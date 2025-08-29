Первые выводы по новым легионерам топ-клубов РПЛ. Жедсон и Жерсон начали по-разному

До конца трансферного окна две недели, но первые выводы нам уже доступны. Особенно по тем новичкам, которые влились в состав и показывают уровень. Да, возможно, шесть туров не идеальная отсечка для полноценных рассуждений, но начать точно можно. Тем более есть про кого: удивительно, что самые дорогие новички РПЛ — Жерсон и Жедсон Фернандеш — пока впечатляют меньше, чем те, за кого топы заплатили не так много. На контрасте с теми же Гаэтаном Перреном и Матеусом Алвесом, которые на данном этапе показывают, что могут стать лидерами своих команд.

Что не так с зенитовским Жерсоном и что будет со спартаковским Жедсоном?

Жерсон — в числе самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» заплатил за него € 25 млн, но пока эффект точно даже не близкий к ожидаемому. Хоть и приехал парень ещё до 1-го тура и даже получил 45 минут в стартовом матче с «Ростовом». Впечатление — супер: работа с мячом, поиск пространства, передачи. Казалось, он всё делает чуть лучше остальных партнёров и со временем уровень будет только расти. Но потом был матч с «Рубином», где бразилец потерялся. И выход в основе во встречах с ЦСКА, «Ахматом» и «Спартаком». Результаты этих четырёх матчей вы и так хорошо знаете — две ничьих и два поражения. А Жерсона словно не было на поле. Неудивительно, что в двух случаях его меняли в середине второго тайма.

Да, некоторые цифры его игры всё равно крутые: 88% точных передач, причём почти половина — вперёд. При этом всего один ключевой пас, чуть больше 50% выигранных единоборств, всего пять успешных отборов за четыре игры и 11 потерь. По задумке, бразилец наверняка должен помогать в атаке и при этом быть эффективным сзади. Через него вообще и должна строиться игра. Но пока мы этого не видим. Он тухнет в треугольнике с Венделом и Вильмаром Барриосом, так что неудивительно, что на матч с Махачкалой Жерсон оказался в запасе. И не вышел даже на замену. А после мы получили такую вот цитату для официального сайта.

Жерсон полузащитник «Зенита» «Я ещё не близок к оптимальной форме. Надеюсь достичь её как можно скорее. У меня было 10 дней отпуска — это вроде не очень долго. Но когда ты долго играешь в интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время. Я упорно тружусь, чтобы как можно быстрее показать всё, на что способен. Я футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провёл больше всех матчей в мире. Поэтому мне нужно ещё поработать и как следует восстановиться».



Конечно, с футболистом, который провёл наибольшее количество матчей, Жерсон преувеличил. За год с 29 июня 2024-го по 30 июня 2025-го у него 68 игр. Это много для РПЛ, но не великие цифры для топовых европейских лиг. В среднем — матч на пять дней. Может ли это быть причиной? Да. Верите ли вы в неё? На этот вопрос каждый ответит сам.

Спартаковский Жедсон конкурирует с Жерсоном за статус самого дорогого новичка. До конца неизвестно, какой процент бонусов заплатит «Спартак», но если у клуба всё будёт хорошо, то сделка станет рекордной за это лето. Португалец моментально попал в стартовый состав, а Станкович объяснил это просто: футболист, купленный за такие деньги, должен сразу помогать команде. Однако дебют не задался: тайм с «Акроном» португалец провалил. И был заменён в перерыве.

Потом стало лучше: полезный матч с «Локо», а с третьего выхода на поле пошли результативные действия — мяч в ворота «Зенита» и голевая в игре с «Рубином». Да, по основным статистическим показателям он пока несильно опережает Жерсона. Но есть большое преимущество, которое это перекрывает: результативные действия. Станкович явно рассчитывает, что футболист быстрее адаптируется и встроится в систему с Барко и остальными. Шансов для этого он получит много. И если голы и передачи сохранятся, то из основы его никто не уберёт.

А как себя чувствуют более дешёвые легионеры?

Здесь можно прийти к простому выводу: большие траты не равно классная игра на старте сезона. Самый очевидный пример — Матеус Алвес из ЦСКА. 20-летнего бразильца притащили за € 5 млн из «Сан-Паулу». И почти сразу получили то, чего хотели: Челестини поставил его на позицию атакующего полузащитника и ждал. Первые матчи вышли так себе, но со временем Алвес понял, чего от него хотят, и стал частью этого атакующего механизма. С «Динамо» и «Акроном» у него 2+1. Процент точных пасов — под 90%. А главное — креативные решения, которые просто необходимы здорово бегущим игрокам. Разрезающие передачи становятся фишкой Алвеса. И для ЦСКА хорошо бы, если бы это продлилось дальше.

По остальным новичкам москвичей делать выводы пока рано: у Жоао Виктора и Даниэля Руиса по два выхода на поле. У Лионеля Верде их столько же, однако пока ощущение, что парень не до конца понимает, где оказался.

Матеус Алвес (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Есть позитивный пример и у «Краснодара» — Гаэтан Перрен. Интересно, что он не самый дорогой новичок действующих чемпионов. За француза заплатили около € 5 млн. Дуглас Аугусто стоил € 6,5 млн. Но после последнего тура всё внимание точно именно к Перрену. Мусаев выработал чёткую стратегию по допуску: сначала адаптируешься, привыкаешь, а потом выходишь на поле. Поэтому первые минуты полузащитник получил в Кубке в конце июля, а в РПЛ дебютировал только 17 августа. Правда, уже через неделю оказался в основе на матче с «Крыльями Советов», заменив Батчи, и оформил 1+1. А позднее добавил гол в ворота «Сочи» в Кубке. Но куда важнее, что общественность сразу увидела, почему его стоило звать в клуб, который стал чемпионом. Скорость, неординарные решения и классное чувство момента. Главное, чтобы не сбавлял.

Дуглас Аугусто попал в стартовый состав раньше, но по той же механике. И теперь уже никто не удивляется отсутствию там Кевина Ленини. Аугусто — более опытный и разносторонний игрок. Так что четыре победных матча он в основе. И все будто уже привыкли. Да, у «Краснодара» есть новички, которые не так эффективны. Здесь вспоминаем центрдефа Жубала, который пришёл из «Осера». 0 матчей в РПЛ к концу августа — выходит только в Кубке. Понятно, что Диего Коста и Виктор Тормена хороши. Но сам бразилец явно рассчитывал на другое.

Жубал Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У «Динамо» тоже есть кем похвастаться. Девятимиллионный Рубенс при переходе тоже явно не запросил времени на адаптацию. Поэтому сразу отправился на левый фланг, усадив на скамейку Скопинцева. Да, результаты сразу не стали лучше: поражения от «Краснодара» и ЦСКА и ничья с «Акроном». Но вместе с бразильцем и дошли до победы — в матче с «Пари НН». Правда, потом было поражение по пенальти от «Крыльев» в Кубке. Удивительно, что при чуть более оборонительном профиле, чем у конкурента Скопинцева, у Рубенса девять ударов за четыре матча в РПЛ. 75% точных передач в финальную треть и 40% точных навесов. 11 отборов и 60% выигранных единоборств. Карпин явно доволен, так что, видимо, не собирается возвращать Скопинцева.

Есть, кстати, и недорогой новичок у «Зенита» — Роман Вега. Но, судя по игре с Махачкалой, он проиграл конкуренцию даже Юрию Горшкову. А единственный матч РПЛ в основе – в 1-м туре с «Ростовом». Так что здесь нужно либо ждать перехода на три центральных защитника (тогда шансов на фланге будет больше), либо доказывать свою состоятельность в кубковых матчах. Там он, вероятно, получит шанс.