«Этот арбитр не готов работать в РПЛ». Разбор судейства в 6-м туре

Сезон Мир РПЛ стремительно движется к первой международной паузе. А пока мы насладились 6-м туром. Успех «Спартака» в Казани, умопомрачительные камбэки «Ахмата» и «Ростова», разгромная победа «Краснодара» — ярких сюжетов хватало. Самое время посмотреть, как со своей задачей справились судьи.

Специально для «Чемпионата» судейство в 6-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:2

На четвёртой минуте Целовальников неправильно показал жёлтую карточку Касинтуре за грубую игру. Позиция у него была хорошая, открытая. Должен был сразу оценить эпизод на красную, потому что нога была прямая, открытые шипы плюс попадание в шею.

Решение на 64-й минуте не ключевое в том плане, что счёт остался 2:2 и «Ахмат» не проиграл. Но в контексте работы арбитра оно как раз ключевое. Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Однако здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору. Тот увидел бы то же самое и сказал: «Ну да, это красная карточка». Так что вопрос о нём как об арбитре. Не рано ли его завели в Премьер-Лигу?

Я думаю, Целовальникова мы увидим не скоро. Корень проблемы в том, что он не умеет думать о действиях на протяжении всей игры. Я увидел это. Неважно, какие команды — вывод один и тот же. Я считаю, что он не готов работать в РПЛ.

Оценка Целовальникова — 7,4.

Владислав Целовальников Фото: ФК «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак» — 0:2

Хорошая работа Шафеева, хотя игра повышенной сложности. И молодцы арбитры на VAR, которые не стали лезть туда, куда не надо. На 14-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Здесь спасают повторы: Маркиньос падал, но контакта я не увидел. И также правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина» на 30-й минуте. Нормальный игровой эпизод.

Отмечу, что даже Станкович вёл себя спокойно. Помощники изредка подходили к резервному, что-то спрашивали. В идеале так и должно быть. Тренеры должны понимать, что когда они спокойны, то и на поле всё хорошо.

Оценка Шафеева — 8,5.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 4:0

На 25-й минуте Кукуян при подаче со штрафного должен был двинуться вперёд. Тогда он увидел бы, что следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за задержку. Однако Кукуян остался в четырёх метрах от радиуса и всей картины не увидел. Это проблема арбитра. В итоге его исправил VAR.

Верно отменили гол в ворота «Динамо» после 45-й минуты. Вратарь выпрыгнул, Соболев — тоже, но врезался в голкипера. Это площадь ворот, а значит — нарушение.

Оценка Кукуяна — 7,9 (8,4).

Павел Кукуян Фото: ФК «Зенит»

«Локомотив» — «Ростов» — 3:3

Ключевой момент — 52-я минута, когда произошло падение Роналдо в штрафной «Локомотива». Рамирес не пытался сыграть в мяч. Чебан верно назначил 11-метровый. С его позиции это могла быть жёлтая, но по картинке это красная за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч, так как игрок «Ростова» следующим касанием мог спокойно обрабатывать мяч и бить по воротам. Правильное решение принял VAR в лице Бобровского, однако почему-то неправильное принял Чебан. Когда показывали крупный план, главный арбитр был недоволен, что его вообще позвали к монитору. Повторы ему показали правильные, но он остался при своём мнении. Ладно, допустим, арбитр так увидел. Однако это ошибка в плане санкций, хоть первоначальное решение в виде 11-метрового и верное. Наверное, департаменту стоит задуматься, что что-то у них внутри происходит. Не первый случай, когда арбитр не исправляет ошибку после вмешательства VAR.

На 75-й минуте Чебан ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» за фол на Мелёхине. И дело не в том, что игрок «Ростова» упал только через шаг, а в том, что наступ напрямую повлиял на то, что Мелёхин в итоге не завладел мячом. Ранее подобные моменты трактовали одинаково. И я не понимаю, что такого Чебан объяснил Бобровскому, что тот не позвал его к монитору. По мне, верное решение — 11-метровый.

Оценка Чебана — 7,4.

«Динамо» — «Пари НН» — 3:0

На 51-й минуте Москалёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН», потому что рука их игрока находилась близко к телу и была прижата — мяч в неё просто попал. Ничего сложного.

Также на 54-й минуте Москалёв правильно отменил гол в ворота «Пари НН» после просмотра повтора. Сложный момент — надо было понять, где находится рука. На повторе чётко показали, что она была отставлена в сторону.

Оценка Москалёва — 8,4.

Владимир Москалёв Фото: ФК «Динамо»

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6

На девятой минуте Егоров самостоятельно не назначил 11-метровый в ворота «Крыльев Советов», когда Песьяков кулаком попал по голове Сперцяну. Кто-то считает, что вратарь ударил соперника, кто-то — что сыграл в мяч. Момент показали криво. Скорее всего, у VAR есть дополнительные ракурсы. Главное, что они показали контакт руки и головы. Всё остальное не даёт доказательств, что Песьяков нарушал правила. Единственная претензия к Егорову: следовало показать жёлтую за грубую игру. Тогда бы вопросов не было. Это именно грубая игра, а не фол по неосторожности.

Оценка Егорова — 8,3.

ЦСКА — «Акрон» — 3:1

Сложный момент для Казарцева на 58-й минуте. Он увидел руку игрока «Акрона» в штрафной площади, позиция была хорошая. Сильное решение. Молодец, что увидел и назначил 11-метровый. А в остальном игра простая.

Оценка Казарцева — 8,4.

Василий Казарцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сочи» — «Балтика» — 0:2

На первой минуте Фролов не показал жёлтую игроку «Балтики». Пограничный момент, но всё же жёлтая. Не было амплитуды, акцентированного удара. Да, выставил локоть, контакт был, но это не красная.

На четвёртой минуте не показал жёлтую игроку «Балтики» за грубую игру. Однако тут ответственен резервный арбитр Сафьян, который всё видел, но не отреагировал. Почему — вопрос.

Ключевой момент — 11-метровый в ворота «Сочи» на 26-й минуте. Учитывая повторы в трансляции и позицию Фролова, я не могу сказать, что он ошибся. VAR проверял момент. Возможно, были другие камеры, где они увидели контакт на линии. В этой ситуации следует просто поддержать Фролова, потому что позиция у него была хорошая, а других повторов, по которым понятно, что он ошибся, не было. В таких случаях надо исходить из того, что арбитр прав. Это надо понимать всем любителям футбола.

На 86-й минуте не показал жёлтую игроку «Балтики» Муриду за срыв перспективной атаки. Единственное, что не понравилось: все отрицательные эпизоды с жёлтыми — в пользу «Балтики». Это требует анализа. А в остальном нормально.

Оценка Фролова — 8,2.