжить выступление на чемпионате, нужна победа. Как и сборной Греции. Только у греческих волейболисток задача усложняется тем, что необходимо выигрывать со счётом 3:0 или 3:1. У какой сборной получится решить эту задачу?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Связующая Кобзарь — о дебюте в сборной:
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу
Эксклюзив
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу

🏐 12:00: Аргентина — Словения, женщины, группа D

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
26 августа 2025, вторник. 12:00 МСК
Аргентина
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая сборная задержится на чемпионате?

В квартете В – максимальная интрига: кто будет второй командой в группе и присоединится к США в следующем раунде. И реалистичнее выглядят шансы у Аргентины. Потому что чешской сборной встречаться с американками, которые идут без поражений. А у словенской команды и вовсе пока нет побед. Но всё может измениться в 3-м туре. Тем более что с каждым матчем Словения играет увереннее. И если команда Евы Павлович Мори победит со счётом 3:0 или 3:1, то именно они пройдут дальше. При условии, если Чехия свою встречу проиграет.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Словенская связующая задержится в России:
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!
Эксклюзив
«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!

🏐🎦 15:30: США — Чехия, женщины, группа D

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
26 августа 2025, вторник. 15:30 МСК
США
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Чехии поможет только чудо?

Серебряные призёры Олимпийских игр – США – уже решили вопрос с выходом из группы ещё во 2-м туре. А вот сборная Чехии пока находится в подвешенном состоянии, имея всего одну победу, как и команда Аргентины. И если чешские волейболистки хотят пройти дальше, то им нужно обыгрывать американок с убедительным преимуществом в счёте и надеяться, что их прямые конкуренты в своём матче уступят. Сможет ли команда Иоанниса Атанасопулоса на этом чемпионате выйти из группы или снова остановится на предварительной стадии?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Доигровщица из России будет выступать в США:
Российская волейболистка уехала играть в США. Спросили у неё — зачем?
Эксклюзив
Российская волейболистка уехала играть в США. Спросили у неё — зачем?

🏐 16:30: Таиланд — Нидерланды, женщины, группа A

ЧМ-2025 (ж) . Группа A
26 августа 2025, вторник. 16:30 МСК
Таиланд
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт первое место в группе А?

Сборные Таиланда и Нидерландов свои задачи на выход уже решили, выиграв матчи двух туров. Теперь в активе у каждой сборной по две победы. В заключительной встрече командам остаётся только определить, кто из них займёт более выгодное положение на следующей стадии турнира.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Чем интересен новый формат ЧМ-2025?
Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!
Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!

🏒 17:00: «Трактор» — ХК «Сочи», Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика Кубка губернатора Челябинской области

Интрига: исправится ли «Трактор» за сухое поражение от «Амура»?

Челябинцы плохо начали домашний турнир, всухую уступив «Амуру», а лидеры «Трактора» разочаровали. Но уже на следующий день есть шанс исправиться на ХК «Сочи». Южане в первый день КГЧО тоже проиграли «Ладе», а теперь их будет ждать более серьёзный и мотивированный соперник.

«Трактору» в сезоне будет сильно не хватать Кравцова?
Кравцова выжили из «Трактора» или игрок виноват сам? Всё главное о громком трансфере
Кравцова выжили из «Трактора» или игрок виноват сам? Всё главное о громком трансфере

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет обедневший «Салават Юлаев» во встрече с усилившимся «Металлургом»?

Межсезонье соперники провели по-разному. У «Салавата» значительно сократился бюджет, и уфимцы проводили очень скромную трансферную политику, да ещё вынуждены были расстаться со многими лидерами. «Металлург» же, напротив, серьёзно укрепился, подписав Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского, Дерека Барака — настоящих звёзд КХЛ. Сумеют ли уфимцы намекнуть, что и без денег они останутся солидным клубом?

Статистика мемориала имени Ивана Ромазана
Гендиректор «Салавата» рассказал о трудностях команды:
«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»
«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика турнира имени Николая Пучкова

Интрига: одержит ли «Ак Барс» вторую победу на турнире?

Казанцы в овертайме обыграли СКА, а уже на следующий день им предстоит встретиться с командой, которую они прошли в драматичной серии плей-офф этой весной. «Ак Барс» с того момента мало изменился, а вот у «Автомобилиста» произошло несколько значительных обновлений состава — добавился, например, Рид Буше. Уральцы дебютируют на турнире и наверняка хотят начать его на мажорной ноте, ну а казанцам не избежать изменений в составе при второй игре за два дня.

Ждать ли усиления от «Ак Барса» до старта сезона?
Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ
Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ

⚽️ 18:30: «Оренбург» — «Зенит», Кубок России, 3-й тур, группа A

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» продлит победную серию в Кубке?

«Зенит» в Кубке России идёт со 100-процентным результатом — две победы в двух турах. Впереди у команды Сергея Семака выезд к «Оренбургу». Команда Владимира Слишковича ранее уступила «Рубину», но обыграла «Ахмат». Теперь нужно попробовать совершить мини-чудо с петербуржцами.

Статистика Кубка России
«Зенит» в последнем матче РПЛ одержал разгромную победу:
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Видео
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео

⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Селтик», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Кайрат» впервые в истории окажется в общем этапе ЛЧ?

«Кайрат» находится в шаге от первого попадания в основной этап Лиги чемпионов! Для этого казахстанцам в ответном матче с «Селтиком» нужна победа с любым счётом и при любом раскладе (основное, дополнительное время или серия пенальти). В первой встрече в Шотландии была зафиксирована нулевая ничья. Поэтому у «Кайрата» отличные шансы на выход в общий этап.

Статистика Лиги чемпионов
Знакомимся чуть ближе с «Кайратом»:
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ

⚽️ 20:45: «Ахмат» — «Рубин», Кубок России, 3-й тур, группа A

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ахмат» одержит первую победу в Кубке?

«Ахмат» в Кубке России пока что не побеждал. Грозненцы ранее уступили «Зениту» и «Оренбургу». Если клуб рассчитывает на выход в плей-офф, то нужно начинать выигрывать. Почему бы не начать с матча с «Рубином»? Хотя казанцы, конечно, едут в Грозный также за победой.

Статистика Кубка России
Черчесов изменил всё?
Эксклюзив
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров объяснил улучшение результатов с приходом Черчесова

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, 3-й тур, группа C

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» исправится за поражение от махачкалинского «Динамо»?

«Спартак» штормит, однако последние два матча получились неплохими. В РПЛ москвичи сыграли вничью с «Зенитом» и разобрались с «Рубином». Самое время победить в Кубке России. В 3-м туре команда Деяна Станкович примет дома «Пари НН». Нижегородцы пока всё ещё ищут лучшую игру под руководством Алексея Шпилевского. И «Спартак» в хороший день обязан одержать победу над гостями.

Статистика Кубка России
В 6-м туре РПЛ «Спартак» наконец-то победил:
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме

⚽️ 22:00: «Штурм» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Будё-Глимт» не испытает проблем на пути к группе ЛЧ?

«Будё-Глимт» в первом матче раунда плей-офф разнёс «Штурм» дома со счётом 5:0. Теперь нужно просто довести дело до логического итога. В Австрию норвежцы едут, чтобы забронировать место в общем этапе Лиги чемпионов. Интересно, что «Будё-Глимт» ещё ни разу не добирался до основного раунда. Ждём дебют команды с российским голкипером Никитой Хайкиным в ЛЧ!

Статистика Лиги чемпионов
Главный герой норвежского чуда:
Человек, который изменил всё. Благодаря кому «Будё-Глимт» превратился в топовую команду
Человек, который изменил всё. Благодаря кому «Будё-Глимт» превратился в топовую команду

⚽️🎦 22:00: «Пафос» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Пафос» оформит дебютный выход в ЛЧ?

Кипрский «Пафос» рвётся в основной этап ЛЧ! В первой встрече с «Црвеной Звездой» в гостях клуб неожиданно выиграл — 2:1. Теперь нужно не упустить преимущество дома. Нет сомнений, что успешный итог серии станет историческим для всего кипрского футбола.

Статистика Лиги чемпионов
Подробнее про «Пафос»:
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда
Клуб-сенсация с Кипра рвётся в ЛЧ! Владелец — россиянин, в составе теперь есть суперзвезда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

